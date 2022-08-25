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Зафіксовано понад 25 фактів пошкодження житла та інших об’єктів за добу на Харківщині, - поліція

харківщина

Російські окупаційні війська збільшили інтенсивність застосування ракет та артилерії проти мирного населення Харкова та області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області фейсбуці.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за минулу добу опрацювали понад 25 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1500 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 35 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнуло 8 пожеж, - ДСНС

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обстріл (28196) Харківщина (6054) руйнування (253)


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Пдрси. Йух їм а не Харківську область.
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25.08.2022 10:09 Відповісти
 
 