Повідомлено про підозру у держзраді та вербуванні корегувальників колишній викладачці столичного університету Більченко , - Офіс генпрокурора. ФОТО
Печерською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишній викладачці столичного університету у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування ЗСУ та тероборони.
Також повідомлено про підозру двом її спільникам. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, з лютого 2022 року підозрювана, перебуваючи на території країни-агресора та, діючи на замовлення кураторів з РФ, створила та адмініструвала у месенджері "Тelegram" низку груп. У цих групах жінка вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців Збройних Сил України та територіальної оборони м. Києві та Київській області.
"За попередніми даними, вона завербувала більше 10 осіб, які, починаючи з 24 лютого 2022 року, здійснювали обходи визначених ділянок у м. Києві та Київській області та фотографували місця дислокації і пересування українських військовослужбовців, після чого ці відомості передавались кураторам з силових структур РФ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на своїй сторінці в забороненій в Україні російській соцмережі "vkontakte" та на каналі "YouTube" викладачка поширювала відео та дописи, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України. Також у цих повідомленнях вона закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні.
Наразі підозрюваній інкриміновано дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, державну зрада, вчинену в умовах воєнного стану та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.
Також повідомлено про підозру одному з членів групи у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Крім того, до суду вже передано обвинувальний акт щодо одного із агентів за фактами державної зради та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2. ст. 111 та ч. 1 ст. 263 КК України).
Зазначимо, що прізвища колишньої викладачки Офіс генпрокурора не називає. Втім, судячи з фото та зважаючи на попередні події, зрозуміло, що йдеться про скандальну професорку Євгенію Більченко, яку раніше звільнили з НПУ ім. Драгоманова за антиукраїнську позицію.
Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". Після цього її відсторонили від занять.
Пізніше Більченко поскаржилася, що виявилася не потрібна своїм соратникам по "русскому миру" .
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Такая породистая самка должна жить на РФ и давать им соответствующее крысиное потомство !
чому я не здивований?
https://censor.net/ua/news/3362782/********************************************************************************************************/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Якщо цікаво-https://telegraf.com.ua/novosti-rossii/2021-12-18/5691615-meni-zaboronili-robiti-vse-skandalna-bilchenko-pereikhala-zhiti-do-rosii-ale-iy-tam-ne-spodobalosya повна версія
А оце муж
обох закопати
І ось що я думаю - це створіннячко треба брати живим!
Науковці мають провести досліди й встановити, кому і яким чином вдалося схрестить Чихуа-хуа й жолудь...
Настільки була її ненависть до всього українського глибока і всеосяжна, що так швидко була викрита, як активний посібник рашистської пітьми.
Найперше, що потпібно зробити, це позбавити її українського громадянства і оголосити в міжнароднмй розшук.
Нехай робить пластичну операції а-ля оксана мертвечук, щоб рідна мати не впізнала, та до кінця своїх днів ховалась від правосуддя.
"Мені заборонили робити все": скандальна письменниця Більченко переїхала жити до Росії, але їй там не сподобалося
автор
https://telegraf.com.ua/ukr/author-21577.html Геннадій Лубенець
Дата публікації 18 грудня 2021, 23:32
https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/428x240/4/2c/77f6c77b-d32f94e7b3ff6b792628ce5662db72c4.jpg?v=3013_1
Євгенія Більченко
Скандальна експрофесорка переїхала до Росії і тепер скаржиться, як там погано.
Скандальна письменниця та прихильниця "російського світу" Євгенія Більченко, яка в січні звинуватила Україну у "фашизмі" та "людиноненависницькій ідеології", таки переїхала до Росії. Але як виявилося, жити там не так добре, як вона собі це уявляла.
Розповідям про те, як насправді її прийняли у РФ, присвячений цілий пост у її профілі у https://www.facebook.com/yevzhik/posts/4554966111205130 Фейсбук .
За її словами, їй у Росії не лише заборонили викладати, а й згадувати про те, що вона мала професорське звання. Крім того, як вона з'ясувала, їй не можна займатися письменницькою діяльністю.
Вона наголосила, що боїться виходити надвір.
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До того ж вона додала, що спочатку хотіла, щоб їй у Росії поставили пам'ятник.
https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/428-*/3/20/d18020c9-5282ac23233fed39ac4637218a4a8203.jpg?v=2498_1
Як повідомлялося раніше, Більченко була професором у НПУ ім. Драгоманова, проте влипла у скандал через антиукраїнські висловлювання. Після цього її спочатку усунули з посади, а потім і зовсім звільнили.
Професорка-зрадниця Більченко і на росії шкодить Україні: стали відомі подробиці
автор
https://telegraf.com.ua/ukr/author-22325.html Наталія Чебан
Дата публікації 25 серпня
Підозрювана з 24 лютого займалася вербуванням корегувальників вогню по Києву.
Представники Печерської окружної прокуратури міста Києва обґрунтовано підозрюють колишню педагогиню одного зі столичних університетів у державній зраді. Киянка на замовлення російських спецслужб займалася створенням мережі агентів, які здавали окупантам дані про місцеперебування підрозділів Збройних сил України та територіальних оборон міста.
Як повідомили у https://t.me/pgo_gov_ua/5377 пресцентрі Офісу генпрокурора, повідомлення про підозру отримала не лише викладачка, а й її поплічники. Варто також відзначити, що у відомстві імені підозрюваної не називають, проте судячи з опису та опублікованого фото зрадниці, чітко зрозуміло, що це одіозна професорка Київського педагогічного університету ім. Драгоманова і палка фанатка "руского міра" Євгенія Більченко.
https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/4/63/4ba9720ac9dbfd7659542350fe34f634.jpg Євгенія Більченко
Як вдалося встановити у рамках слідства, з перших чисел лютого 2022 року ексвикладачка топового київського університету, перебуваючи на території росії та діючи на замовлення кураторів з рф, створила у Тelegram низку груп, в яких вербувала громадян України для отримання від них важливої інформації. Понад усе цінувалися відомості про місцезнаходження та переміщення ЗСУ та територіальної оборони столиці та області.
Загалом Більченко спромоглася завербувати понад 10 осіб, які з 24 лютого "зливали" ворогу місця дислокації та пересування українських військовослужбовців.
Більченко у соцмережах активно підтримує російську війну проти України .
Окрім того, на своїй сторінці у соцмережі підозрювана розповсюджувала відеозаписи та публікації, котрі виправдовували та визнавали правомірною звірства росіян в Україні. Також у цих дописав вона закликала до насильницької зміни державної влади в Україні.
Більченко зараз обґрунтовано підозрюється у державній зраді. Їй вже оголосили про підозру. Крім того, за фактами держзради до суду вже передано обвинувальний акт щодо одного з агентів.
Сива і змарніла: одіозна професорка Більченко показала, на що перетворилась після втечі на росії
Автор
https://telegraf.com.ua/ukr/author-22525.html Юлія Потерянко
Дата публікації 12 липня
Більченко втекла на паРашу у 2021 році
Більченко у соцмережах активно підтримує російську війну проти України
Колишня викладачка Київського педагогічного університету ім. Драгоманова і фанатка "руского міра" Євгенія Більченко, яка у 2021 році після звільнення з роботи втекла до Санкт-Петербургу і https://telegraf.com.ua/ukr/lifestyle/2022-01-30/5695031-bilchenko-shcho-vtekla-v-rosiyu-viyshla-zamizh-i-gotova-pomerti-za-rosiyskiy-svit вийшла там заміж , показала, на що перетворилась в омріяній росії. Вона відростила сивину і сильно змарніла.
https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/e/26/61ace45808a6ab81c691d9b09b82b26e.png https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/8/84/e00da91ad28498a4bb16228436994848.png Більченко доhttps://telegraf.com.ua/static/storage/originals/6/73/bd9997a78cde426797ce89e2c4d27736.png Більченко на паРашi
Пост-порівняння до і після Більченко опублікувала на своїй сторінці у заблокованій в Україні соцмережі "Вконтакті". "Ось такою я була в Києві, коли я викладала в університеті Драгоманова (нафарбована з коротким рудим волоссям, у хіпі). Ось така (ненафарбована, довге сиве волосся, у камуфлі) я стала в Петербурзі, в росії, в основному після спецоперації. Як вам більше?", - написала Більченко. У коментарях вона похвалилась, що тепер у неї "очі щасливі", а на зовнішність їй стало байдуже.
https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/2/d6/36223bc1bcf079fd052a6963f4f45d62.png https://telegraf.com.ua/static/storage/originals/6/62/2b92607df5ad507e7f97ee2f5596b626.png
Втім, колишня киянка все ж написала, що чимало її давніх київських соратників після початку повномасштабного російського вторгнення змінили позицію і відвернулись від росії. Але при цьому все одно висловила підтримку "спецоперації" кремля.
Про Більченко відомо, що зараз у Санкт-Петербурзі вона займається волонтерством на підтримку окупаційної армії. Колишня викладачка столичного педуніверситету носить футболку з літерою Z і публікує пости на підтримку війни.
2, Навіщо взагалі розміщати у новині запікселений портрет? щоб зацінити її намисто?