Вчорашні удари по Хмельниччині: Троє людей постраждали, вибито вікна та двері у приватних будинках

Минулої доби ворог завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі Шепетівського району Хмельницької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницьої ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок 2 ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі.

"Це вибухова хвиля", - уточнив він.

Також Гамалій інформує, що за медичною допомогою звернулися 3 людей, серед них жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом.

"Їм надана кваліфікована медична допомога", - резюмує очільник міста.

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