Зафіксовано понад 25 фактів пошкодження житла та інших об’єктів за добу на Харківщині, - поліція
Російські окупаційні війська збільшили інтенсивність застосування ракет та артилерії проти мирного населення Харкова та області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області фейсбуці.
"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за минулу добу опрацювали понад 25 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1500 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 35 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.
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показати весь коментар25.08.2022 10:09 Відповісти Мені подобається 0
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