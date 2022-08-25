Чотири російські кораблі із 28 ракетами "Калібр" перебувають у Чорному морі, - ВМС ЗСУ

На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 4 кораблі РФ із крилатими ракетами "Калібр" на борту.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 28 ракет. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 кораблів та катерів. В Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Водночас за добу в інтересах РФпрохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря - 14 суден, з них 2 рухались із протоки Босфор; до Чорного моря - 14 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Наголошується, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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