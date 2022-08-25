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Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на ЗАЕС на запрошення України, - Гутерріш

заес,станція,запорізька,атомна

Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на запрошення України на Запорізьку АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у Twitter.

"Я, як і раніше, серйозно знепокоєний ситуацією на Запорізькій атомній електростанції і навколо неї. Будь-яка подальша ескалація ситуації може призвести до самознищення", - написав він.

Гутерріш наголосив, що "Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію з Києва (через підконтрольну Києву територію) на ЗАЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ має якнайшвидше взяти під контроль ЗАЕС, - Зеленський

Автор: 

МАГАТЕ (708) Гутерріш Антоніу (388) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+2
З голубими касками в супроводі і бойовими офіцерами в складі. Інакше місія буде невиконання
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25.08.2022 09:46
+1
не чув , потрібна військова операція для знищення терористів рф на станції.
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25.08.2022 10:18
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З голубими касками в супроводі і бойовими офіцерами в складі. Інакше місія буде невиконання
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25.08.2022 09:46 Відповісти
Дивно виглядає те, що досі Зеленський не звернувся по допомогу безпосередньо до НАТО для вирішення цієї небезпечної ситуації (!!). Начебто все нормально, точно як і перед 24 лютого.
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25.08.2022 09:55 Відповісти
Вибачте, а Ви в цьому впевнені? А про заяву НАТО моржовій звіздє, не чули?
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25.08.2022 10:14 Відповісти
не чув , потрібна військова операція для знищення терористів рф на станції.
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25.08.2022 10:18 Відповісти
НАТО заявила: Як що буде хоч якийсь витік з ЗАЕС радіаціі, це підіймає статью 5 та початок 3 світовой війні,,,
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25.08.2022 10:25 Відповісти
так, чекаємо коли буде витік, або вже пора почати операцію НАТО??
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25.08.2022 10:28 Відповісти
Для тог МГАТЕ і їде на ЗАЕС...
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25.08.2022 10:40 Відповісти
Вибачте МАГАТЕ!
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25.08.2022 10:41 Відповісти
шо таке ? обісралися що вітер дмухне у сторону європи ?
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25.08.2022 09:56 Відповісти
І я готовий підтримати і занепокоїний! І шо?
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25.08.2022 10:06 Відповісти
Підтримують штані, як що в сралися.
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25.08.2022 10:59 Відповісти
 
 