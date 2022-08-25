Україна буде отримувати зброю від виробників, а не з запасів США, - Білий дім

Речник Білого дому з питань безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що нова зброя для України буде надходити від виробників, а не з наявних армійських запасів США.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

За словами Кірбі, новий пакет допомоги, про який оголосив у середу президент США Джо Байден, використовуватиме кошти з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), виділені Конгресом, що дозволить адміністрації закуповувати зброю у виробників.

При цьому зазначається, що раніше більшість озброєнь надавалися зі складів американської армії в межах президентських повноважень, що давало змогу швидко її доставляти в Україну.

"Це вперше, що ми оголосили про закупівлю через USAI для України. Загалом доставка займає більше часу, але це не означає, що можливість доставки через президентські повноваження вичерпана або що ми не побачимо додаткових пакетів через цей механізм, які, як ви знаєте, надходять прямо зі складів і можуть потрапити в Україну дуже, дуже швидко", - сказав Кірбі.

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Він зазначив, що швидкість нових поставок залежить від того, чи є в оборонних компаній конвеєри, які вже працюють над певною зброєю, яка у них потужність і скільки часу може знадобитися для коригування графіків за потреби.

Речник Білого дому також заявив, що різним системам озброєнь потрібен різний час, щоб досягти України. Зокрема, доставка систем "земля-повітря" та радіолокаційних систем триває найдовше.

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