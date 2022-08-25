Повітряну тривогу на День Незалежності оголошували 189 разів. Загалом вона тривала 14 годин. ІНФОГРАФІКА

Повітряна тривога у День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів. В різних регіонах вона тривала від 3 до 14 годин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Карта повітряних тривог".

Найбільше разів повітряні тривоги лунали у Полтавській та Кіровоградській областях - до 12 разів. Найменше - на заході України: від 6 разів.

У столиці в День Незалежності сигнал тривоги вмикали 7 разів.

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За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. У Луганській області повітряна тривога без упину.

Офіційно 24 серпня підтверджено такі обстріли чи ракетні удари:

Полтавська область (Миргород);

Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);

Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);

Хмельницька область (Шепетівський район);

Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)

Запорізька область (Запоріжжя);

Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);

Чернігівська область (Чернігівський район);

Донецька область (лінія розмежування).

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Також вибухи лунали на окупованих росіянами територіях:

Токмак, Запорізька область (склад боєприпасів росіян);

Ровеньки, Луганщина (база окупантів);

Каховський район, Херсонщина (база російських військових);

Чаплинка, Херсонщина (склад боєприпасів та база окупантів);

Бериславський район, Херсонщина (інформація уточнюється).





