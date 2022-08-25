На День Незалежності РФ піднімала літаки близько 200 разів, здебільшого імітувала удари, - Повітряні Сили

У День Незалежності, 24 серпня, російські війська здійснили близько 200 вильотів літаків, але частота ракетних ударів була значно нижчою.

Про це заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Сумарно по областях справді було близько 190 повітряних тривог… Вчора попри те, що була така велика кількість тривог, великої ракетної активності не зафіксовано, але зафіксовано велику авіаційну активність. Близько 200 авіавильотів зафіксовано 24 серпня. Противник в основому застосовував для атак по Україні дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які носять ракету Х-22… Було зафіксовано 8 прильотів цих ракет по областях. Також противник застосовував реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С", - пояснив він.

За словами Ігната, Росія здійснювала багато "імітаційних вильотів", в основному з аеродрому "Шайковка" – для Ту-22, а також із півночі Каспійського моря – для літаків Ту-95 МС.

Літаки злітали, робили маневри у повітрі, імітуючи удар, – і в такий час в Україні оголошували повітряну тривогу.

Речник Повітряних Сил пояснив, якщо йдеться про літаки Ту-95 чи Ту-160, то тривога оголошується по всій Україні, а якщо літаки Ту-22 – на відстань до 600 кілометрів, що відповідає дальності ракет Х-22.

Ігнат вважає, що план росіян полягав у тому, щоб тримати українську націю в напрузі в День Незалежності України.

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