Росіяни обстріляли 4 райони на Дніпропетровщині. Є постраждалі. Серед них - 2-річна дитина, - ОВА

Російська армія обстріляла чотири райони - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"По Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього 2 роки! Усі у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине.

"Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків - 6 та 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни", - зазначають у ОВА.

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Також відомо, що Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих.

"Криворізький район обстрілювали російські "Урагани" та "Смерчі". Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди не ушкоджені.На Дніпровський район росіяни скерували ракету. Наші військові її збили", - додав Резніченко.