Бербок не бачить сенсу в переговорах з РФ щодо припинення війни: Путін руйнує ці зусилля

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що починати з Росією перемовини про припинення війни в Україні зараз немає сенсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами міністра, перед 24 лютого робилося усе можливе для того, щоб дипломатичними засобами не допустити початку війни, але Путін все одно зруйнував ці зусилля і вже пів року руйнує Україну.

Бербок наголосила, що у Кремлі не готові навіть до широких перемовин про гуманітарні коридори, тож загалом у західних партнерів не залишається вибору, крім того, що продовжувати підтримувати Україну, у тому числі поставками зброї.

Водночас глава МЗС ФРН додала, що з осені потрібні швидші й більші поставки зброї, і варто налаштовуватись на те, що війна триватиме і в наступному році.

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