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Новини Війна
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Бербок не бачить сенсу в переговорах з РФ щодо припинення війни: Путін руйнує ці зусилля

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що починати з Росією перемовини про припинення війни в Україні зараз немає сенсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами міністра, перед 24 лютого робилося усе можливе для того, щоб дипломатичними засобами не допустити початку війни, але Путін все одно зруйнував ці зусилля і вже пів року руйнує Україну.

Бербок наголосила, що у Кремлі не готові навіть до широких перемовин про гуманітарні коридори, тож загалом у західних партнерів не залишається вибору, крім того, що продовжувати підтримувати Україну, у тому числі поставками зброї.

Водночас глава МЗС ФРН додала, що з осені потрібні швидші й більші поставки зброї, і варто налаштовуватись на те, що війна триватиме і в наступному році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон про переговори України та РФ: Не можна вести переговори з тим, хто хоче забрати ваше життя

Автор: 

росія (64911) Анналена Бербок (455) переговори з Росією (1057)


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Сенс в переговорах бачить тільки зелень.
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25.08.2022 12:18 Відповісти
Сенс є тільки в потужній підтримці України,і в постачанні далекобійної зброї і ракет,все інше це просто слова
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25.08.2022 12:20 Відповісти
парад рашистской техники в Одессе:
https://twitter.com/i/status/1561612126883659778
https://twitter.com/i/status/1562680434596536320
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25.08.2022 12:22 Відповісти
Путін "зацєніл" боягузство, продажність, поступливість, непослідовність... умовного Заходу, газову залежність Європи і надіється на перелом ситуації з настанням опалювального сезону - прінужденіє умовного Заходу до "нєвмешатєльсва". А в той час поступове і тотальне знищення міст і сіл України, важливої цивільної і військової інфраструктури, деморалізація населення, прінуждєніє до різних акцій здійснення тиску на керівництво України. Стратагеми на змор - облога умовного Заходу і України
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25.08.2022 12:29 Відповісти
https://www.5.ua/svit/u-sviti-ide-tretia-svitova-tse-ne-prosto-ahresiia-rosii-proty-ukrainy-poroshenko-285844.html П'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю з Ларисою Губіною на "5 каналі" сказав, що у світі йде Третя світова війна, це не просто агресія росії проти України .

"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
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25.08.2022 12:34 Відповісти
Тільки Зе , мріє заглянути комусь в одне місце, але вже є прогрес -
перестав озвучувати своі побажання вголос , після приізду Джонсона 😠
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25.08.2022 12:37 Відповісти
Як казав Алл Капоне - "Добрим словом та пістолетом, можна досягти набагато більшого, ніж просто добрим словом"...
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25.08.2022 12:52 Відповісти
Адекватная тётка, её бы канцлером.
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25.08.2022 20:02 Відповісти
 
 