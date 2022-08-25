200 тис. тонн зерна, зібрані на полях Луганщини, окупанти вивезли в Росію, - Гайдай

За інформацією аграріїв, які вимушені були залишитися на окупованій території, ситуація в сільському господарстві Луганщини наближається до катастрофічної.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Цьогоріч ми очікували на найбільший за всі роки врожай. Але, на жаль, збирається наше зерно зараз для росіян", – зазначила Любов Безкоровайна, заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської ОВА.

Водночас багато керівників сільськогосподарських підприємств виїхали в безпечні регіони України. Але є й ті, що пішли на співпрацю з РФ і здавали своїх партнерів.

На полях території Луганщини зібрано 200 тисяч тонн зерна, однак все це вивезено в Росію.

"На деяких підприємствах через відсутність грошей люди відмовляються працювати. Як результат, там озимина ще залишається на полях. У серпні! Майже нічим обробляти землю та збирати врожай. Бо всю нову техніку росіяни вивезли", - додав Гайдай.

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