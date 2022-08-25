Вчорашні удари по Хмельниччині: Троє людей постраждали, вибито вікна та двері у приватних будинках
Минулої доби ворог завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі Шепетівського району Хмельницької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницьої ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок 2 ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі.
"Це вибухова хвиля", - уточнив він.
Також Гамалій інформує, що за медичною допомогою звернулися 3 людей, серед них жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом.
"Їм надана кваліфікована медична допомога", - резюмує очільник міста.
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