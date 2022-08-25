Співпрацюють з ворогом: п’ятьох експравоохоронців з Харківщини підозрюють у держзраді, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді п’ятьом колишнім правоохоронцям Харківщини, які на тимчасово окупованих територіях співпрацюють з окупантами. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

"Одна з підозрюваних на початку березня 2022 року отримала посаду у створеному збройними формуваннями РФ так званому податковому органі в тимчасово окупованому місті Ізюм. Вона відповідала за стягування платежів з мешканців тимчасово окупованої території Харківської області на користь загарбників. Також чиновниця передала окупантам дані місцевих платників податків. Ще двоє правоохоронців почали працювати у псевдо поліцейському відділку тимчасово окупованого міста Вовчанськ на посадах дільничного та помічника чергового", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інші двоє підозрюваних "працевлаштувалися" у тимчасово окупованому місті Купянськ та селищі Борове. Вони усіляко допомагають окупантам та виконують їхні вказівки: проводять обшуки та патрулюють вулиці.

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Усім п’ятьом зрадникам повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).