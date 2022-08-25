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Новини Війна
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У Запоріжжі чули вибухи. В міськраді кажуть, що то звуки прильотів по прилеглих районах

запоріжжя

Сьогодні у Запоріжжі було чутно вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними це були звуки прильотів по кільком населеним пунктам Запорізького та Василівського районів. Інформація потребує уточнення", - йдеться у повідомленні.

За словами Куртєва, у самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано.

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Запоріжжя (2258) обстріл (28196) Запорізька область (3560)


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В Запоріжжі постійно чути вибухи. Кацапи за 50 км стоять.
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25.08.2022 12:15 Відповісти
 
 