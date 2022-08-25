Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на ЗАЕС на запрошення України, - Гутерріш
Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на запрошення України на Запорізьку АЕС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у Twitter.
"Я, як і раніше, серйозно знепокоєний ситуацією на Запорізькій атомній електростанції і навколо неї. Будь-яка подальша ескалація ситуації може призвести до самознищення", - написав він.
Гутерріш наголосив, що "Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію з Києва (через підконтрольну Києву територію) на ЗАЕС".
Топ коментарі
+2 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар25.08.2022 09:46
+1 stanis nasvaiko
показати весь коментар25.08.2022 10:18
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Саюн #523841
показати весь коментар25.08.2022 09:46 Відповісти Мені подобається 2
stanis nasvaiko
показати весь коментар25.08.2022 09:55 Відповісти Мені подобається 0
Александр Бычик
показати весь коментар25.08.2022 10:14 Відповісти Мені подобається 0
stanis nasvaiko
показати весь коментар25.08.2022 10:18 Відповісти Мені подобається 1
Александр Бычик
показати весь коментар25.08.2022 10:25 Відповісти Мені подобається 0
stanis nasvaiko
показати весь коментар25.08.2022 10:28 Відповісти Мені подобається 0
Александр Бычик
показати весь коментар25.08.2022 10:40 Відповісти Мені подобається 0
Александр Бычик
показати весь коментар25.08.2022 10:41 Відповісти Мені подобається 0
Oleg Mamont
показати весь коментар25.08.2022 09:56 Відповісти Мені подобається 0
Юрий Рыжий
показати весь коментар25.08.2022 10:06 Відповісти Мені подобається 0
Тимофій Тимофеєв
показати весь коментар25.08.2022 10:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль