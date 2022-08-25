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Понад 300 млн грн сина Януковича Олександра передали ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

янукович

Понад 300 мільйонів гривень сина президента-втікача віддали ЗСУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Йдеться про арештовані кошти ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку". Власником 100% акцій банку з 2011 року був старший син президента-втікача.

"Працівники банку намагались приховати походження готівкових коштів цієї фінустанови. Адже гроші не мають законного джерела походження. Тож банківські робітники, за допомогою фінансових операцій легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом" ,- пояснили в Офісі Генпрокурора.

Так, було накладено арешт на грошові кошти службових осіб "ВСЕУКРАЇНСЬКОГО БАНКУ РОЗВИТКУ" та безпосередньо кошти Олександра Януковича. Згодом судовими рішеннями гроші були передані АРМА.

"Ще з початку збройної агресії РФ прокурори Офісу Генерального прокурора ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента. Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Нині 304 мільйона гривень зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України", - підсумували в Офісі Генпрокурора.

Також читайте: Розслідування справи "Межигір'я" стосовно Януковича і його сина завершено, - НАБУ

Автор: 

банки (7709) Янукович (10778) Янукович Олександр (251) Офіс Генпрокурора (3236)


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Краще б самого гавнюковича передали ЗСУ ))))
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25.08.2022 10:40 Відповісти
А ще краще каломойського. Ні копійки скотиняка не передала ВСУ. Дуже жадібний поц.
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25.08.2022 11:09 Відповісти
так, писали що здох якийсь синок Зека?!
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25.08.2022 10:42 Відповісти
Доречі, ніби нормальним був .
А старший - наркоман , рейдер та просто гандон
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25.08.2022 10:46 Відповісти
є підозра, що так само як і доця кацапського пропагандона дугіна ( чи дупіна). Джип вітька меншого пішов під лід. Але як там було - Байкал дуже далеко. Зробили своїм діткам нові документи і гайда в Європу. А краще в Канаду з Америкою.
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25.08.2022 11:17 Відповісти
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25.08.2022 10:45 Відповісти
Замало буде! Поділився з новим прокурором?
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25.08.2022 11:24 Відповісти
 
 