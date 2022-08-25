У Запоріжжі чули вибухи. В міськраді кажуть, що то звуки прильотів по прилеглих районах

Сьогодні у Запоріжжі було чутно вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними це були звуки прильотів по кільком населеним пунктам Запорізького та Василівського районів. Інформація потребує уточнення", - йдеться у повідомленні.

За словами Куртєва, у самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу надійшло 45 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів на Запоріжжі, - ОВА