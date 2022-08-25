У Запоріжжі чули вибухи. В міськраді кажуть, що то звуки прильотів по прилеглих районах
Сьогодні у Запоріжжі було чутно вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними це були звуки прильотів по кільком населеним пунктам Запорізького та Василівського районів. Інформація потребує уточнення", - йдеться у повідомленні.
За словами Куртєва, у самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано.
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Ksenia VB
показати весь коментар25.08.2022 12:15 Відповісти Мені подобається 2
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