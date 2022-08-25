Повітряну тривогу на День Незалежності оголошували 189 разів. Загалом вона тривала 14 годин. ІНФОГРАФІКА
Повітряна тривога у День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів. В різних регіонах вона тривала від 3 до 14 годин.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Карта повітряних тривог".
Найбільше разів повітряні тривоги лунали у Полтавській та Кіровоградській областях - до 12 разів. Найменше - на заході України: від 6 разів.
У столиці в День Незалежності сигнал тривоги вмикали 7 разів.
За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. У Луганській області повітряна тривога без упину.
Офіційно 24 серпня підтверджено такі обстріли чи ракетні удари:
- Полтавська область (Миргород);
- Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);
- Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);
- Хмельницька область (Шепетівський район);
- Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)
- Запорізька область (Запоріжжя);
- Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);
- Чернігівська область (Чернігівський район);
- Донецька область (лінія розмежування).
Також вибухи лунали на окупованих росіянами територіях:
- Токмак, Запорізька область (склад боєприпасів росіян);
- Ровеньки, Луганщина (база окупантів);
- Каховський район, Херсонщина (база російських військових);
- Чаплинка, Херсонщина (склад боєприпасів та база окупантів);
- Бериславський район, Херсонщина (інформація уточнюється).
Топ коментарі
+7 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+6 stanis nasvaiko
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+6 Бенина Мама
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Жаль обстрілювати кацапські міста?
Бог все записывает себе в особую школьную тетрадь...будущим поколениям...
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Соловйов звинуватив Збройні сили України у тероризмі.
Мовляв, ті захопили всіх українців у заручники
https://t.me/glavcomua/13931
Не твоя, вот ты и бесишься
189 воздушных тревог. Рекорд. Так Путин поздравил нас с Днем Независимости. Россияне неделями накапливали ракеты чтобы потом в один день ударить более массово, чем мы привыкли. Чтобы в Киеве время без тревог было более коротким, чтобы время с тревогами.
Был ли в этом военный смысл? Вряд ли. Это как открывать метро к памятной дате. Тупая советская традиция. Что это было тогда? Типичная истерика. От бессилия.
Истерики идут в ход, когда других аргументов не осталось. Когда перестал работать даже аргумент военной силы. Истерики - это всегда как явка с повинной. Признание своего поражения.
Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла жена, а он на годовщину расставания устроил дебош и пьяным кричал, что она только его. В очередной раз продемонстрировав, что бывшая жена приняла правильная решение. Избавившись от этого неадеквата.
Путин хотел испортить праздник? И наоборот подчеркнул его важность. Те гости, кто хотел нас поздравить, и так пришли. Важные гости и настоящие друзья. А парад на хрещатике в этом году такой, которому не страшны российские ракеты.
Путин снова показал причины войны. Не мифическое вступление в НАТО, которого бы не было. Ни постылые денацификации и демилитаризации. Это именно Украинская независимость. Она не дает ему спать по ночам. И с ней он ничего не может поделать.
Путин кричал про НАТО, которое ползет к границам России. Но финны и шведы вступили в НАТО и Путин смог ответить только черным пиаром на финскую премьер-министра. А украинская независимость заставила его начать войну. Поставить все на кон. И проиграть. Мы еще не выиграли, мы платим безумную цену за независимость, но Путин уже проиграл.
И он знает это. И поэтому устраивает истерики от бессилия на день независимости Украины. Самый важный день для него в году.
И самый важный день для нас. Теперь самый важный.
https://www.facebook.com/oleg.sinelnikov.73/posts/pfbid0DLf5ggdUeg5J3ZYAodiD2TvcZJti8CdhkJYK9xLDdkLkpf2vvZ5JfHBZ4cJLQpCql?__cft__[0]=AZUdiff66MDrcAk3X3HBacOLyhKqyfgJtlzsd6Cinw0w6n8g8h6S8M88guvenjuZelbm2h_VU-Cg_RpKMYY1ZIRFTS5S-sPJJoV2-D6TidIfsPEok83UBdPRZiDne4Yn2Dzjevma2ewDBYADZi9tA1QK66qTv3UNC6njeUhdw_qLfDidXhzoabBPdid-TWbMTVY&__tn__=%2CO%2CP-R 21 August, 14:07 ·
Незайве нагадування про московську секту, яка все ще окупує частину наших церков і мізків наших громадян.
Ця секта має бути заборонена як деструктивна і антидержавна. Мовчу вже про те, що вона за справами своїми є сатанинською.
Рано чи пізно на цей крок держава повинна зважитися, якщо вона хоче вижити і вийти нарешті з гавані руZZкого міра