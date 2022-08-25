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Новини Війна
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Обстріли Харкова та області продовжуються. Ворог безуспішно намагався наступати в районі Ізюму, - Синєгубов

обстріл,харків

Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано. Окупанти запустили в напрямку міста 2 ракети. Перша вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. Попередньо - без постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом минулої доби ворог обстрілював Харків, Харківський та Богодухівський райони області.

"Близько 9:00 ранку 24 серпня був обстріляний Шевченківській район Харкова. Пошкоджений заклад освіти. На щастя, ніхто не постраждав", - уточнив він.

За словами Синєгубова, найбільш інтенсивно обстрілювалося смт Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. В Харківському і Богодухівському районах через обстріли горіла трава на великих відкритих площах.

"За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 2 мирних людей - в Малій Данилівці постраждали чоловіки 39 і 48 років", - додає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв касетними боєприпасами Малу Данилівку і б’є із артилерії по Дергачах на Харківщині, - Синєгубов

Також він інформує, що на лінії зіткнення ворог продовжує обстрілювати наші позиції із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. В районі Ізюму окупанти намагалися наступати в напрямку Пасіка - Долина, але під вогнем ЗСУ відступили з втратами.

"Наші захисники надійно тримають позиції та нищать ворога. Україна переможе", - резюмує Синєгубов.

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Коли ЗСУ підготує наступ іменно в цьому напрямку, то оркам буде погано,до смерті погано. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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25.08.2022 08:37 Відповісти
Долбодятлы в харькове установили комендантский час с 19 до 7. Но бл@ щас лето и в 5 светло уже и темнеет только в 8
Зачем такое делать?
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25.08.2022 08:43 Відповісти
Багатостраждальнии Харків -- треба вже іх відсувати
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25.08.2022 08:53 Відповісти
 
 