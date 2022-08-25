Майже 150 росіян, кілька РСЗВ та гаубиць Д-30 знищено протягом декількох днів в окупованому Енергодарі, - голова Нікопольської РВА Євтушенко
В Енергодарі за декілька днів знищено майже 150 окупантів, зокрема двох офіцерів, а також декілька одиниць російської військової техніки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму телеграм-каналі у четвер уранці голова Нікопольської районної військової адміністрації Дніпропетровської області Євген Євтушенко.
"Коротке зведення нашої роботи за останні декілька днів, проведеної на території берега Енергодара: знищено в повному обсязі декілька вогневих позицій противника; ліквідовано два офіцери управління вогню; на концерт Кабзона відправлено понад півтори сотні орків (кількість 300-х перевищує цю кількість); знищено кілька РСЗВ та гаубиці Д-30. Далі - більше. Працюємо", - йдеться в повідомленні.
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