У День Незалежності окупанти посилили роботу каральних органів на Херсонщині, - Соболевський

Російські загарбники посилили патрулі, блокпости та проведення обшуків.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина відзначила День Незалежності України. Цього року це був особливий день для наших людей. Він пройшов виключно в колі близьких і рідних. По всій області спостерігалася активізація роботи каральних органів окупантів. Посилені патрулі, блокпости, обшуки. Біля більшості локацій, де орки вивісили свої триколори, виставили охорону. Загарбники чудово розуміють, що бажаючих їх зірвати і спалити цього дня в рази більше, ніж зазвичай", - йдеться в повідомленні.

За словами Соболевського, загарбники продовжують полювання на учасників руху опору.

"З'явилася інформація, що вони навіть збільшили нагороду за будь-які дані, які призведуть до арештів. Але як би не було важко, люди вірять і чекають на ЗСУ, чекають на деокупацію", - додав він.

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