Росіяни розмістили БТРи за 60 метрів від 5-го реактора ЗАЕС, - британська розвідка

Захоплена російською армією Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) стала джерелом небезпеки. Серед ризиків - порушення систем охолодження реакторів і пошкодження резервного джерела живлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на початку березня російські війська атакували і захопили Запорізьку атомну електростанцію.

При цьому 21 серпня 2022 року знімки показали, що Росія зберегла посилену військову присутність на об'єкті, а бронетранспортери були розгорнуті в межах 60 метрів від п'ятого реактора. Російські війська намагалися приховати машини, припаркувавши їх під трубами і містками.

"Росія, ймовірно, готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС з пропагандистською метою", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, в той час як Росія зберігає військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для експлуатації реакторів, залишаться порушення систем охолодження реакторів, пошкодження резервного джерела живлення або помилки персоналу, що працює під тиском.

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