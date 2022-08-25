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Новини
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Україна буде отримувати зброю від виробників, а не з запасів США, - Білий дім

кірбі

Речник Білого дому з питань безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що нова зброя для України буде надходити від виробників, а не з наявних армійських запасів США.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

За словами Кірбі, новий пакет допомоги, про який оголосив у середу президент США Джо Байден, використовуватиме кошти з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), виділені Конгресом, що дозволить адміністрації закуповувати зброю у виробників.

При цьому зазначається, що раніше більшість озброєнь надавалися зі складів американської армії в межах президентських повноважень, що давало змогу швидко її доставляти в Україну.

"Це вперше, що ми оголосили про закупівлю через USAI для України. Загалом доставка займає більше часу, але це не означає, що можливість доставки через президентські повноваження вичерпана або що ми не побачимо додаткових пакетів через цей механізм, які, як ви знаєте, надходять прямо зі складів і можуть потрапити в Україну дуже, дуже швидко", - сказав Кірбі.

Читайте: На передачу винищувачів США Україні підуть роки, але це питання розглядається, - Пентагон

Він зазначив, що швидкість нових поставок залежить від того, чи є в оборонних компаній конвеєри, які вже працюють над певною зброєю, яка у них потужність і скільки часу може знадобитися для коригування графіків за потреби.

Речник Білого дому також заявив, що різним системам озброєнь потрібен різний час, щоб досягти України. Зокрема, доставка систем "земля-повітря" та радіолокаційних систем триває найдовше.

Також читайте: Новий пакет військової допомоги США міститиме шість систем NASAMS, - Пентагон

Автор: 

зброя (7435) допомога (8288) США (22473) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+17
Якщо судити з анонсів,що Україна отримає зброю від німців нового зразка, яка навіть не є на озброєнні Німеччини, то орки явно будуть виконувати обов'язки лабораторних крис. Хтось проти?
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25.08.2022 11:46
+13
використовують Україну як полігон для випробувань, проводять модернізацію, отримуючи від наших зауваження й побажання - так що з заводів - навіть краще, бо буде зброя вже модифікована..
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25.08.2022 11:35
+12
Пентагон перевел ВПК США на военные рельсы...работают в режиме 24/7,,,что это значит для быдла Мавзолейного вы скоро поймете...
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25.08.2022 11:49
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це звичайно довше, але може шось вже більш адаптоване заходити
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25.08.2022 11:27 Відповісти
Запаси і самим штатам потрібні.
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25.08.2022 11:28 Відповісти
Це точно. Он мексиканці з канадцями нападають. Як тут без запасів?
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25.08.2022 11:51 Відповісти
Певно найбільше занепокоєння йде від китайців.
Ви хочете зробити Америку слабкою ?
Навіщо вам і нам це ?
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25.08.2022 12:13 Відповісти
І як американці збираються воювати з китайцями хаймарсами та гаубицями? Із моря?
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25.08.2022 13:51 Відповісти
А хто вам сказав, що війна якщо буде, то буде лише на морі ?
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25.08.2022 13:55 Відповісти
Ага, у китайців буде. Ви собі це уявляєте? Чиста маячня.
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25.08.2022 20:44 Відповісти
А для чого тоді їм техніка, американцям тобто ?
Нападати на Канаду та Мексику ?
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25.08.2022 20:45 Відповісти
Так самому цікаво. Взагалі-щоб гроші заробляти.
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26.08.2022 06:44 Відповісти
Зброя з коліс
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25.08.2022 11:34 Відповісти
використовують Україну як полігон для випробувань, проводять модернізацію, отримуючи від наших зауваження й побажання - так що з заводів - навіть краще, бо буде зброя вже модифікована..
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25.08.2022 11:35 Відповісти
Якщо судити з анонсів,що Україна отримає зброю від німців нового зразка, яка навіть не є на озброєнні Німеччини, то орки явно будуть виконувати обов'язки лабораторних крис. Хтось проти?
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25.08.2022 11:46 Відповісти
тю, як можна буди проти проведення дослідів на зайвохромосомних?

і не ображайте орків, вони дуууже просили не ототожнювати роїсян з ними))
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25.08.2022 12:39 Відповісти
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО готує план переозброєння Збройних сил України.
У Пентагона есть план на долгосрочное перевооружение Украины по стандартам НАТО
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25.08.2022 13:42 Відповісти
Для початку Україну потрібно зберегти. А зусиль явно замало.
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25.08.2022 13:53 Відповісти
Отвечая на вопрос о том, когда Украина будет полностью интегрирована в систему вооружений стандарта НАТО и сможет отказаться от использования советского оружия, Каль сказал:

«Возможно, что спустя годы украинцы все еще могут использовать боеприпасы, которые они сами производят. Скажу, однако, что я ожидаю, что в течение трех лет Украина постепенно перейдет на оборудование стандарта НАТО», - сказал представитель Пентагона.
https://youtu.be/fRuiEv3JRDQ
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25.08.2022 15:07 Відповісти
Задорнов? Амєріканці тупиє?
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25.08.2022 11:44 Відповісти
В задорнова був комплекс на Казино ********, де він спустив за раз усі бабки, а потім і придумав амариканці всі ********.
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25.08.2022 21:35 Відповісти
Конечно есть у Уйла там свое лобби.
Послушай Пиантковского, он неплохо ориентируется в политикуме США.
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25.08.2022 11:50 Відповісти
Піонтковський - балабол-провокатор на підробітках у ФСБ.
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25.08.2022 11:56 Відповісти
Вы либо больны на голову, либо никогда не слышали Пиантковского А.А.
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25.08.2022 13:40 Відповісти
Я його якраз дуже багато слухав.
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25.08.2022 14:07 Відповісти
Ну раз так, тогда предоставьте его высказывания, на основании которых, вы утверждаете, что он агент Путлера и работает на ФСБ.
Ссылку, время и желательно объяснение ситуации от себя. Таких примеров, я так понимаю множество, раз такое категоричное мнение имеется.
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25.08.2022 14:41 Відповісти
Ну ок:
1. Активні лякалки застосуванням ядерною зброєю від ***** - те саме, що Кисельов, але для опозиції.
2. Переведення стрілок із росії на США: "Не понимаю, почему США не хотят предложить вернуть России 1 трлн. доларов?"
3. Різка зміна позиції перед важливими для кремля подіями. Наприклад, напередоні обнуленням *****, цей чорт разом з купою інших "оппозиціонерів" почав раптом закликати маси прийняти в цьому участь, що тільки приводило до легітимізації цього дійства.
4. Російський сегмент ютюба активно форсить цього діда: він лізе з усіх щілин, як свого часу шмарій.
5. Активна інфомаційна взаємодія з таким вже протухлими фсбшними консервами, як Соловей і т.д.
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25.08.2022 14:52 Відповісти
Вы написали свою чушь, которая родилась в вашей голове. Вы улавливаете, что я вам не верю?
А я просил ссылку на видео Пиантковского, потом ваш комментарий, что вот он на 20 минуте как раз повторяет слова Шария, вот он требует вернуть 1 триллион долларов России, а это значит он агент... Ваши утверждения ДОЛЖНЫ на что то опираться! А сейчас этого нет.
Я доступно прошу про аргументы, чтобы зря не валять Пиантковского в вашем дерьме?
Если вы приведете примеры, я их услышу и приму. Я не в танке.
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25.08.2022 15:06 Відповісти
Мені, по Вашому, нема чим зайнятися, як шукати посилання в інтернеті? І на кожну фсбшну консерву вести картотеку? Не прикидайтеся дурником. Якщо вас не дійсно цікавить, то ви самі легко знайдете, якщо ж ні, то ви або провокатор, або наївний віруючий.
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25.08.2022 15:27 Відповісти
Зато вешать свою ложь на Пиантковского в том, что он агент ФСБ у тебя время нашлось.
Сам ты провокатор и агент ФСБ получается, раз очерняешь человека, что выбивает помощь в США для Украины! Таковы факты и выводы. Согласен?
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25.08.2022 15:49 Відповісти
Тобі не здається дивним, що ти так активно відстоюєш цього діяча, але вже який раз підряд пишет його прізвище з помилкою? Не дуже схоже, що ти в курсі про кого пишеш
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25.08.2022 15:55 Відповісти
Может я и написал с ошибкой его фамилию, но суть его я не пачкал.
Пионтковский против Уйла бы, есть и будет. Он за Украину!
А ты лжец!
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25.08.2022 16:02 Відповісти
Це перша стадія: заперечення. Я теж колись сприймав Піонтковського і подібних типів, наприклад, Сотника за друзів України. Смішно згадувати, останньому навіть трохи грошей задонатив на розвиток каналу. Але з часом дійшло, що "хороший" русскій, то лише кожен 200й русскій. Удачі, Вам по-життю і побажання критичніше відноситися до джерел інформації.
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25.08.2022 16:11 Відповісти
Навряд в України є якийсь більш стійкий прибічник, ніж Андрій Піонтковський. В цьому не важко переконатися https://twitter.com/apiontkovsky
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25.08.2022 16:27 Відповісти
ха ха ха. До речі саме Піонтковський помідомив кликуху "Козирь".
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25.08.2022 21:36 Відповісти
да,полностью согласен.Огромное количество оружия и боеприпасов с 60х и 70х,которое просто в скором времени утилизируют-почему бы не отдать Украине?Так тогда же не заработают буржуи близкие к демократам.И эти говнюки будут нам рассказывать о коррупции?
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25.08.2022 12:14 Відповісти
Може тому що окрім кацапів з дурним ****** на чолі, ще є Китай, який не далеко від кацапів утік по імперським замашкам. але куди сильніший економічно? А тому треба тримати великий запас зброї готовим для застосування проти жовтої чуми.
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25.08.2022 12:32 Відповісти
Ви шо проти того щоб ця зброя працювала по касабам? Є інші варіанти?
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25.08.2022 15:29 Відповісти
Вам нащо ті запаси зараз?Може канада на вас піде сухопутною війною чи панама???Шо за бред,не будьте міістрами немчури!Вам новенькі зразки підуть на склади а нам віддайте те що є.Нема часу чекати москаль не спить(
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25.08.2022 11:44 Відповісти

Черговий експерД, він же "англійській сіделєц" вспливло, чи трольок звичайний-тупий?

Доречі, спалився, нема в мові слова - "бред", ну і як завжди у всіх подібних тупих пЯсатєлєй -
ОДИНАДЦЯТЬ поимлок на меньше ніж ТРИ рядки.

Дуй, істота, за расєйським кораблем, в чебурнет, до братів по "розуму".
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25.08.2022 12:30 Відповісти
Не будь зеленим бабуїном,і не верещи тут що я маю робити.Для чого взагалі говорити про такі речі якщо наразі їх немає,навіщо взагалі патякати про якісь переломні моменти,коли самі військові кажуть по менше про все розповідати.Буданов вже розказував що в кінці серпня ми Херсон звільнимо а далі весь південь а віз і далі там.Для чого ці пусті коментарі..?
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25.08.2022 12:46 Відповісти


Ти точно тупий троль, що нарешті спромігся освоїти VPN, як завжди у тобі подібних, нормальних аргументів нема від слова - зовсім?
Я щось писав про перемоги, Буданова чи палку любов до зэбілів?

Вбога істота, перемикати тему на іншу - типова троляча дія.

Закиди до Штатів - "Вам нащо ті запаси зараз?",
або тупизна, бо звідкіля ти знаєш, скільки і якої зброї ще є на складах США та скільки вони вважають матии за потрібне, або той самий тролізм.

І знову, ДЕВ'ЯТЬ помилок, правда вже на ЧОТИРИ рядка, що свідчить про рівень дописувача, як раз відповідний зебільним бабуїнам.

Як завжди, до трольків з одного разу ну ні як не доходить -
дуй, пЯсатєль, до тобі подібних, та не смерди в оточуючий світ.
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25.08.2022 14:19 Відповісти
Ну, ты то точно обосрался
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25.08.2022 11:48 Відповісти
Тебе, свинособака обдрыстанная, хер за щекой по клаве лабать не мешает
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25.08.2022 12:03 Відповісти
Чомусь кацапа можна одразу вирізнити з поміж людей. Особлива некультура чи що.. Це ніби серлива муха поміж бджіл.
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25.08.2022 12:43 Відповісти
Цікаво, якщо Україна видасть Америці, громадянина Ізраіля, Коломойського,- це прискорить процес передачі зброї?...
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25.08.2022 11:45 Відповісти
Теотерично так, але на практиці бабломойського можна віддати лише в пакеті з боневтіком та єрмаком.
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25.08.2022 11:49 Відповісти
Згоден! У великому, чорному пакеті...
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25.08.2022 13:21 Відповісти
Разом з Ермаком і Татаровим - не тільки прискорить,а й додасть більш ********.
Нагадаю, його (Татарова) чекають у Панамі за наклеп про офшори Порошенка. Термін від 8 до 10 років у теплій в'язниці.
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25.08.2022 11:58 Відповісти
наївні...
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25.08.2022 12:59 Відповісти
Звісно може трапитись нещасний випадок,ну не спрацюють подушки безпеки наприклад.
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25.08.2022 15:26 Відповісти
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25.08.2022 15:29 Відповісти
А ви дійсно вважаєте, що у політика з 20-ти річним стажем немає бабла в офшорах? Ви з якої планети? Не важливо хто він, чи Порошенко чи Ющенко. Жоден політик не живе на чесно зароблені. Не обманюйте себе, щоб не було соромно дітям дивитись в очі. А про чесність політиків розкажіть пенсіонерам.
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25.08.2022 17:18 Відповісти
Є різні офшорні рахунки! Всі політики мають власний бізнес,який за 20 років вивели з провінційної кондитерки у світовий бренд? Тому ви обманюєте себе в першу чергу.
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25.08.2022 20:40 Відповісти
Роботи над виготовленням нової зброї для України в США вже йдуть кілька місяців. Тому нема нічого неможливого в ленд-лізі із жовтня
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25.08.2022 11:51 Відповісти
Та кацапи ж почекають до жовтня. Чого там. Можна не спішити. Так?
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25.08.2022 11:54 Відповісти
Так він і почнеться, чого ти кууарікаєш?
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25.08.2022 11:52 Відповісти
Те що буде потрібно,а виробники не встигатимуть - додадуть з запасів.
Не думаю,що ВСЕ буде від виробника. Може бути ротація зі складів до ЗСУ,а виробник - на склади.
А от в тестувані на москсвинах у реальній війні зацікавлені всі виробники.
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25.08.2022 11:49 Відповісти
Пентагон перевел ВПК США на военные рельсы...работают в режиме 24/7,,,что это значит для быдла Мавзолейного вы скоро поймете...
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25.08.2022 11:49 Відповісти
бєсполєзняк, я задовбалась їх виправляти..переводять тексти навіть не гуглем..і не читають перед тим, як викласти новину..
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25.08.2022 12:44 Відповісти
Проще говоря, промышленная мощь оборонки США будет работать на Украину. Дай Бог, чтобы все так и было, без всяких но.
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25.08.2022 11:58 Відповісти
Ведмедев прав..просто денег сейчас..но вы дрочите там...всего хорошего но Крым уже не наш...жены и дети офицеров рабZeи в Крыму попадают полуостров... Так уже было..в августе 1941 года

...
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25.08.2022 12:04 Відповісти
Sorry...покидают Крым😝
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25.08.2022 12:05 Відповісти
цікава риторика з боку одного з гарантів безпеки України в обмін на ядерну зброю
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25.08.2022 12:09 Відповісти
https://www.5.ua/svit/u-sviti-ide-tretia-svitova-tse-ne-prosto-ahresiia-rosii-proty-ukrainy-poroshenko-285844.html П'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю з Ларисою Губіною на "5 каналі" сказав, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України .

"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
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25.08.2022 12:13 Відповісти
Не понимаю: почему нельзя нам давать готовое оружие из запасов, а эти самые запасы восполнять уже более новыми изделиями, когда они от производителей поступят? Логично же: и мы получаем оружие без задержек, и запасы обновляются.
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25.08.2022 12:14 Відповісти
Тому що для нас роблять іншу зброю, яку ми вміємо використовувати.
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25.08.2022 12:23 Відповісти
В США свои проблемы. Ленд-лиз это машина не только военная, сколько финансовая. Она может раскрутить производства в США, поднять покупательную способность населения , уменьшить инфляцию в стране...
А отдать просто 300 старых гаубиц М198, что с 70х годов хранятся на складах вместо новых М777 - это вроде бы лучше для Украины, но хуже для США получается. НУ я так это понимаю, а как оно на самом деле...
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25.08.2022 16:00 Відповісти
Це вперше, що ми оголосили про закупівлю через USAI для України. Загалом доставка займає більше часу, але це не означає, що можливість доставки через президентські повноваження вичерпана або що ми не побачимо додаткових пакетів через цей механізм, які, як ви знаєте, надходять прямо зі складів і можуть потрапити в Україну дуже, дуже швидко", - сказав Кірбі.
Тут же сказано, що це паралельні програми і зі певне озброєння зі складів те ж надходитиме. Заголовок трохи не вірний. Дуже хотілося б нарешті більше арти. Лише м109 на зберіганні 500 штук, невже відновлення до робочого стану скажімо 100 штук сильно позначиться на обороноздатності штатів. Або причипні гаубиці 155мм, ті що мають більшу масу за м777 їх теж дуже багато.
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25.08.2022 12:46 Відповісти
Це дуже добре!
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25.08.2022 13:02 Відповісти
Корби хочет сказать, что оружие будет самое современное, а не старое залежалое на складах. Держись русиш швайн
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25.08.2022 14:02 Відповісти
В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ.
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25.08.2022 14:18 Відповісти
Просто все. Если с запасов, то уже и завтра допустим. Если с предприятия, как минимум год, возможно и через 2 года. Это схема такая.
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25.08.2022 16:01 Відповісти
Экономия на логистике. Из точки А в точку Б прямая линия. Зачем нужна ещё одна?
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25.08.2022 16:20 Відповісти
Очередная отмазка чтобы замедлить поставки оружия Украине. В США переизбыток оружия для сухопутной войны,тех-же гаубиц. При этом никакая страна не может напасть на США по суше-ни Мексика ни Канада ни тем более заморские страны как Рашка или Китай-у тех нет достаточного количества флота для высадки десанта. США вполне могли-бы давать на временное пользование оружие которое у них уже есть-при этом обороноспособность США никак не пострадает. С такими темпами поставок оружия война затянется на несколько лет и за это время Рашка уничтожит значительную часть инфратруктуры и производств в Украине-украина станет полностью разоренной на пятилетия и десятилетия. Ивсе из-за боязни Американцами убогой Парашки. А было время когда США не боялись ставить ультиматумы и делать блокаду Кубы-при том что на кубе были ядерные ракеты СССР
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25.08.2022 16:38 Відповісти
Коменти однозначно свідчать, що ОПу ваєнниє відсунули убік і вона ніна що не впливає. Армія готується на полігонах поза межами України, і буде мати ту зброю, яка потрібно. А те що ОПа нервово покурює в сторонці це їх проблеми. Менше
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25.08.2022 21:50 Відповісти
 
 