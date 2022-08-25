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Майже 150 росіян, кілька РСЗВ та гаубиць Д-30 знищено протягом декількох днів в окупованому Енергодарі, - голова Нікопольської РВА Євтушенко

енергодар

В Енергодарі за декілька днів знищено майже 150 окупантів, зокрема двох офіцерів, а також декілька одиниць російської військової техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму телеграм-каналі у четвер уранці голова Нікопольської районної військової адміністрації Дніпропетровської області Євген Євтушенко.

"Коротке зведення нашої роботи за останні декілька днів, проведеної на території берега Енергодара: знищено в повному обсязі декілька вогневих позицій противника; ліквідовано два офіцери управління вогню; на концерт Кабзона відправлено понад півтори сотні орків (кількість 300-х перевищує цю кількість); знищено кілька РСЗВ та гаубиці Д-30. Далі - більше. Працюємо", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти здійснили провокацію на протилежному березі Каховського водосховища, громадян просять залишити вулиці, - мер Нікополя Євтушенко

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знищення (7135) техніка (1820) Нікополь (1171) Енергодар (263)


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оце так, гарна новина, вони що, потруїлися..., а техніка - розсипалася? або це прибирання до візиту магате
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25.08.2022 11:30 Відповісти
респект ВСУ!!! Валити орків до повної втечі їх з України!!!
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25.08.2022 11:31 Відповісти
ооо...це б було дуже добре, для багато страждального Нікополя і Марганця... бо вже 3 тижні там нема життя там лише передишка перед наступними обстрілами... там майже порожні вулиці і кануті будівлі (люди надвечір ідуть за місто...в поле, в покинуті хати, по людям, в палатки) туди де не сипе снарядами і осколками... а ще з"явились мародери... тварюки...
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25.08.2022 11:36 Відповісти
Наша армія - це наша надія на успішну перемогу , тільки би на Банковій ім не перешкоджали це робити 😠
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25.08.2022 11:36 Відповісти
Западное ВТО с радарами контрбатарейной борьбы сработали как часики)))) Слава Украине!!!!
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25.08.2022 14:03 Відповісти
 
 