Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на ЗАЕС на запрошення України, - Гутерріш

Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на запрошення України на Запорізьку АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у Twitter.

"Я, як і раніше, серйозно знепокоєний ситуацією на Запорізькій атомній електростанції і навколо неї. Будь-яка подальша ескалація ситуації може призвести до самознищення", - написав він.

Гутерріш наголосив, що "Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію з Києва (через підконтрольну Києву територію) на ЗАЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ має якнайшвидше взяти під контроль ЗАЕС, - Зеленський