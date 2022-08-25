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Новини Війна
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На передачу винищувачів США Україні підуть роки, але це питання розглядається, - Пентагон

винищувач

США поки що не передають Україні американські винищувачі четвертого покоління, але це питання порушується на переговорах.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Пентагону Колін Каль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, поточний пріоритет щодо авіації для США - це забезпечення нормального використання літаків, що вже має Україна.

"Ми надали українцям деякі ракети HARM, і ми адаптували ці ракети, щоб вони могли стріляти з МіГ-29. Отже, вони, звичайно, не були призначені для того, щоб літати з такого обладнання - вони були призначені для того, щоб літати з наших літаків, і українці останніми тижнями з великим успіхом використали ракети HARM, щоб вивести з ладу російські радіолокаційні системи", - сказав він.

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Каль заявив, що навіть якщо США оголосять про передачу своїх винищувачів зараз, вони не надходили б до України протягом кількох років, а тому Пентагон зосередився на тому, що стосується українських винищувачів радянського виробництва.

"Важливо, що їм потрібно для підтримки поточних зусиль, щоб утриматися на сході й, можливо, перейти в контрнаступ", - зазначив заступник голови Пентагону.

Водночас він наголосив, що питання можливої передачі винищувачів Україні залишається на столі переговорів, проте остаточних рішень із цього приводу не ухвалено.

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"Отже, ми намагаємося дуже ретельно підходити до питання про те, які системи, на нашу думку, найбільш доцільні для України в цьому контексті, чи зможуть вони її підтримувати? Чи можуть вони собі це дозволити? Тому що, звичайно, ви знаєте, мільярди доларів міжнародної допомоги не можуть бути чимось через 10 років або через 20 років. Тож це теж мають бути системи, які може витримати сама Україна", - резюмував чиновник.

Автор: 

авіація (4113) зброя (7435) Пентагон (1415) допомога (8288) США (22473)


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Топ коментарі
+15
Роки це тому що чекатимуть доки не буде у владі кацапських агентів?
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25.08.2022 09:20
+14
Якщо допомога буде надходити вибірково і такими темпами як зараз - тоді готуйтеся, що в недалекому майбутньому будете вже самі застосовувати весь свій арсенал для захисту свого східного флангу.
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25.08.2022 09:22
+13
А ви якось турбувались про державу до 24,02 ?
Обрали клована, який тільки і знав що шашлики смажити.
Не розумію я таких людей. Вам всі щось винні.
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25.08.2022 09:34
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Американцы дело говорят - надо смотреть широко по факту.
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25.08.2022 10:20 Відповісти
Важно, что им нужно для поддержки текущих усилий, чтобы удержаться на востоке и, возможно, перейти в контрнаступление", - отметил замглавы Пентагона.

Это давно стало очевидно - судя по общим поставкам вооружения с Запада.
По непонятной причине они не рассчитывают на победу Украины
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25.08.2022 10:27 Відповісти
Они просто решили что наступление им не нужно а нужно кровавое изматывание рашистской армии естественно за наш счёт за наши жизни, медленное такое изматывание, почему? Думаю прежде всего страх
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25.08.2022 10:33 Відповісти
Я не хочу, чтобы Украина проиграла и потеряла даже 1 метр своей территории.
Но у меня большие сомнения, что получится так измотать русских, чтобы они просто встали и ушли, да ещё и денег оставили.

Пока всё идёт по сценарию: захватим кусок, референдум, присоединим к себе.
В так режиме они успевают восстанавливать силы и фактически могут оставить Украине столько сколько посчитают нужным.

Я не знаю, может ли Украина переломить ситуацию, но очень надеюсь на это. Проблема в том, что все надежды на Запад, но они настроены иначе.
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25.08.2022 10:58 Відповісти
Вот приблизительно та линия фронта которая сейчас есть запад устраивает ну минус правобережная часть Херсона возможно, за зиму ее укрепят и зальют бетоном обе стороны, и что бы такую оборону прорвать нужно очень большие силы, которых естественно запад не даст
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25.08.2022 11:12 Відповісти
Запад может и устраивает, русских сомневаюсь.
По всему так, что меньше чем на "по Днепру" они не согласятся - это факт. Украина должна остаться без выхода к морю и максимально без промышленности и АЭС-ий.
Но

Они зайдут так далеко, на сколько им позволит Запад, сказано не в обиду Украине, а лишь касаемо западной помощи.
А русские с удовольствием готовы забрать "исторические территории" в том смысле, что это дальше Днепра.

В общем это де-юре противостояние России и Украины, а де-факто России и Запада. И для Украины каждый метр и каждая жизнь - это неприемлемая потеря, а для Запада - это малая жертва, на которую они готовы пойти, в разумных для них рамках, пока это не коснется их лично.
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25.08.2022 12:02 Відповісти
желаю, чтобы это коснулось их лично! всех!
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26.08.2022 01:07 Відповісти
Звісно літаків не буде ще кілька років.Для цього потрібні підготовлені аеродроми,персонал і технічне обладнання.Пілоти,це навіть не найголовніше.
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25.08.2022 10:29 Відповісти
Не треба нити - просто дивіться чим воюють наші.
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25.08.2022 10:35 Відповісти
Анекдот из Ютьюба...
Байден каже..Зеля сколько тебе надо HIMARS?
Мистер Байден..а дасте мені лісного Гимарса?
Байден каже Авжеж,,,а для чого?
Зеля..хочу Мавзолей чЛєнина взірвати..бо воняє це гівно дуже..🤣
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25.08.2022 10:37 Відповісти
Нам бі не Ф американские, а Грипены с самолетоми ДРЛО Айрис в паре.Американцы не будут ПОСТОЯННО гонять вдоль границ Е3 Сентри. Или счет выставят -офигеем. А связка Грипен+ Аирис можна легко рассредоточить по малым аеродроман(и даже участкам автодорог) и цена часа полета совсем другая. Грипены есть у Чехов, Финнов и Шведов. Ну и час полета сравнить ф15 и Грипена. Про обслуживание и базирование просто промолчу
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25.08.2022 10:49 Відповісти
Навчання пілотів тривають роки, це вам не дати новобранцю автомат, показати з якого кінця він стріляє і на передову, тому американці праві щодо того, що потрібно впершу чергу надавати зброю котру можна використати тут і отепер, а літаки це на перспективу.
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25.08.2022 10:52 Відповісти
При любом раскладе 💙💛ЗСУ 💪 это Сила..а для рабZe путлера гнилая Могила...☠️🦍из СтеклоВаты
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25.08.2022 10:52 Відповісти
Фишку советскую вспомнил...
В 1968 году якобы пилот Гагарин и Серёгин разбились на спаррке Миг -15 во время тренировочного полета...
Эту сказку нам трещат уже много лет...
Вопрос простой..если асы такого класса летали на таком дерьме...а были уже и Миги и Яки и прочие Су...куда круче этого хлама миг-15...
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25.08.2022 10:58 Відповісти
Это понятно - мавр сделал своё дело и его усадили на МиГ-15.
А вот как Гагарин не привёз ни фото, ни кинолёнок ?
Это вообще возможно в природе ?
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25.08.2022 11:55 Відповісти
Ну, было заявлено , что пилоты востанавливали летные навыки, по программе. Если это Гагарин, так что ему, только на ракетах летать??? Но это тольео гипотеза
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25.08.2022 12:58 Відповісти
зради немає і не буде
для чого озвучувати стратегічну інформацію?
пентагон і держдеп це вам не пацани із рогатками
кацапи на власній шкірі відчують появу натівських літаків в лавах ЗСУ
все буде Україна
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25.08.2022 11:06 Відповісти
я одного нерозумію, якщо Захід дає фінанси на війну ,то, хіба не можна купити ті літаки в будь якій країні за гроші. Чоловік Камалії купив літак за свої гроші, і не чекав поки їх хтось колись комусь передасть.Базар зброї ще ніхто невідміняв!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.08.2022 12:10 Відповісти
Я так понял что с такими темпами поддержки придётся самим воевать с кацапами.
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25.08.2022 12:53 Відповісти
А зараз, хиба не самі?)
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25.08.2022 13:31 Відповісти
Але А10 буде 100%
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25.08.2022 12:57 Відповісти
потрібно готувати пілотів і менше афішувати що і коли..
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25.08.2022 18:24 Відповісти
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