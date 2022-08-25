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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Понад 400 російських літаків та 360 вертольотів перебувають біля кордонів України, - речник командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат

рф,авіація

Довкола кордонів України перебуває понад 400 літаків та близько 360 бойових вертольотів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 25 серпня.

"Довкола наших кордонів розташовується угруповання літаків Росії – понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, із них понад 150 – ударні, такі як Ка-52".

Він додав, що противник активно застосовує тактичну авіацію. Винищувачі патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

Читайте: Після вибухів у Криму рашисти переміщують свою авіацію вглиб півострова та на аеродроми РФ, - ГУР

Автор: 

авіація (4113) росія (64911) Повітряні сили (2585) Ігнат (786)


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Топ коментарі
+13
Потихеньку перетовчемо цю нечисть
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25.08.2022 12:22
+9
Дотягнемося якось до ваших , фашисти , жалізяк , головне щоби там були пілоти
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25.08.2022 12:25
+7
на их сайте ВВС пишут наличие, истребительная авиация -570 шт, фронтовая - 430 , это на всю засРашку! по норме 30% всегда на длинном обслуживании не готова летать, значит 400 и 300 =700 шт готовых воевать. вроде сбили 230. получается они к нам стянули 80% всей авиации??? а Китай, а НАТО, а Япония, Калининград, Кавказ....
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25.08.2022 12:44
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Потихеньку перетовчемо цю нечисть
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25.08.2022 12:22 Відповісти
на их сайте ВВС пишут наличие, истребительная авиация -570 шт, фронтовая - 430 , это на всю засРашку! по норме 30% всегда на длинном обслуживании не готова летать, значит 400 и 300 =700 шт готовых воевать. вроде сбили 230. получается они к нам стянули 80% всей авиации??? а Китай, а НАТО, а Япония, Калининград, Кавказ....
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25.08.2022 12:44 Відповісти
Якби ж в день збивати по 1-2, то вже скоро б ваньки змогли літати тільки від ширки.
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25.08.2022 14:23 Відповісти
даааа, гарна ціль, я теж так думаю...
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25.08.2022 12:24 Відповісти
Дотягнемося якось до ваших , фашисти , жалізяк , головне щоби там були пілоти
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25.08.2022 12:25 Відповісти
Цікаво це вони усі у працюючому стані, чи максимум злетить відсотків 20-30, ну 40, якщо інші 60% попиляти на запчастини?)
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25.08.2022 12:27 Відповісти
хороше питання, у русскіх дуже популярний афінаж, а в літачку багато чого є такого, що годиться для афінажу.
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25.08.2022 12:29 Відповісти
Якщо долетіли до кордону,скоріше за все,в нормальному .Не треба недооцінювать противника.
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25.08.2022 12:43 Відповісти
эти - да. Они сами своим лётом прибыли в шайковки, миллерово и прочие балбасово.
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25.08.2022 12:48 Відповісти
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25.08.2022 12:30 Відповісти
До хріна роботи захисникам України, але справляться, перетовчуть путлеровських ,,соколів,, на металолом аж швидко!
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25.08.2022 12:35 Відповісти
не получится. Они к зиме просто перестанут вылетать. Что то успеем перемолотить на своей земле и воздушном пространстве, а остальные анало-говнеты останутся на их АБ для поддержания веры в своё вяличие.
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25.08.2022 12:54 Відповісти
твою дивізію...Скільки ж того у тих скотів ще є...
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25.08.2022 12:38 Відповісти
На початку 2021 року ВПС Росії налічували 380 важких винищувачів Су-27, 267 легких винищувачів МіГ-29 різних модифікацій, 131 перехоплювач МіГ-31, 274 фронтових бомбардувальники Су-24 і 125 нових літаків Су-34 та 193 дозвукових штурмовиків Су-25. Загалом це 1370 машин.
Але не всі ці пєпєлаци знаходяться у льотно-годному стані для виконання бойвих завдань, частина з цього парку на далекосхідних та інших кенігсбергських фронтах. Нового вже нічого не буде. Швидкість "приземлення" бортів в Україні катастрофічно більше, ніж спроможності ВПК рф для відновлення авіапаркур
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25.08.2022 13:11 Відповісти
Если всё сразу задействовать - никакая ПВО не спасёт. А есть ли столько пилотов на пассии?
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25.08.2022 12:50 Відповісти
*** скільки ж їх ще є! Вони там що брунькованням розмножуються?
"Захід", нумо швидше ворушися зі зброєю-бо тих рептилоїдів треба зрештою добити!
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25.08.2022 12:54 Відповісти
На початку 2021 року ВПС Росії налічували 380 важких винищувачів Су-27, 267 легких винищувачів МіГ-29 різних модифікацій, 131 перехоплювач МіГ-31, 274 фронтових бомбардувальники Су-24 і 125 нових літаків Су-34 та 193 дозвукових штурмовиків Су-25. Загалом це 1370 машин.
Але не всі ці пєпєлаци знаходяться у льотно-годному стані для виконання бойвих завдань, частина з цього парку на далекосхідних та інших кенігсбергських фронтах. Нового вже нічого не буде. Швидкість "приземлення" бортів в Україні катастрофічно більше, ніж спроможності ВПК рф для відновлення авіапарку, бо бруньки їм обрізали по саме нікуди.
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25.08.2022 13:13 Відповісти
Самое время въе бать. Уже есть чем.
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25.08.2022 12:58 Відповісти
Оголошується збір кольорових металів.Ціни виросли в 2 рази.
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25.08.2022 13:00 Відповісти
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25.08.2022 13:06 Відповісти
вірити оркам себе не поважати.Немає там цих літаків у такій кількості. Експерт з Азербайджану, бувший літун, повідомляв що до збитих літаків слід добавити ще 20 відсотків, які після повернення на аеродроми, навряд чи зможуть літати. А вертольоти для орків ще більш капризніша техніка ніж літаки. ******* ПВО не дає шансів пілотам.
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25.08.2022 13:12 Відповісти
Чому б їх не розбомбити?
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25.08.2022 13:13 Відповісти
100 хаймерсів. По 4 вистріли з кожного. Так що хай америка поскоріше передає зброю.
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25.08.2022 13:19 Відповісти
Де ж орки скільки їх набрали?!
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25.08.2022 13:37 Відповісти
вони до цього готувалися років 20 десь принаймі з часів Тузли. Я можу помилятися але від помаранчевої революції вже точно.
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25.08.2022 13:46 Відповісти
Схоже на те...
Прикро що ми весь цей час ловили гав. От тепер і маємо.
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25.08.2022 14:20 Відповісти
Щоб вони злетіти не змогли, а якщо злетіли, то попадали на землю та вибухнули!
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25.08.2022 14:32 Відповісти
 
 