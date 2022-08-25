УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4215 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 963 7

Співпрацюють з ворогом: п’ятьох експравоохоронців з Харківщини підозрюють у держзраді, - ДБР

дбр,дбр_вивіска,дбр_лого

Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді п’ятьом колишнім правоохоронцям Харківщини, які на тимчасово окупованих територіях співпрацюють з окупантами. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

"Одна з підозрюваних на початку березня 2022 року отримала посаду у створеному збройними формуваннями РФ так званому податковому органі в тимчасово окупованому місті Ізюм. Вона відповідала за стягування платежів з мешканців тимчасово окупованої території Харківської області на користь загарбників. Також чиновниця передала окупантам дані місцевих платників податків. Ще двоє правоохоронців почали працювати у псевдо поліцейському відділку тимчасово окупованого міста Вовчанськ на посадах дільничного та помічника чергового", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інші двоє підозрюваних "працевлаштувалися" у тимчасово окупованому місті Купянськ та селищі Борове. Вони усіляко допомагають окупантам та виконують їхні вказівки: проводять обшуки та патрулюють вулиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На держзраді викрили двох посадовиць кримінально-виконавчої служби, - ДБР

Усім п’ятьом зрадникам повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). 

окупація (6661) державна зрада (1678) ДБР (3472)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дуже "активно" працювали баканафф та інші "любі друзі" і "новиє ліца"....
показати весь коментар
25.08.2022 10:13 Відповісти
Мусора то перші зрадники
показати весь коментар
25.08.2022 10:18 Відповісти
татарівські слідчі дбр знищать докази, а судити будуть портновські бл.ді. дадуть умовно
показати весь коментар
25.08.2022 10:32 Відповісти
Суд всех выпустит под бешенное бабло типа тысяча доляров...Доктор Доллар це страшна Сила...
показати весь коментар
25.08.2022 10:40 Відповісти
Если получить все сообщения в ватсапп, легко узнать предателей среди чиновников. Если это невозможно, тогда всех на детектор в ми-6.
показати весь коментар
25.08.2022 11:40 Відповісти
От, нахіба цю муть про теоретичні "підозри" колаборантам від того ДБР тут писати - тільки людям настрій псувати. Дебеерівці, затримайте ту непотріб, посадіть в українську тюрму, вже там оголосіть їм підозри і тоді тут людям повідомте про це. Ми зрадіємо і вас похвалимо.
показати весь коментар
25.08.2022 12:46 Відповісти
 
 