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Новини Війна
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200 тис. тонн зерна, зібрані на полях Луганщини, окупанти вивезли в Росію, - Гайдай

зерно

За інформацією аграріїв, які вимушені були залишитися на окупованій території, ситуація в сільському господарстві Луганщини наближається до катастрофічної.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Цьогоріч ми очікували на найбільший за всі роки врожай. Але, на жаль, збирається наше зерно зараз для росіян", – зазначила Любов Безкоровайна, заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської ОВА.

Водночас багато керівників сільськогосподарських підприємств виїхали в безпечні регіони України. Але є й ті, що пішли на співпрацю з РФ і здавали своїх партнерів.

На полях території Луганщини зібрано 200 тисяч тонн зерна, однак все це вивезено в Росію. 

"На деяких підприємствах через відсутність грошей люди відмовляються працювати. Як результат, там озимина ще залишається на полях. У серпні! Майже нічим обробляти землю та збирати врожай. Бо всю нову техніку росіяни вивезли", - додав Гайдай.

Читайте: Окупанти "привітали" Луганщину з Днем Незалежності 35 потужними обстрілами та 3 ракетними ударами, - Гайдай

Автор: 

аграрії (1463) зерно (3113) окупація (6661) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4872)


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25.08.2022 10:41 Відповісти
Мразота кацапська тільки грабувати і морити голодом може,віками вони цим займаються!!!
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25.08.2022 10:55 Відповісти
Переможців не судять. Вони зерно, а в Україні "еліта" на захід
до Лазурного берега.
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25.08.2022 10:57 Відповісти
Ті хто хотів працювати з ворогом ті працюють.ті хто не хотів або виїхав або знищив техніку або знищити поля щоб ворогові нічого не дісталося.Третього немає ! Коли вже люди зрозуміють рашка це фашисти.Або вбивай цю погань або виїджай.Працюєш з ними ти зрадник і ворог тебе потрібно знищити .Все !
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25.08.2022 21:33 Відповісти
 
 