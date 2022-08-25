За минулу добу надійшло 45 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів на Запоріжжі, - ОВА

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Запорізькою обласної військової адміністрації.

Зазначається, що протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.



"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Розумівка, Степне, Комишуваха, Гуляйполе, Оріхів, Запоріжжя.



Надійшло 45 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.



Крім того повідомляється, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1952 людини, з них 557– діти.

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