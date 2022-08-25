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Вчорашні удари по Хмельниччині: Троє людей постраждали, вибито вікна та двері у приватних будинках

шепетівка

Минулої доби ворог завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі Шепетівського району Хмельницької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницьої ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок 2 ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі.

"Це вибухова хвиля", - уточнив він.

Також Гамалій інформує, що за медичною допомогою звернулися 3 людей, серед них жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом.

"Їм надана кваліфікована медична допомога", - резюмує очільник міста.

Також читайте: Ворог завдав 2 ракетні удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району, - Хмельницька ОВА

Автор: 

обстріл (28196) ракети (4000) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+5
Вчора загинули люди, а марафон крутив концерти...
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25.08.2022 08:40
+3
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25.08.2022 08:43
+3
Да уж, обосрались на праздник знатно. Да еще и никак не ответили. А уж как грозились, как грозились. Шапито гребаное.
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25.08.2022 08:49
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Знов Шепетівський район як і минулого разу.
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25.08.2022 08:39 Відповісти
Вчора загинули люди, а марафон крутив концерти...
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25.08.2022 08:40 Відповісти
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25.08.2022 08:43 Відповісти
Учора зібралися гуртом,просто говорили,їли борщ і чекали на новини. Хвилювалися за Черкаси, плакали по загиблим Дніпропетровщини, Маріуполь з судилищем і зе з пустими словами. Тримайтесь і бережіть Україну
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25.08.2022 08:41 Відповісти
Да уж, обосрались на праздник знатно. Да еще и никак не ответили. А уж как грозились, как грозились. Шапито гребаное.
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25.08.2022 08:49 Відповісти
verpiss dich arschgesicht.
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25.08.2022 10:53 Відповісти
Вдарили по самому місту Шепетівка по військовій частині. По арбазі. 2 прильоти.
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25.08.2022 08:57 Відповісти
На Хмельниччині ж є ППО, чому нічого не розбивали? Чи то балістичними кацапи вдарили?
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25.08.2022 09:05 Відповісти
Чи Пану забракло розуму, розголошуючи такі подробиці? Чи, можливо, Пан в такий спосіб допомагає ворогу оцінювати ефективність і коригувпти обстріли?
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25.08.2022 12:49 Відповісти
Може вони цілили по будинку, в якому Валька-Стакан жила?
Чи по пам"ятнику валі котику.
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25.08.2022 11:22 Відповісти
 
 