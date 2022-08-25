376 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 733 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Більше ніж 1109 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 25 серпня 2022 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 376 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

"24 серпня ворог здійснив ракетний обстріл смт Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області. Загинуло двоє дітей 6 та 11 років, ще п’ятеро дітей отримали поранення.

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24 серпня внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури м. Новий Буг Миколаївської області отримали поранення двоє дітей віком 10 та 16 років. У ніч на 25 серпня окупанти обстріляли с. Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Поранено троє дітей 2, 7 та 15 років", - йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.