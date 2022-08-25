Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі та приватних будинках Миколаєва. Тривали обстріли і населених пунктів області, - ОВА

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Миколаєву та області. Попередньо без жертв та постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"За інформацією ОК "Південь", надвечір, 24 серпня, місто було атаковано реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч". Удар спрямовано на портову інфраструктуру. Постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються.

Вночі, 25 серпня, орієнтовно о 03:30 Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Відомо про влучання в приватний житловий сектор. Внаслідок цього відбулось займання приватного будинку. Також пошкоджень зазнали декілька домівок. Попередньо без жертв та постраждалих. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Миколаївському районі вранці, 24 серпня, ворог обстріляв приватне сільськогосподарське підприємство у с. Котляреве, Шевченківської громади. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків зайнялась ремонтна майстерня. Внаслідок пожежі знищено сільгосптехніку та покрівлю майстерні. Постраждалих немає.

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Також, за інформацією ОВА, протягом дня, 24 серпня, під ворожими обстрілами було с. Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок обстрілів частково зруйновано господарські споруди, також були влучання по відкритих територіях за межами населеного пункту. Постраждалих немає.

"У Баштанському районі орієнтовно з 21:30, 24 серпня, по 05:00, 25 серпня, були обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Близько 23:00 обстрілів зазнало с. Червона Долина. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, внаслідок ворожих обстрілів вранці, 25 серпня, в смт Березнегувате зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає. Також протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території сіл Лепетиха та Кавказ. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється", - додали у ОВА.