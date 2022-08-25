За 5 місяців війни зібрано 323,7 млрд грн податків - 102% від мирного плану надходжень
Бізнес заплатив 323,7 млрд грн податків за 5 місяців війни та перевиконав мирний план надходжень.
Про це у Facebook повідомив співзасновник громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар, інформує Цензор.НЕТ.
Так, нардеп Ярослав Железняк зробив депутатський запит та повідомив: "З березня по липень (включно) податкова зібрала 323,7 млрд грн. Це 102,1% від мирного плану надходжень, який був складений без врахування війни. Так, курс гривні та інфляція теж зіграла свою роль, як і логістика експорту…тому правильно буде зазначити що десь працює зараз 70-75% від економіки. Але факт в грошах залишається саме такий".
Пекар наголосив: "Мене дратують постійні висловлювання, що підприємці не платять / не хочуть платити податки. ... В будь-якому випадку, звинувачення на адресу бізнесу безпідставні - він вигрібає разом з усією країною".
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Експорт металу і зернових впав до 0, а це левова частка експорту. Тому про "логістику експорту" забули. Сюди ж курс гривні. Нема експорту - посрати на курс гривні.
Ойтішники частина в Польщі, частина по полям з автоматами.
Купа підприємств або на захоплених територіях, або розвалені, або порвалися ланцюжки постачання-збуту. З топ10 платників податків частина підприємств закрилася взагалі (виробники цигарок як мінімум, всякі сталеварні заводи з того ж Маріуполя).
І тут вуаля, зріст налогових надходжень...
Але тобі сцанина від "слуг" - то Б-жа роса...
для тех кто не в курсе
"Значит приходит молодой учитель географии в новый класс и пытается вести урок. Ну на него конечно все забили, никто внимания не обращает. Приходит он к директору, жалуется. Тот говорит, детей надо сначала шокировать, а потом заинтересовать, вот смотри, идет в класс и громко спрашивает
- Братва! А кто может натянуть презерватив на глобус?
Самый смелый с задней парты:
- Слышь, в натуре, а чё такое глобус?
Директор:
- Вот с этого мы и начнем наш урок"
ну що, "зелені" - все по завэтам дэдушкі-пуйла роблять, хто б сумнівався - одне й те ж саме кодло.