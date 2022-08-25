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Новини Війна
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Чотири російські кораблі із 28 ракетами "Калібр" перебувають у Чорному морі, - ВМС ЗСУ

калібр

На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 4 кораблі РФ із крилатими ракетами "Калібр" на борту.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 28 ракет. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 кораблів та катерів. В Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Водночас за добу в інтересах РФпрохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря - 14 суден, з них 2 рухались із протоки Босфор; до Чорного моря - 14 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Наголошується, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Читайте: На Донеччині морські піхотинці ліквідували 30 окупантів та підбили ворожий танк, - ВМС ЗСУ

Автор: 

ВМС (1378) Чорне море (1658)


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Пердоган пускає кораблі ?
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25.08.2022 10:19 Відповісти
Написано що судна, а не кораблі.
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25.08.2022 10:24 Відповісти
суднО ?
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25.08.2022 10:27 Відповісти
по одному могли бы уже все отстрелить
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25.08.2022 10:20 Відповісти
Ну зря. У нас же в криму були бойові дєльфіни, скоро випустимо. ********** пока не пізно. Калібри можете засунути в дупу.
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25.08.2022 10:30 Відповісти
Молодцы, держите нас в курсе.
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25.08.2022 10:35 Відповісти
Щось з ними треба робити. Нептун-2 на 500 км, дрон-камікадзе, дрон-катер з протикорабельною ракетою чи торпедою,...
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25.08.2022 10:54 Відповісти
Ищут приключения на свой киль.
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25.08.2022 13:02 Відповісти
 
 