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Новини Війна
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За 5 місяців війни зібрано 323,7 млрд грн податків - 102% від мирного плану надходжень

податки

Бізнес заплатив 323,7 млрд грн податків за 5 місяців війни та перевиконав мирний план надходжень.

Про це у Facebook повідомив співзасновник громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар, інформує Цензор.НЕТ.

Так, нардеп Ярослав Железняк зробив депутатський запит та повідомив: "З березня по липень (включно) податкова зібрала 323,7 млрд грн. Це 102,1% від мирного плану надходжень, який був складений без врахування війни. Так, курс гривні та інфляція теж зіграла свою роль, як і логістика експорту…тому правильно буде зазначити що десь працює зараз 70-75% від економіки. Але факт в грошах залишається саме такий".

Пекар наголосив: "Мене дратують постійні висловлювання, що підприємці не платять / не хочуть платити податки. ...  В будь-якому випадку, звинувачення на адресу бізнесу безпідставні - він вигрібає разом з усією країною".

Також читайте: Перш ніж запроваджувати податок на імпорт, треба оцінити всі ризики, - очільник Мінфіну Марченко

Автор: 

бізнес (1972) податки (3807) Державна податкова служба (407) Пекар Валерій (8) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+11
Як завжди маніпуляція для зебілів. Гривня ж тепер при нашому великому ЗЕ впала на 40%
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25.08.2022 12:03
+6
щес зелёные сделают вывод - если бы война началась раньше, то перевыполнение планов стало бы уже обыденной реальностью и экономика была бы на куда большей высоте, чем теперь. #про і бали
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25.08.2022 12:08
+6
А блокування тотальне податкових накладних тут зовсім ні до чого? Ці "геніальні" управлінці ощіпують гуся, навіть нічого не зробивши, щоб тому було трохи легше. Дії поточної влади щодо бізнесу просто каральні, а не допоміжні. Тупі ідіоти керують і докеруються.
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25.08.2022 12:13
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только в такой развитой экономике продвинутой страны как Украины 100% -й план можно выполнить на 102%... совок отдыхает, а по сивковичскому гетьманцеву тюрьма уже не плачет... скучает табурет...
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25.08.2022 12:02 Відповісти
але такі дебільні коментарі строчать не лише в нашій країні...
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25.08.2022 12:10 Відповісти
Там же объяснили, каким образом получился перевыполненный план - у нас так-то курс доллара подскочил неслабо. По факту план не выполнен, это же очевидно. И если и дальше ничего делать не будут, то план будет чем-то фантастическим
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25.08.2022 23:53 Відповісти
Всі підприємці розуміють, що зараз війна і потрібно платити податки у повному обсязі, щоб допомогти країні.
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25.08.2022 12:02 Відповісти
Не будь наівним ,,дурнику
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25.08.2022 12:07 Відповісти
ти, гавнючок, не платиш?
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25.08.2022 12:16 Відповісти
так раніше як подивишся куди податки пішли, так і хочеться сказати, а чи не пішли ви під три чорти, у бізнесмена теж і родина є і свої ризики і в бізнес треба до фіга грошей вкладати, всіх корупціонерів нагодувати(вони ж на державних посадах - рахуй вже заплатив а з тебе ще щось вимогають і вимогають). Але зараз інша справа. Сподіваюся що ми таки позбавимося корупціонерів, і сплачувати податки не буде соромно, ми будемо бачити що податки йдуть на розвиток країни а не на чиюсь вертикаль, яхту чи на чергову суку "православную", і не буде відчуття що твоя ж держава за вівцю тебе має.
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25.08.2022 12:22 Відповісти
все предприниматели, которые дружат с головой, понимают, что сейчас надо как можно больше себе в карман отложить, ибо неизвестно что завтра будет. а налоги - это вторично.
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25.08.2022 15:59 Відповісти
Налоги идут на армию, так что как понимать, что это вторично? Смысл в откладывании денег, если не будет сильной армии?
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25.08.2022 23:54 Відповісти
Як завжди маніпуляція для зебілів. Гривня ж тепер при нашому великому ЗЕ впала на 40%
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25.08.2022 12:03 Відповісти
кацапський бот?
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25.08.2022 12:17 Відповісти
ні, він просто має голову для того, щоб аналізувати, а не їсти в неї!
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25.08.2022 12:27 Відповісти
Самое непонятное то, зачем эта манипуляция. Наверное для зависти тех, кто сейчас без средств к существованию сидит и не может найти себе работу. Вот сидит горемыка, читает что 75% бизнеса работает и размышляет где эти 75%, куда идти их искать??? Я вот сам уже который месяц за свой счет сижу и до конца военного положения по всей территории страны.)))
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26.08.2022 16:48 Відповісти
на 2% краще, ніж просто в порядку!
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25.08.2022 12:06 Відповісти
из 102% забыли инфляцию отнять
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25.08.2022 12:04 Відповісти
не забули, там в кінці статті написано що насправді ці 102% з урахуванням інфляції і всього решта перетворюються на 70-75%, навіщо було про ти 102% писати взагалі не розумію.
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25.08.2022 12:24 Відповісти
Если читать статью полностью, а не только заголовок, то можно узнать чуть больше, например, про курс и инфляцию)
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25.08.2022 23:56 Відповісти
Як таке може бути? 40% падіння виробництва (приблизно) і збільшення збору податків? Тобто той бізнес, що залишився, "слуги" обдерли на третину більше, ніж в мирний час?
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25.08.2022 12:04 Відповісти
в статті написано, як так може бути... прочитати слабо?
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25.08.2022 12:19 Відповісти
Та я то прочитав. А включити мізки і підрахувати слабо?
Експорт металу і зернових впав до 0, а це левова частка експорту. Тому про "логістику експорту" забули. Сюди ж курс гривні. Нема експорту - посрати на курс гривні.
Ойтішники частина в Польщі, частина по полям з автоматами.
Купа підприємств або на захоплених територіях, або розвалені, або порвалися ланцюжки постачання-збуту. З топ10 платників податків частина підприємств закрилася взагалі (виробники цигарок як мінімум, всякі сталеварні заводи з того ж Маріуполя).
І тут вуаля, зріст налогових надходжень...
Але тобі сцанина від "слуг" - то Б-жа роса...
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25.08.2022 12:35 Відповісти
Мова про номінальні надходження. Гривня втратила цінність. Інфляція (по надходженням податкової) і девальвація (по митниці) компенсували втрати ВВП. Якісь книжки розумні почитай про макроекономіку, якщо тупенький і такою темою цікавишся...
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31.08.2022 10:11 Відповісти
ну ти і дебіл Діванний експерт всратий. Якщо гривня втратила цінність, то це ще не означає, що її стало надходити більше . "книжки почитай" . в твоєму випадку "гляжу в кнігу - віжу фігу"
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31.08.2022 10:30 Відповісти
Зросли ціни відповідно збільшилися податки. Ця зелена наволоч хоче інфляцію видати за свою перемогу. Може ще премію випишуть.
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25.08.2022 12:45 Відповісти
Я - сертифікований диванний експерт з економіки. На мою думку простим підвищенням цін ті цифри пояснити не можна. На мою думку, або той чувак накиздів, або підприємців прикриваючись війною в черговий раз грабанули, або все разом.
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25.08.2022 13:10 Відповісти
План був знижений, тому і перевиконаний.
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25.08.2022 12:06 Відповісти
Та нет там никакого плана. Я вот думаю зачем эта информация вообще подается? Какова цель данного вброса? Сообщить о предположениях автора о работающих 70% бизнеса. Так это с потолка взято. Ведь люди на местах реально видят положение дел.
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26.08.2022 16:44 Відповісти
Может хватит уже жонглировать цифрами и натягивать сову на глобус. Если экономика падает, идёт разрушение предприятий, отток народа и соответственно налогоплатильщиков и потребителей товаров и услуг за границу, так о каких "выполнениях планов" вообще идёт речь?.. А если у кого-то и залежались лишние денежки, так он их оставит для себя на чёрный день или вывезет за границу, а не побежит сломя голову в нашу недоделанную налоговую
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25.08.2022 12:07 Відповісти
))) тоже, чем шокировал нарід абдрыстович, "натягивая бронежилет на дерьмака"
для тех кто не в курсе
"Значит приходит молодой учитель географии в новый класс и пытается вести урок. Ну на него конечно все забили, никто внимания не обращает. Приходит он к директору, жалуется. Тот говорит, детей надо сначала шокировать, а потом заинтересовать, вот смотри, идет в класс и громко спрашивает
- Братва! А кто может натянуть презерватив на глобус?
Самый смелый с задней парты:
- Слышь, в натуре, а чё такое глобус?
Директор:
- Вот с этого мы и начнем наш урок"
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25.08.2022 12:14 Відповісти
щес зелёные сделают вывод - если бы война началась раньше, то перевыполнение планов стало бы уже обыденной реальностью и экономика была бы на куда большей высоте, чем теперь. #про і бали
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25.08.2022 12:08 Відповісти
щось мені це нагадуэ.. пригадав - х"уйла нагадуэ, де той розповідав (або хтось з його посіпак), що якщо рубль подешевшаэ, то це э дуже добре - бо на нього можна буде купити більше.
ну що, "зелені" - все по завэтам дэдушкі-пуйла роблять, хто б сумнівався - одне й те ж саме кодло.
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25.08.2022 13:00 Відповісти
то був сам "***** в 2014 году" - "президент страны, *****, в интервью тасс рассказал о том, как цены на нефть, которые на мировом рынке снижаются, помогут формированию парашного бюджета, - что это означает для парашного бюджета. Мы бюджет-то рассчитываем не в долларах - в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на 30%. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились», - наглядно объяснил *****" (С).
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25.08.2022 14:51 Відповісти
А блокування тотальне податкових накладних тут зовсім ні до чого? Ці "геніальні" управлінці ощіпують гуся, навіть нічого не зробивши, щоб тому було трохи легше. Дії поточної влади щодо бізнесу просто каральні, а не допоміжні. Тупі ідіоти керують і докеруються.
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25.08.2022 12:13 Відповісти
а чого дивуватися? - молоді ригоанали - всьо по завэтах азірова та януковича - але ж гірше вже не буде? - хоч паржьом
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25.08.2022 13:02 Відповісти
Ничего, что эта "статистика" противоречит здравому смыслу? С одноц стороны рассказывают про падение экономики чуть ли не на 40%, с другой - увеличение налогов. Извините, но тут явно кто-то разливает божью росу в очи людям.
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25.08.2022 12:29 Відповісти
так это в денежном эквиваленте. но цена самих денег просела на фоне массовой инфляции и печатанья денег
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25.08.2022 23:36 Відповісти
Це називається інфляція. І це не перемога.
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25.08.2022 12:40 Відповісти
Просто бізнес заплатив податки наперед
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25.08.2022 14:25 Відповісти
Просто нужно знать систему налогообложения, откуда и сколько берется. А еще нужно внимательно вчитываться в фразы. Не зря-же сказано только про бизнес и цифра явно к нему привязана. Это для того чтоб авторов не обвинили во лжи, ведь кто-то подумает что 102% это всех поступлений, а бюджет на самом деле пуст от слова абсолютно.)))
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26.08.2022 16:42 Відповісти
Сьогодні розглядала ціни в АТБ... "Хоть поржьом" на кожному ціннику...
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25.08.2022 14:35 Відповісти
Маніпуляції "по гетьманцевські" вже дістали!!! Поверніть ПДВ експортерам (як це роблять всі цівілізовані країни ЄС) і побачимо ЧЕСНУ цифру. (а це десятки мільярдів мінус) Але наперсточники з податкової отримали команду 80% підприємств на документальну перевірку(замість камеральноЇ), та актами все помножити на НУЛЬ... Як це все задрало.......
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25.08.2022 15:58 Відповісти
Если смотреть на цифры, то у нас даже в самые худшие периоды был рост. Хотя по факту очень много предприятий сейчас стонет из-за разрушенной логистики и заблокированного экспорта
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25.08.2022 23:35 Відповісти
А теперь представьте, если минэкономики перестанет спать и начнёт действовать? Тогда поступления будут ещё выше. Самое время перестать игнорировать отечественный бизнес и его потребности
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25.08.2022 23:50 Відповісти
Даже смешно иногда становится когда читаешь выводы относительно какой-то новости. Ну сообщили цифру собранных налогов и ладно-бы, так нет-же, нужно еще глупость свою приписать, относительно того откуда такая цифра взялась.))) К чему? Кто разбирается в сути вещей и сам поймет, а кто глуп - тому все равно.)))
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26.08.2022 16:38 Відповісти
 
 