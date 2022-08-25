УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4148 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 226 4

Росіяни розмістили БТРи за 60 метрів від 5-го реактора ЗАЕС, - британська розвідка

заес,аес,запорізька

Захоплена російською армією Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) стала джерелом небезпеки. Серед ризиків - порушення систем охолодження реакторів і пошкодження резервного джерела живлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на початку березня російські війська атакували і захопили Запорізьку атомну електростанцію.

При цьому 21 серпня 2022 року знімки показали, що Росія зберегла посилену військову присутність на об'єкті, а бронетранспортери були розгорнуті в межах 60 метрів від п'ятого реактора. Російські війська намагалися приховати машини, припаркувавши їх під трубами і містками.

"Росія, ймовірно, готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС з пропагандистською метою", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, в той час як Росія зберігає військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для експлуатації реакторів, залишаться порушення систем охолодження реакторів, пошкодження резервного джерела живлення або помилки персоналу, що працює під тиском.

Також читайте: Посли країн G7 закликають Росію негайно вивести військових і техніку із ЗАЕС

Автор: 

армія рф (17185) Велика Британія (5541) окупація (6661) розвідка (3854) Запорізька АЕС (1401)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелений зрадник здав ЗАЕС, а тепер це головний біль для усього світу.
показати весь коментар
25.08.2022 09:04 Відповісти
Отак зелені готувались до оборони...
Тепер сидимо як на пороховій бочці, яку от от підпалять схиблені кацапи
показати весь коментар
25.08.2022 09:10 Відповісти
Як каже балабол данілов-"ми не розраховували що ЗАЕС захоплять з усіх боків".
показати весь коментар
25.08.2022 09:19 Відповісти
На такі об'єкти потрібно вводити міжнародні комісії з відповідним обладнанням. А то дістали вже своїми взаємними звинуваченнями в обстрілах. Якщо АЕС "бабахне" потім вже буде пофіг хто стріляв. Дістанеться всім.
показати весь коментар
25.08.2022 09:42 Відповісти
 
 