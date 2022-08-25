Понад 300 млн грн сина Януковича Олександра передали ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

Понад 300 мільйонів гривень сина президента-втікача віддали ЗСУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Йдеться про арештовані кошти ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку". Власником 100% акцій банку з 2011 року був старший син президента-втікача.

"Працівники банку намагались приховати походження готівкових коштів цієї фінустанови. Адже гроші не мають законного джерела походження. Тож банківські робітники, за допомогою фінансових операцій легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом" ,- пояснили в Офісі Генпрокурора.

Так, було накладено арешт на грошові кошти службових осіб "ВСЕУКРАЇНСЬКОГО БАНКУ РОЗВИТКУ" та безпосередньо кошти Олександра Януковича. Згодом судовими рішеннями гроші були передані АРМА.

"Ще з початку збройної агресії РФ прокурори Офісу Генерального прокурора ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента. Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Нині 304 мільйона гривень зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України", - підсумували в Офісі Генпрокурора.

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