Майже 150 росіян, кілька РСЗВ та гаубиць Д-30 знищено протягом декількох днів в окупованому Енергодарі, - голова Нікопольської РВА Євтушенко

В Енергодарі за декілька днів знищено майже 150 окупантів, зокрема двох офіцерів, а також декілька одиниць російської військової техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму телеграм-каналі у четвер уранці голова Нікопольської районної військової адміністрації Дніпропетровської області Євген Євтушенко.

"Коротке зведення нашої роботи за останні декілька днів, проведеної на території берега Енергодара: знищено в повному обсязі декілька вогневих позицій противника; ліквідовано два офіцери управління вогню; на концерт Кабзона відправлено понад півтори сотні орків (кількість 300-х перевищує цю кількість); знищено кілька РСЗВ та гаубиці Д-30. Далі - більше. Працюємо", - йдеться в повідомленні.

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