На передачу винищувачів США Україні підуть роки, але це питання розглядається, - Пентагон
США поки що не передають Україні американські винищувачі четвертого покоління, але це питання порушується на переговорах.
Про це повідомив на брифінгу заступник голови Пентагону Колін Каль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, поточний пріоритет щодо авіації для США - це забезпечення нормального використання літаків, що вже має Україна.
"Ми надали українцям деякі ракети HARM, і ми адаптували ці ракети, щоб вони могли стріляти з МіГ-29. Отже, вони, звичайно, не були призначені для того, щоб літати з такого обладнання - вони були призначені для того, щоб літати з наших літаків, і українці останніми тижнями з великим успіхом використали ракети HARM, щоб вивести з ладу російські радіолокаційні системи", - сказав він.
Каль заявив, що навіть якщо США оголосять про передачу своїх винищувачів зараз, вони не надходили б до України протягом кількох років, а тому Пентагон зосередився на тому, що стосується українських винищувачів радянського виробництва.
"Важливо, що їм потрібно для підтримки поточних зусиль, щоб утриматися на сході й, можливо, перейти в контрнаступ", - зазначив заступник голови Пентагону.
Водночас він наголосив, що питання можливої передачі винищувачів Україні залишається на столі переговорів, проте остаточних рішень із цього приводу не ухвалено.
"Отже, ми намагаємося дуже ретельно підходити до питання про те, які системи, на нашу думку, найбільш доцільні для України в цьому контексті, чи зможуть вони її підтримувати? Чи можуть вони собі це дозволити? Тому що, звичайно, ви знаєте, мільярди доларів міжнародної допомоги не можуть бути чимось через 10 років або через 20 років. Тож це теж мають бути системи, які може витримати сама Україна", - резюмував чиновник.
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Это давно стало очевидно - судя по общим поставкам вооружения с Запада.
По непонятной причине они не рассчитывают на победу Украины
Но у меня большие сомнения, что получится так измотать русских, чтобы они просто встали и ушли, да ещё и денег оставили.
Пока всё идёт по сценарию: захватим кусок, референдум, присоединим к себе.
В так режиме они успевают восстанавливать силы и фактически могут оставить Украине столько сколько посчитают нужным.
Я не знаю, может ли Украина переломить ситуацию, но очень надеюсь на это. Проблема в том, что все надежды на Запад, но они настроены иначе.
По всему так, что меньше чем на "по Днепру" они не согласятся - это факт. Украина должна остаться без выхода к морю и максимально без промышленности и АЭС-ий.
Но
Они зайдут так далеко, на сколько им позволит Запад, сказано не в обиду Украине, а лишь касаемо западной помощи.
А русские с удовольствием готовы забрать "исторические территории" в том смысле, что это дальше Днепра.
В общем это де-юре противостояние России и Украины, а де-факто России и Запада. И для Украины каждый метр и каждая жизнь - это неприемлемая потеря, а для Запада - это малая жертва, на которую они готовы пойти, в разумных для них рамках, пока это не коснется их лично.
Байден каже..Зеля сколько тебе надо HIMARS?
Мистер Байден..а дасте мені лісного Гимарса?
Байден каже Авжеж,,,а для чого?
Зеля..хочу Мавзолей чЛєнина взірвати..бо воняє це гівно дуже..🤣
В 1968 году якобы пилот Гагарин и Серёгин разбились на спаррке Миг -15 во время тренировочного полета...
Эту сказку нам трещат уже много лет...
Вопрос простой..если асы такого класса летали на таком дерьме...а были уже и Миги и Яки и прочие Су...куда круче этого хлама миг-15...
А вот как Гагарин не привёз ни фото, ни кинолёнок ?
Это вообще возможно в природе ?
для чого озвучувати стратегічну інформацію?
пентагон і держдеп це вам не пацани із рогатками
кацапи на власній шкірі відчують появу натівських літаків в лавах ЗСУ
все буде Україна