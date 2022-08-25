Понад 400 російських літаків та 360 вертольотів перебувають біля кордонів України, - речник командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат

Довкола кордонів України перебуває понад 400 літаків та близько 360 бойових вертольотів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 25 серпня.

"Довкола наших кордонів розташовується угруповання літаків Росії – понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, із них понад 150 – ударні, такі як Ка-52".

Він додав, що противник активно застосовує тактичну авіацію. Винищувачі патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

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