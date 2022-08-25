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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45 850 осіб, 234 літаки, 202 гелікоптери, 1 929 танків та 4 245 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 45 850 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 45850 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1929 (+5) од,

бойових броньованих машин - 4245 (+2) од,

артилерійських систем - 1037 (+1) од,

РСЗВ  - 272 (+6) од,

засоби ППО  - 148 (+1) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 202 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 828 (+9),

крилаті ракети - 196 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+0) од,

спеціальна техніка - 99 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ зупинили наступ окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45 850 осіб, 234 літаки, 202 гелікоптери, 1 929 танків та 4 245 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17185) Генштаб ЗС (6484) ліквідація (3854) знищення (7135) техніка (1820) втрати (4381)


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Топ коментарі
+19
+3 ватальоти??? План по ювілею перевиконано!
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25.08.2022 09:27
+4
СкреПОНОСная рабZeя утилизирует свой металлолом от Камчатки до Кенигсберга...
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25.08.2022 09:34
+2
А ваша Галя - балувана!
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25.08.2022 10:14
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+3 ватальоти??? План по ювілею перевиконано!
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25.08.2022 09:27 Відповісти
та й кількість безпілотників радує
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25.08.2022 11:10 Відповісти
В рашці хваляться про рекордні продажі лада "гранта".
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25.08.2022 09:58 Відповісти
СкреПОНОСная рабZeя утилизирует свой металлолом от Камчатки до Кенигсберга...
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25.08.2022 09:34 Відповісти
тобто вчора ппо не збило жодної пацакської ракети?
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25.08.2022 10:09 Відповісти
А ваша Галя - балувана!
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25.08.2022 10:14 Відповісти
Збило, але тут не зрозуміло по яким принципам збиті ракети йдуть в статистику.
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25.08.2022 10:56 Відповісти
И от тайги аж до Пинских болот
парашинска армия на ... идёт !!!
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25.08.2022 11:07 Відповісти
Отрицательное перемалывание техники НАТО.
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25.08.2022 12:41 Відповісти
 
 