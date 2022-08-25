За 5 місяців війни зібрано 323,7 млрд грн податків - 102% від мирного плану надходжень

Бізнес заплатив 323,7 млрд грн податків за 5 місяців війни та перевиконав мирний план надходжень.

Про це у Facebook повідомив співзасновник громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар, інформує Цензор.НЕТ.

Так, нардеп Ярослав Железняк зробив депутатський запит та повідомив: "З березня по липень (включно) податкова зібрала 323,7 млрд грн. Це 102,1% від мирного плану надходжень, який був складений без врахування війни. Так, курс гривні та інфляція теж зіграла свою роль, як і логістика експорту…тому правильно буде зазначити що десь працює зараз 70-75% від економіки. Але факт в грошах залишається саме такий".

Пекар наголосив: "Мене дратують постійні висловлювання, що підприємці не платять / не хочуть платити податки. ... В будь-якому випадку, звинувачення на адресу бізнесу безпідставні - він вигрібає разом з усією країною".

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