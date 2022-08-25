Україна буде отримувати зброю від виробників, а не з запасів США, - Білий дім
Речник Білого дому з питань безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що нова зброя для України буде надходити від виробників, а не з наявних армійських запасів США.
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
За словами Кірбі, новий пакет допомоги, про який оголосив у середу президент США Джо Байден, використовуватиме кошти з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), виділені Конгресом, що дозволить адміністрації закуповувати зброю у виробників.
При цьому зазначається, що раніше більшість озброєнь надавалися зі складів американської армії в межах президентських повноважень, що давало змогу швидко її доставляти в Україну.
"Це вперше, що ми оголосили про закупівлю через USAI для України. Загалом доставка займає більше часу, але це не означає, що можливість доставки через президентські повноваження вичерпана або що ми не побачимо додаткових пакетів через цей механізм, які, як ви знаєте, надходять прямо зі складів і можуть потрапити в Україну дуже, дуже швидко", - сказав Кірбі.
Він зазначив, що швидкість нових поставок залежить від того, чи є в оборонних компаній конвеєри, які вже працюють над певною зброєю, яка у них потужність і скільки часу може знадобитися для коригування графіків за потреби.
Речник Білого дому також заявив, що різним системам озброєнь потрібен різний час, щоб досягти України. Зокрема, доставка систем "земля-повітря" та радіолокаційних систем триває найдовше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви хочете зробити Америку слабкою ?
Навіщо вам і нам це ?
Нападати на Канаду та Мексику ?
і не ображайте орків, вони дуууже просили не ототожнювати роїсян з ними))
У Пентагона есть план на долгосрочное перевооружение Украины по стандартам НАТО
«Возможно, что спустя годы украинцы все еще могут использовать боеприпасы, которые они сами производят. Скажу, однако, что я ожидаю, что в течение трех лет Украина постепенно перейдет на оборудование стандарта НАТО», - сказал представитель Пентагона.
https://youtu.be/fRuiEv3JRDQ
Послушай Пиантковского, он неплохо ориентируется в политикуме США.
Ссылку, время и желательно объяснение ситуации от себя. Таких примеров, я так понимаю множество, раз такое категоричное мнение имеется.
1. Активні лякалки застосуванням ядерною зброєю від ***** - те саме, що Кисельов, але для опозиції.
2. Переведення стрілок із росії на США: "Не понимаю, почему США не хотят предложить вернуть России 1 трлн. доларов?"
3. Різка зміна позиції перед важливими для кремля подіями. Наприклад, напередоні обнуленням *****, цей чорт разом з купою інших "оппозиціонерів" почав раптом закликати маси прийняти в цьому участь, що тільки приводило до легітимізації цього дійства.
4. Російський сегмент ютюба активно форсить цього діда: він лізе з усіх щілин, як свого часу шмарій.
5. Активна інфомаційна взаємодія з таким вже протухлими фсбшними консервами, як Соловей і т.д.
А я просил ссылку на видео Пиантковского, потом ваш комментарий, что вот он на 20 минуте как раз повторяет слова Шария, вот он требует вернуть 1 триллион долларов России, а это значит он агент... Ваши утверждения ДОЛЖНЫ на что то опираться! А сейчас этого нет.
Я доступно прошу про аргументы, чтобы зря не валять Пиантковского в вашем дерьме?
Если вы приведете примеры, я их услышу и приму. Я не в танке.
Сам ты провокатор и агент ФСБ получается, раз очерняешь человека, что выбивает помощь в США для Украины! Таковы факты и выводы. Согласен?
Пионтковский против Уйла бы, есть и будет. Он за Украину!
А ты лжец!
Черговий експерД, він же "англійській сіделєц" вспливло, чи трольок звичайний-тупий?
Доречі, спалився, нема в мові слова - "бред", ну і як завжди у всіх подібних тупих пЯсатєлєй -
ОДИНАДЦЯТЬ поимлок на меньше ніж ТРИ рядки.
Дуй, істота, за расєйським кораблем, в чебурнет, до братів по "розуму".
Ти точно тупий троль, що нарешті спромігся освоїти VPN, як завжди у тобі подібних, нормальних аргументів нема від слова - зовсім?
Я щось писав про перемоги, Буданова чи палку любов до зэбілів?
Вбога істота, перемикати тему на іншу - типова троляча дія.
Закиди до Штатів - "Вам нащо ті запаси зараз?",
або тупизна, бо звідкіля ти знаєш, скільки і якої зброї ще є на складах США та скільки вони вважають матии за потрібне, або той самий тролізм.
І знову, ДЕВ'ЯТЬ помилок, правда вже на ЧОТИРИ рядка, що свідчить про рівень дописувача, як раз відповідний зебільним бабуїнам.
Як завжди, до трольків з одного разу ну ні як не доходить -
дуй, пЯсатєль, до тобі подібних, та не смерди в оточуючий світ.
Нагадаю, його (Татарова) чекають у Панамі за наклеп про офшори Порошенка. Термін від 8 до 10 років у теплій в'язниці.
Не думаю,що ВСЕ буде від виробника. Може бути ротація зі складів до ЗСУ,а виробник - на склади.
А от в тестувані на москсвинах у реальній війні зацікавлені всі виробники.
...
"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
А отдать просто 300 старых гаубиц М198, что с 70х годов хранятся на складах вместо новых М777 - это вроде бы лучше для Украины, но хуже для США получается. НУ я так это понимаю, а как оно на самом деле...
Тут же сказано, що це паралельні програми і зі певне озброєння зі складів те ж надходитиме. Заголовок трохи не вірний. Дуже хотілося б нарешті більше арти. Лише м109 на зберіганні 500 штук, невже відновлення до робочого стану скажімо 100 штук сильно позначиться на обороноздатності штатів. Або причипні гаубиці 155мм, ті що мають більшу масу за м777 їх теж дуже багато.