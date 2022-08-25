На передачу винищувачів США Україні підуть роки, але це питання розглядається, - Пентагон

США поки що не передають Україні американські винищувачі четвертого покоління, але це питання порушується на переговорах.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Пентагону Колін Каль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, поточний пріоритет щодо авіації для США - це забезпечення нормального використання літаків, що вже має Україна.

"Ми надали українцям деякі ракети HARM, і ми адаптували ці ракети, щоб вони могли стріляти з МіГ-29. Отже, вони, звичайно, не були призначені для того, щоб літати з такого обладнання - вони були призначені для того, щоб літати з наших літаків, і українці останніми тижнями з великим успіхом використали ракети HARM, щоб вивести з ладу російські радіолокаційні системи", - сказав він.

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Каль заявив, що навіть якщо США оголосять про передачу своїх винищувачів зараз, вони не надходили б до України протягом кількох років, а тому Пентагон зосередився на тому, що стосується українських винищувачів радянського виробництва.

"Важливо, що їм потрібно для підтримки поточних зусиль, щоб утриматися на сході й, можливо, перейти в контрнаступ", - зазначив заступник голови Пентагону.

Водночас він наголосив, що питання можливої передачі винищувачів Україні залишається на столі переговорів, проте остаточних рішень із цього приводу не ухвалено.

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"Отже, ми намагаємося дуже ретельно підходити до питання про те, які системи, на нашу думку, найбільш доцільні для України в цьому контексті, чи зможуть вони її підтримувати? Чи можуть вони собі це дозволити? Тому що, звичайно, ви знаєте, мільярди доларів міжнародної допомоги не можуть бути чимось через 10 років або через 20 років. Тож це теж мають бути системи, які може витримати сама Україна", - резюмував чиновник.