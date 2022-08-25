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Новини Війна
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Знешкоджено агентурну мережу РФ, яка у перші дні війни координувала наступ російських військ на Київ, - СБУ

сбу

Після викриття першого агента мережі у березні СБУ провела спецоперацію, в результаті якої встановила всіх учасників цієї групи. Ними виявились мешканці столиці віком 35-45 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

 "Головним менеджером"  групи була киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час поїздок до РФ.

"За декілька місяців до вторгнення агентура активізувалась на інформаційному полі. Вони почали розганяти у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації. Напередодні 24 лютого жінка отримала вказівку зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва, а саме:

▪️ дислокацію/переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ
▪️ стан захищеності військових об’єктів
▪️ цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила прибічників кремлівських наративів на Дніпропетровщині та Полтавщині. ФОТОрепортаж

Знешкоджено агентурну мережу РФ, яка у перші дні війни координувала наступ російських військ на Київ, - СБУ 01
Знешкоджено агентурну мережу РФ, яка у перші дні війни координувала наступ російських військ на Київ, - СБУ 02
Знешкоджено агентурну мережу РФ, яка у перші дні війни координувала наступ російських військ на Київ, - СБУ 03

Наразі організаторці та одному з членів групи повідомлено про підозру стосовно ще одного агента обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Київ (19408) СБУ (12770)


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Топ коментарі
+13
Цікавий феномен - ця вікова група 35-45 років. Це якраз вікова ніша 95-го кварталу та його електорату.
Пояснюю це тим, що вони, на відміну від попереднього покоління (45-55) особисто не відчули на собі всі "прєлєсті" життя в СРСР. Всі ці комсомольські збори, трудові табори, краткий курс історії КПРС та службу в радянській армії вони вже не застали. Не застали вони багатогодинні черги за продуктами наприкінці 80-х, відсутність в магазинах елементарного зимового взуття або демісезонної куртки.
Їх світоголядна система формувалась під впливом ностальгічних розповідей батьків, дідусів та бабусь про ковбасу по 2.20, балет і космос.
Водночас, за їхнього дитинства у нас вже з'явились памперси, тампакси, снікерси, "жилєти" мак-дональдси, працюючі пральні машинки, якісні кьолорові телевізори, автомобілі іноземного виробництва. Вони відпочивали з батьками вже не в курятнику в Кирилівці чи Затоці, а в 4+ в Анталії чи Хургаді.
І вони вирішили, що так було завжди. Звідси така потаємна ностальгія цього покоління до совка...
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25.08.2022 11:02
+10
дуже активно працювали баканафф та інші "любі друзі" і "новиє ліца"....
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25.08.2022 10:35
+8
Дерьмак читає цю фігню з відосиками і моче штані від сміху
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25.08.2022 10:38
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дуже активно працювали баканафф та інші "любі друзі" і "новиє ліца"....
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25.08.2022 10:35 Відповісти
Дерьмак читає цю фігню з відосиками і моче штані від сміху
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25.08.2022 10:38 Відповісти
ОП за жопу взяли ? )
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25.08.2022 10:38 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
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25.08.2022 10:43 Відповісти
а що ж Бакланов пів року робив??? знав і чекав бо арештувати було не на часі?
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25.08.2022 10:44 Відповісти
Якщо,вже бути точним, то два з половиною роки... баканов- така ж лялька, як і наймогутнійший.,
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25.08.2022 10:49 Відповісти
Ещё одно подобное чмо - рашист-киевлянин Михаил Волгин (плеханов). На ютубе - https://www.youtube.com/user/Plehanov100
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25.08.2022 10:48 Відповісти
Цікавий феномен - ця вікова група 35-45 років. Це якраз вікова ніша 95-го кварталу та його електорату.
Пояснюю це тим, що вони, на відміну від попереднього покоління (45-55) особисто не відчули на собі всі "прєлєсті" життя в СРСР. Всі ці комсомольські збори, трудові табори, краткий курс історії КПРС та службу в радянській армії вони вже не застали. Не застали вони багатогодинні черги за продуктами наприкінці 80-х, відсутність в магазинах елементарного зимового взуття або демісезонної куртки.
Їх світоголядна система формувалась під впливом ностальгічних розповідей батьків, дідусів та бабусь про ковбасу по 2.20, балет і космос.
Водночас, за їхнього дитинства у нас вже з'явились памперси, тампакси, снікерси, "жилєти" мак-дональдси, працюючі пральні машинки, якісні кьолорові телевізори, автомобілі іноземного виробництва. Вони відпочивали з батьками вже не в курятнику в Кирилівці чи Затоці, а в 4+ в Анталії чи Хургаді.
І вони вирішили, що так було завжди. Звідси така потаємна ностальгія цього покоління до совка...
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25.08.2022 11:02 Відповісти
Як не прикро сам належу до цієї групи. Теж помічаю таку пуйню.... Хоча черги добре пам'ятаю....
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25.08.2022 12:19 Відповісти
Из советского прошлого они запомнили главное: все, что есть у родителей, "просто даром дало государство". Теперь даром не дают. Отсюда и ностальгия.
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25.08.2022 13:25 Відповісти
Так, це вірно. Сам прийшов до такого ж висновку.
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25.08.2022 16:36 Відповісти
Якийс пук який зовсім не співпалае з заголовком. Для чого це ?
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25.08.2022 11:21 Відповісти
Куди вся наволоч з "підозрами" дівається? Хто небудь дослідив кінцевий результат? Чи все це "мильні бульбашки",які лопаються і розчиняються у часі?
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25.08.2022 12:18 Відповісти
 
 