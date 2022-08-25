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Повітряну тривогу на День Незалежності оголошували 189 разів. Загалом вона тривала 14 годин. ІНФОГРАФІКА

тривога

Повітряна тривога у День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів. В різних регіонах вона тривала від 3 до 14 годин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Карта повітряних тривог".

Найбільше разів повітряні тривоги лунали у Полтавській та Кіровоградській областях - до 12 разів. Найменше - на заході України: від 6 разів.

У столиці в День Незалежності сигнал тривоги вмикали 7 разів.

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Повітряну тривогу на День Незалежності оголошували 189 разів. Загалом вона тривала 14 годин 01

За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. У Луганській області повітряна тривога без упину.

Повітряну тривогу на День Незалежності оголошували 189 разів. Загалом вона тривала 14 годин 02

Офіційно 24 серпня підтверджено такі обстріли чи ракетні удари:

  • Полтавська область (Миргород);
  • Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);
  • Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);
  • Хмельницька область (Шепетівський район);
  • Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)
  • Запорізька область (Запоріжжя);
  • Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);
  • Чернігівська область (Чернігівський район);
  • Донецька область (лінія розмежування).

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Також вибухи лунали на окупованих росіянами територіях:

  • Токмак, Запорізька область (склад боєприпасів росіян);
  • Ровеньки, Луганщина (база окупантів);
  • Каховський район, Херсонщина (база російських військових);
  • Чаплинка, Херсонщина (склад боєприпасів та база окупантів);
  • Бериславський район, Херсонщина (інформація уточнюється).



Автор: 

День Незалежності (701) обстріл (28196)


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Топ коментарі
+7
"зелений " жорстоко відповів словами.
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25.08.2022 09:40
+6
У кацапстані мають оголошувати тривогу щонайменше вдвічі частіше, ніж в Україні.
Чому цього не відбувається?
Жаль обстрілювати кацапські міста?
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25.08.2022 09:03
+6
Не вводите людей в Оман...
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25.08.2022 09:09
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У кацапстані мають оголошувати тривогу щонайменше вдвічі частіше, ніж в Україні.
Чому цього не відбувається?
Жаль обстрілювати кацапські міста?
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25.08.2022 09:03 Відповісти
Не вводите людей в Оман...
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25.08.2022 09:09 Відповісти
"зелений " жорстоко відповів словами.
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25.08.2022 09:40 Відповісти
а как дышал )))
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25.08.2022 10:57 Відповісти
Хмырь мавзолейный применяет тактику ракетного террора по всей Украине от маленьких сел и поселков до крупных мегаполисов...
Бог все записывает себе в особую школьную тетрадь...будущим поколениям...
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25.08.2022 09:59 Відповісти
Не забудьте добавить, что кроме тревог были еще и ракеты. Ну те, которые все ждали в этот день и к которым готовились. Но обосрались. Все как обычно, ничего нового.
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25.08.2022 10:31 Відповісти
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25.08.2022 10:38 Відповісти
вести из дурдома)))
///
Соловйов звинуватив Збройні сили України у тероризмі.
Мовляв, ті захопили всіх українців у заручники

https://t.me/glavcomua/13931

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25.08.2022 11:04 Відповісти
https://www.facebook.com/sergey.fursa?__cft__[0]=AZXoqlfnAahOAWJar_yObuaeaI3J6xQEIQtDlEFnmIJez7M1jppHMT5GoRciDzKMY_1omdouFRjXpsWhl86wP6Es0htykr-Qj840vH6fmutcvgDntwbe2Wv-CeaKVU4HS1McpYmSCj7m7czJJI-e8US8Nzava7kge4Zvpy6UNGoX07IAJfkvZBZJEBYYwuSkkGw&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergey Fursa

Не твоя, вот ты и бесишься

189 воздушных тревог. Рекорд. Так Путин поздравил нас с Днем Независимости. Россияне неделями накапливали ракеты чтобы потом в один день ударить более массово, чем мы привыкли. Чтобы в Киеве время без тревог было более коротким, чтобы время с тревогами.

Был ли в этом военный смысл? Вряд ли. Это как открывать метро к памятной дате. Тупая советская традиция. Что это было тогда? Типичная истерика. От бессилия.

Истерики идут в ход, когда других аргументов не осталось. Когда перестал работать даже аргумент военной силы. Истерики - это всегда как явка с повинной. Признание своего поражения.

Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла жена, а он на годовщину расставания устроил дебош и пьяным кричал, что она только его. В очередной раз продемонстрировав, что бывшая жена приняла правильная решение. Избавившись от этого неадеквата.

Путин хотел испортить праздник? И наоборот подчеркнул его важность. Те гости, кто хотел нас поздравить, и так пришли. Важные гости и настоящие друзья. А парад на хрещатике в этом году такой, которому не страшны российские ракеты.

Путин снова показал причины войны. Не мифическое вступление в НАТО, которого бы не было. Ни постылые денацификации и демилитаризации. Это именно Украинская независимость. Она не дает ему спать по ночам. И с ней он ничего не может поделать.

Путин кричал про НАТО, которое ползет к границам России. Но финны и шведы вступили в НАТО и Путин смог ответить только черным пиаром на финскую премьер-министра. А украинская независимость заставила его начать войну. Поставить все на кон. И проиграть. Мы еще не выиграли, мы платим безумную цену за независимость, но Путин уже проиграл.

И он знает это. И поэтому устраивает истерики от бессилия на день независимости Украины. Самый важный день для него в году.

И самый важный день для нас. Теперь самый важный.
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25.08.2022 11:16 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.sinelnikov.73?__cft__[0]=AZUdiff66MDrcAk3X3HBacOLyhKqyfgJtlzsd6Cinw0w6n8g8h6S8M88guvenjuZelbm2h_VU-Cg_RpKMYY1ZIRFTS5S-sPJJoV2-D6TidIfsPEok83UBdPRZiDne4Yn2Dzjevma2ewDBYADZi9tA1QK66qTv3UNC6njeUhdw_qLfDidXhzoabBPdid-TWbMTVY&__tn__=-UC%2CP-R Олег Синельников

https://www.facebook.com/oleg.sinelnikov.73/posts/pfbid0DLf5ggdUeg5J3ZYAodiD2TvcZJti8CdhkJYK9xLDdkLkpf2vvZ5JfHBZ4cJLQpCql?__cft__[0]=AZUdiff66MDrcAk3X3HBacOLyhKqyfgJtlzsd6Cinw0w6n8g8h6S8M88guvenjuZelbm2h_VU-Cg_RpKMYY1ZIRFTS5S-sPJJoV2-D6TidIfsPEok83UBdPRZiDne4Yn2Dzjevma2ewDBYADZi9tA1QK66qTv3UNC6njeUhdw_qLfDidXhzoabBPdid-TWbMTVY&__tn__=%2CO%2CP-R 21 August, 14:07 ·

Незайве нагадування про московську секту, яка все ще окупує частину наших церков і мізків наших громадян.

Ця секта має бути заборонена як деструктивна і антидержавна. Мовчу вже про те, що вона за справами своїми є сатанинською.

Рано чи пізно на цей крок держава повинна зважитися, якщо вона хоче вижити і вийти нарешті з гавані руZZкого міра
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25.08.2022 11:30 Відповісти
 
 