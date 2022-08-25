Знешкоджено агентурну мережу РФ, яка у перші дні війни координувала наступ російських військ на Київ, - СБУ
Після викриття першого агента мережі у березні СБУ провела спецоперацію, в результаті якої встановила всіх учасників цієї групи. Ними виявились мешканці столиці віком 35-45 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Головним менеджером" групи була киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час поїздок до РФ.
"За декілька місяців до вторгнення агентура активізувалась на інформаційному полі. Вони почали розганяти у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації. Напередодні 24 лютого жінка отримала вказівку зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва, а саме:
▪️ дислокацію/переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ
▪️ стан захищеності військових об’єктів
▪️ цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо", - йдеться у повідомленні.
Наразі організаторці та одному з членів групи повідомлено про підозру стосовно ще одного агента обвинувальний акт вже скеровано до суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
Пояснюю це тим, що вони, на відміну від попереднього покоління (45-55) особисто не відчули на собі всі "прєлєсті" життя в СРСР. Всі ці комсомольські збори, трудові табори, краткий курс історії КПРС та службу в радянській армії вони вже не застали. Не застали вони багатогодинні черги за продуктами наприкінці 80-х, відсутність в магазинах елементарного зимового взуття або демісезонної куртки.
Їх світоголядна система формувалась під впливом ностальгічних розповідей батьків, дідусів та бабусь про ковбасу по 2.20, балет і космос.
Водночас, за їхнього дитинства у нас вже з'явились памперси, тампакси, снікерси, "жилєти" мак-дональдси, працюючі пральні машинки, якісні кьолорові телевізори, автомобілі іноземного виробництва. Вони відпочивали з батьками вже не в курятнику в Кирилівці чи Затоці, а в 4+ в Анталії чи Хургаді.
І вони вирішили, що так було завжди. Звідси така потаємна ностальгія цього покоління до совка...