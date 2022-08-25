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Новини Війна
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Повідомлено про підозру у держзраді та вербуванні корегувальників колишній викладачці столичного університету Більченко , - Офіс генпрокурора. ФОТО

Печерською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишній викладачці столичного університету у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування ЗСУ та тероборони.

 Також повідомлено про підозру двом її спільникам. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, з лютого 2022 року підозрювана, перебуваючи на території країни-агресора та, діючи на замовлення кураторів з РФ, створила та адмініструвала у месенджері "Тelegram" низку груп. У цих групах жінка вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців Збройних Сил України та територіальної оборони м. Києві та Київській області.

"За попередніми даними, вона завербувала більше 10 осіб, які, починаючи з 24 лютого 2022 року, здійснювали обходи визначених ділянок у м. Києві та Київській області та фотографували місця дислокації і пересування українських військовослужбовців, після чого ці відомості передавались кураторам з силових структур РФ", - йдеться у повідомленні.

Повідомлено про підозру у держзраді та вербуванні корегувальників колишній викладачці столичного університету Більченко , - Офіс генпрокурора 01

Крім того, на своїй сторінці в забороненій в Україні російській соцмережі "vkontakte" та на каналі "YouTube" викладачка поширювала відео та дописи, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України. Також у цих повідомленнях вона закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальну професорку Більченко звільнили з університету Драгоманова. ДОКУМЕНТ

Наразі підозрюваній інкриміновано дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, державну зрада, вчинену в умовах воєнного стану та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Також повідомлено про підозру одному з членів групи у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Крім того, до суду вже передано обвинувальний акт щодо одного із агентів за фактами державної зради та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2. ст. 111 та ч. 1 ст. 263 КК України).

Зазначимо, що прізвища колишньої викладачки Офіс генпрокурора не називає. Втім, судячи з фото та зважаючи на попередні події, зрозуміло, що йдеться про скандальну професорку Євгенію Більченко, яку раніше звільнили з НПУ ім. Драгоманова за антиукраїнську позицію. 

Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". Після цього її відсторонили від занять.

Пізніше Більченко поскаржилася, що виявилася не потрібна своїм соратникам по "русскому миру" .

Автор: 

державна зрада (1678) колабораціонізм (1157) підозра (756) Офіс Генпрокурора (3236) Більченко Євгенія (5)


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Топ коментарі
+27
Забавно,что это существо и на засрашке чмырят все кому не лень)
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25.08.2022 10:34
+24
вона звичайна використана ганчірка..., про таких говорять - після застосування - викинути...
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25.08.2022 10:38
+20
і таких більченок, шуфричів, ківалових, мураєвих, сивох, погребінскіх та інших адептів руZZкого міра бігають сотнями по Україні.....правда, пані вінідіктава?? а вона "помічала" ТІЛЬКИ Стерненка та інших Патріотів України....
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25.08.2022 10:39
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Забавно,что это существо и на засрашке чмырят все кому не лень)
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25.08.2022 10:34 Відповісти
вона звичайна використана ганчірка..., про таких говорять - після застосування - викинути...
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25.08.2022 10:38 Відповісти
Використаний жіночий презерватив, кажуть, є й такі
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25.08.2022 10:43 Відповісти
Ця продажна , рижа ку@ ва давно втекла до московіі !
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25.08.2022 12:18 Відповісти
Да,она давно в Москве
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25.08.2022 15:05 Відповісти
Як там з мінами на Чонгарі? Чи як там справи з Оманом? Нафіга треба така прокуратура з цими сраними відосиками?
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25.08.2022 10:47 Відповісти
Мармизу замалювали мабуть щоб людей не лякати
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25.08.2022 10:35 Відповісти
А нафіга блурили хавальник особі, яку вже всі знають?
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25.08.2022 10:36 Відповісти
Ми що її не бачили,що її за пікселили? Чи це зроблено для тих,в кого слабке серце?
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25.08.2022 10:36 Відповісти
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25.08.2022 10:36 Відповісти
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25.08.2022 10:53 Відповісти
"героїня" фільму жахів...
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25.08.2022 11:09 Відповісти
Яке ж воно страшне і гидке 🤣🤣🤣
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25.08.2022 12:19 Відповісти
і таких більченок, шуфричів, ківалових, мураєвих, сивох, погребінскіх та інших адептів руZZкого міра бігають сотнями по Україні.....правда, пані вінідіктава?? а вона "помічала" ТІЛЬКИ Стерненка та інших Патріотів України....
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25.08.2022 10:39 Відповісти
Слово пані має таке саме відношення до венідиктової, як лайно до смачної страви.
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25.08.2022 14:30 Відповісти
Да какие сотни? Десятки тысяч? Вчера по Харькову взорвало фото начальника департ, земельн- отношений горисполкома на Порше в Ницце возле престижного казино, семейка танцует, папик за рулеткой итд. Ну как!? И рядом ещё Порше и укр номерами, возможно жены. Пока не перестреляет здесь, на фронте на передке не победим! Не Нова схема. Внутренний враг опасней очень.
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25.08.2022 16:11 Відповісти
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25.08.2022 10:39 Відповісти
Криса - вона і в Африці криса. Пацюки - то окрема тема
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25.08.2022 10:41 Відповісти
дегенерація - написана великими літерами на цій мерзенній харі.
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25.08.2022 11:08 Відповісти
Зуби сховай , потворо
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25.08.2022 12:20 Відповісти
А чого її заблюрили? Ми що, не знаємо в ліцо цю ворожнечу? Прахффєсорша, ***
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25.08.2022 10:40 Відповісти
А по моему очень гуманно, что запикселили.
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25.08.2022 11:25 Відповісти
Рік назад москалі спокійно приїжджали в Україну і на фестиваль Атлас,приїжджав меладзе.Я до того.що ця більченко спокійно всі роки війни викладала.Незрозуміло,що взагалі вона може викладати? Зараз то всі лицемірними патріотами стали.А де ви раніше були? Шашличків чекали? Зараз то хороші шашлички,з людей.
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25.08.2022 10:42 Відповісти
Ну ... почнемо з того що ця тваринка "викладала" в педагогічному університеті ім. Драгоманова. Як відомо, "педагогіка" це псевдонаука яка взагалі не має власного предмету і цій "царині" панують шарлатани, а прохідний бал ЗНО в цей "видатний" ВУЗ лише 103. А 103 це рівень олігофрена...
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25.08.2022 10:57 Відповісти
Завжди вважав, що це дружина ківи..
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25.08.2022 10:44 Відповісти
Ха...Не для него эта роза возле жомовой ямы расцвела.
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25.08.2022 10:58 Відповісти
Такою пикою тільки ворогів лякати!
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25.08.2022 10:44 Відповісти
Оставьте её в покое !
Такая породистая самка должна жить на РФ и давать им соответствующее крысиное потомство !
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25.08.2022 10:47 Відповісти
Так потомство от этой ***** придёт с оружием в руках в Украину. Не, такую ***** нужно закопать живьём под землю и обоссать
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25.08.2022 10:54 Відповісти
Убейте эту ***** пока оно не отложило яйца
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25.08.2022 10:53 Відповісти
100% цю потвору потрібно закопати
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25.08.2022 13:08 Відповісти
А вот подельница.Или это другое?
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25.08.2022 10:55 Відповісти
Її пику тільки кадри Боневтіка можуть не знати
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25.08.2022 10:55 Відповісти
ха-ха, знов зрадник та колаборант на -О

чому я не здивований?

https://censor.net/ua/news/3362782/********************************************************************************************************/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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25.08.2022 10:56 Відповісти
Ну що тут скажеш, крім того, що не покараний злочин призводе до рецидиву.
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25.08.2022 11:01 Відповісти
підозра, це добре, з статті не зрозуміло, ця мерзотна тварина в камері, чи на волі? чи може як виїхала в кацапію. так і не поверталась.... Якщо в кацапії, судити заочно з обов,язковою конфіскацією майна.
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25.08.2022 11:06 Відповісти
В кацапії.Взамуж там вийшла за подібне собі.Тепер шмарклі по паперу розводить,"как ее кинул русский мир" и "денег нет,а работать не хочу и не умею",и "я так ждала,что меня подберут люди медведчука"-короткий зміст "творіння" пришелепкуватої.
Якщо цікаво-https://telegraf.com.ua/novosti-rossii/2021-12-18/5691615-meni-zaboronili-robiti-vse-skandalna-bilchenko-pereikhala-zhiti-do-rosii-ale-iy-tam-ne-spodobalosya повна версія
А оце муж

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25.08.2022 11:14 Відповісти
Они достойны друг друга. Каждой твари по паре.
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25.08.2022 11:27 Відповісти
Вони й@ бнуті обоє на всю голову -
обох закопати
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25.08.2022 13:12 Відповісти
Якже легко знайти зрадника в Україні і завербувати. Навіть така придуркувата професорша, як Більченко і та змогла знайти більше десятка зрадників.
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25.08.2022 11:10 Відповісти
Мата Харя лаптеногого розлива
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25.08.2022 11:11 Відповісти
Вряд ли этот с виду Божий одуванчик вербовал корректировщиков.😅
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25.08.2022 11:18 Відповісти
Нажаль, але це чмо у нас не посадять: засудять, але від "кічі" воно "отмажєтся" - колаборантські "адвокати" а-ля "'опажопа" "відштукатурять".
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25.08.2022 11:28 Відповісти
які дії вчинено по відношенню до завідувача кафедри, який приймав її на роботу і покривав тривалий час? очевидно, її антиукраїнська позиція була йому добре відомою
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25.08.2022 11:35 Відповісти
Може вона з вигляду і дурочка, але ця ***** фарбована знала, що робила злочини проти власної держави і тим не менше свідомо це робила.
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25.08.2022 11:46 Відповісти
І що могло це чмо навчити наших дітей?
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25.08.2022 11:49 Відповісти
І хто допустив цю істоту до викладання?
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25.08.2022 12:11 Відповісти
Правильно що їбло її сховали бо показ її рила в мережі дорівнювало б терористичному акту
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25.08.2022 12:16 Відповісти
Куди вся наволоч з "підозрами" дівається? Хто небудь дослідив кінцевий результат? Чи все це "мильні бульбашки",які лопаються і розчиняються у часі?
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25.08.2022 12:17 Відповісти
усі ці підозри, в основному, оголошуються істотам, які знаходяться поза межами контрольованих Україною територій
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25.08.2022 13:30 Відповісти
Накрашенная страшная и ненакрашенная....
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25.08.2022 13:02 Відповісти
Я бачив її в живу!
І ось що я думаю - це створіннячко треба брати живим!
Науковці мають провести досліди й встановити, кому і яким чином вдалося схрестить Чихуа-хуа й жолудь...
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25.08.2022 13:15 Відповісти
Цікавий експонат для досліджень генезису державної зради особини, якій Україна дала все: освіту, успішну кар'єру, матеріальний достаток тощо.
Настільки була її ненависть до всього українського глибока і всеосяжна, що так швидко була викрита, як активний посібник рашистської пітьми.
Найперше, що потпібно зробити, це позбавити її українського громадянства і оголосити в міжнароднмй розшук.
Нехай робить пластичну операції а-ля оксана мертвечук, щоб рідна мати не впізнала, та до кінця своїх днів ховалась від правосуддя.
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25.08.2022 13:28 Відповісти
https://telegraf.com.ua/ukr/novosti-rossii/2021-12-18/5691615-meni-zaboronili-robiti-vse-skandalna-bilchenko-pereikhala-zhiti-do-rosii-ale-iy-tam-ne-spodobalosya


"Мені заборонили робити все": скандальна письменниця Більченко переїхала жити до Росії, але їй там не сподобалося

автор

https://telegraf.com.ua/ukr/author-21577.html Геннадій Лубенець

Дата публікації 18 грудня 2021, 23:32

https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/428x240/4/2c/77f6c77b-d32f94e7b3ff6b792628ce5662db72c4.jpg?v=3013_1
Євгенія Більченко

Скандальна експрофесорка переїхала до Росії і тепер скаржиться, як там погано.

Скандальна письменниця та прихильниця "російського світу" Євгенія Більченко, яка в січні звинуватила Україну у "фашизмі" та "людиноненависницькій ідеології", таки переїхала до Росії. Але як виявилося, жити там не так добре, як вона собі це уявляла.

Розповідям про те, як насправді її прийняли у РФ, присвячений цілий пост у її профілі у https://www.facebook.com/yevzhik/posts/4554966111205130 Фейсбук .

За її словами, їй у Росії не лише заборонили викладати, а й згадувати про те, що вона мала професорське звання. Крім того, як вона з'ясувала, їй не можна займатися письменницькою діяльністю.

Вона наголосила, що боїться виходити надвір.
https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/428-*/5/cb/6cd8fddc-69******************************.jpg?v=2243_1

До того ж вона додала, що спочатку хотіла, щоб їй у Росії поставили пам'ятник.
https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/428-*/3/20/d18020c9-5282ac23233fed39ac4637218a4a8203.jpg?v=2498_1

Як повідомлялося раніше, Більченко була професором у НПУ ім. Драгоманова, проте влипла у скандал через антиукраїнські висловлювання. Після цього її спочатку усунули з посади, а потім і зовсім звільнили.
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25.08.2022 15:21 Відповісти
Цю зрадницю-развратницю незабаром кокнуть , або влаштують показове правосуддя на расєі. Її вже звинувачують у шпигунстві на користь України, тому нам треба лише зачекати і кацапня сама її покарає за зраду Україні.
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25.08.2022 15:30 Відповісти
https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2022-08-25/5714555-profesorka-zradnitsya-bilchenko-i-v-rosii-shkodit-ukraini-stali-vidomi-podrobitsi

Професорка-зрадниця Більченко і на росії шкодить Україні: стали відомі подробиці

автор



https://telegraf.com.ua/ukr/author-22325.html Наталія Чебан

Дата публікації 25 серпня

Підозрювана з 24 лютого займалася вербуванням корегувальників вогню по Києву.

Представники Печерської окружної прокуратури міста Києва обґрунтовано підозрюють колишню педагогиню одного зі столичних університетів у державній зраді. Киянка на замовлення російських спецслужб займалася створенням мережі агентів, які здавали окупантам дані про місцеперебування підрозділів Збройних сил України та територіальних оборон міста.

Як повідомили у https://t.me/pgo_gov_ua/5377 пресцентрі Офісу генпрокурора, повідомлення про підозру отримала не лише викладачка, а й її поплічники. Варто також відзначити, що у відомстві імені підозрюваної не називають, проте судячи з опису та опублікованого фото зрадниці, чітко зрозуміло, що це одіозна професорка Київського педагогічного університету ім. Драгоманова і палка фанатка "руского міра" Євгенія Більченко.
https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/4/63/4ba9720ac9dbfd7659542350fe34f634.jpg Євгенія Більченко

Як вдалося встановити у рамках слідства, з перших чисел лютого 2022 року ексвикладачка топового київського університету, перебуваючи на території росії та діючи на замовлення кураторів з рф, створила у Тelegram низку груп, в яких вербувала громадян України для отримання від них важливої інформації. Понад усе цінувалися відомості про місцезнаходження та переміщення ЗСУ та територіальної оборони столиці та області.

Загалом Більченко спромоглася завербувати понад 10 осіб, які з 24 лютого "зливали" ворогу місця дислокації та пересування українських військовослужбовців.

Більченко у соцмережах активно підтримує російську війну проти України .

Окрім того, на своїй сторінці у соцмережі підозрювана розповсюджувала відеозаписи та публікації, котрі виправдовували та визнавали правомірною звірства росіян в Україні. Також у цих дописав вона закликала до насильницької зміни державної влади в Україні.

Більченко зараз обґрунтовано підозрюється у державній зраді. Їй вже оголосили про підозру. Крім того, за фактами держзради до суду вже передано обвинувальний акт щодо одного з агентів.
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25.08.2022 15:31 Відповісти
https://telegraf.com.ua/ukr/novosti-rossii/2022-07-12/5710474-sedaya-i-postarevshaya-odioznaya-kievskaya-eks-prepodavatelnitsa-pokazala-vo-chto-prevratilas-posle-pobega-v-rossiyu

Сива і змарніла: одіозна професорка Більченко показала, на що перетворилась після втечі на росії


Автор

https://telegraf.com.ua/ukr/author-22525.html Юлія Потерянко

Дата публікації 12 липня


Більченко втекла на паРашу у 2021 році

Більченко у соцмережах активно підтримує російську війну проти України

Колишня викладачка Київського педагогічного університету ім. Драгоманова і фанатка "руского міра" Євгенія Більченко, яка у 2021 році після звільнення з роботи втекла до Санкт-Петербургу і https://telegraf.com.ua/ukr/lifestyle/2022-01-30/5695031-bilchenko-shcho-vtekla-v-rosiyu-viyshla-zamizh-i-gotova-pomerti-za-rosiyskiy-svit вийшла там заміж , показала, на що перетворилась в омріяній росії. Вона відростила сивину і сильно змарніла.
https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/e/26/61ace45808a6ab81c691d9b09b82b26e.png https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/8/84/e00da91ad28498a4bb16228436994848.png Більченко доhttps://telegraf.com.ua/static/storage/originals/6/73/bd9997a78cde426797ce89e2c4d27736.png Більченко на паРашi

Пост-порівняння до і після Більченко опублікувала на своїй сторінці у заблокованій в Україні соцмережі "Вконтакті". "Ось такою я була в Києві, коли я викладала в університеті Драгоманова (нафарбована з коротким рудим волоссям, у хіпі). Ось така (ненафарбована, довге сиве волосся, у камуфлі) я стала в Петербурзі, в росії, в основному після спецоперації. Як вам більше?", - написала Більченко. У коментарях вона похвалилась, що тепер у неї "очі щасливі", а на зовнішність їй стало байдуже.
https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/2/d6/36223bc1bcf079fd052a6963f4f45d62.png https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/6/62/2b92607df5ad507e7f97ee2f5596b626.png

Втім, колишня киянка все ж написала, що чимало її давніх київських соратників після початку повномасштабного російського вторгнення змінили позицію і відвернулись від росії. Але при цьому все одно висловила підтримку "спецоперації" кремля.

Про Більченко відомо, що зараз у Санкт-Петербурзі вона займається волонтерством на підтримку окупаційної армії. Колишня викладачка столичного педуніверситету носить футболку з літерою Z і публікує пости на підтримку війни.
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25.08.2022 15:35 Відповісти
1. Навішо запікселювати оцю пику, якщо за посиланням у тексті новини її можно побачити у полному розмірі?
2, Навіщо взагалі розміщати у новині запікселений портрет? щоб зацінити її намисто?
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25.08.2022 16:25 Відповісти
Розстріл
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25.08.2022 21:29 Відповісти
по ній видно, що вона психічно нездорова. Зовнішність в неї потворна, це так. Але одяг? Зачіска? Прикраси? Все це свідчить про психічний розлад.
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26.08.2022 09:52 Відповісти
 
 