Повідомлено про підозру у держзраді та вербуванні корегувальників колишній викладачці столичного університету Більченко , - Офіс генпрокурора. ФОТО

Печерською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишній викладачці столичного університету у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування ЗСУ та тероборони.

Також повідомлено про підозру двом її спільникам. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.



За даними слідства, з лютого 2022 року підозрювана, перебуваючи на території країни-агресора та, діючи на замовлення кураторів з РФ, створила та адмініструвала у месенджері "Тelegram" низку груп. У цих групах жінка вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців Збройних Сил України та територіальної оборони м. Києві та Київській області.



"За попередніми даними, вона завербувала більше 10 осіб, які, починаючи з 24 лютого 2022 року, здійснювали обходи визначених ділянок у м. Києві та Київській області та фотографували місця дислокації і пересування українських військовослужбовців, після чого ці відомості передавались кураторам з силових структур РФ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на своїй сторінці в забороненій в Україні російській соцмережі "vkontakte" та на каналі "YouTube" викладачка поширювала відео та дописи, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України. Також у цих повідомленнях вона закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальну професорку Більченко звільнили з університету Драгоманова. ДОКУМЕНТ

Наразі підозрюваній інкриміновано дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, державну зрада, вчинену в умовах воєнного стану та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.



Також повідомлено про підозру одному з членів групи у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Крім того, до суду вже передано обвинувальний акт щодо одного із агентів за фактами державної зради та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2. ст. 111 та ч. 1 ст. 263 КК України).

Зазначимо, що прізвища колишньої викладачки Офіс генпрокурора не називає. Втім, судячи з фото та зважаючи на попередні події, зрозуміло, що йдеться про скандальну професорку Євгенію Більченко, яку раніше звільнили з НПУ ім. Драгоманова за антиукраїнську позицію.

Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". Після цього її відсторонили від занять.

Пізніше Більченко поскаржилася, що виявилася не потрібна своїм соратникам по "русскому миру" .