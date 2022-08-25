Обстріли Харкова та області продовжуються. Ворог безуспішно намагався наступати в районі Ізюму, - Синєгубов

Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано. Окупанти запустили в напрямку міста 2 ракети. Перша вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. Попередньо - без постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом минулої доби ворог обстрілював Харків, Харківський та Богодухівський райони області.

"Близько 9:00 ранку 24 серпня був обстріляний Шевченківській район Харкова. Пошкоджений заклад освіти. На щастя, ніхто не постраждав", - уточнив він.

За словами Синєгубова, найбільш інтенсивно обстрілювалося смт Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. В Харківському і Богодухівському районах через обстріли горіла трава на великих відкритих площах.

"За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 2 мирних людей - в Малій Данилівці постраждали чоловіки 39 і 48 років", - додає очільник регіону.

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Також він інформує, що на лінії зіткнення ворог продовжує обстрілювати наші позиції із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. В районі Ізюму окупанти намагалися наступати в напрямку Пасіка - Долина, але під вогнем ЗСУ відступили з втратами.

"Наші захисники надійно тримають позиції та нищать ворога. Україна переможе", - резюмує Синєгубов.