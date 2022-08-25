Знешкоджено агентурну мережу РФ, яка у перші дні війни координувала наступ російських військ на Київ, - СБУ

Після викриття першого агента мережі у березні СБУ провела спецоперацію, в результаті якої встановила всіх учасників цієї групи. Ними виявились мешканці столиці віком 35-45 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Головним менеджером" групи була киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час поїздок до РФ.

"За декілька місяців до вторгнення агентура активізувалась на інформаційному полі. Вони почали розганяти у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації. Напередодні 24 лютого жінка отримала вказівку зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва, а саме:

▪️ дислокацію/переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ

▪️ стан захищеності військових об’єктів

▪️ цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо", - йдеться у повідомленні.

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Наразі організаторці та одному з членів групи повідомлено про підозру стосовно ще одного агента обвинувальний акт вже скеровано до суду.