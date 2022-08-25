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Новини Допомога Україні
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Іспанія посилила допомогу Україні. Відправила батарею ППО, боєприпаси та бронеавтомобілі, - El Pais

іспанія

Іспанія оголосила про відправку в Україну додаткових засобів для оборони у війні проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє El Pais.

Вантаж військової допомоги включатиме 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії та повну батарею протиповітряної оборони, а також 1000 тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйонів євро. І бронетехніка, і боєприпаси вже є в розпорядженні української влади.

Окрім зброї, "на терміновий запит" підготовлено вантаж із 30 тисяч одиниць військової форми для зими, 15,6 тисяч курток, 15 тисяч костюмів та кількох тисяч одиниць додаткового одягу. Відвантаження заплановане на вересень.

Також читайте: Уряд Іспанії призначив допомогу біженцям з України

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, однак, зазначив, що найбільше Україну цікавить постачання 155-міліметровихгаубиць і 122-міліметрових мінометів, про що він уже повідомив уряд Іспанії.

"Процес непростий, але ми працюємо і дуже вдячні", - підкреслив він.

Іспанія також буде навчати українських військових роботі зенітної батареї, а також проводитиме навчання особового складу ВПС України "в країні-союзниці", назву якої в Міноборони не вказали.

Іспанія (898) допомога (8288) Україна (5861) техніка (1820)


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Топ коментарі
+25
дякую
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25.08.2022 12:33
+17
Опять "срочный запрос на зимнюю форму" в помощь. А самим зеленым подготовиться к зиме опять религия помешала? Или у нас некому пошить и нет армии безработных?
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25.08.2022 12:36
+16
респект Іспанії і подяка іспанцям
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25.08.2022 12:37
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25.08.2022 12:33 Відповісти
Опять "срочный запрос на зимнюю форму" в помощь. А самим зеленым подготовиться к зиме опять религия помешала? Или у нас некому пошить и нет армии безработных?
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25.08.2022 12:36 Відповісти
Спутник закупили! Форма зачем! ??
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25.08.2022 12:51 Відповісти
До чого тут супутник? Форма - це пряма відповідальність міністра оборони та Верховного Говнокомандуючого, який того призначив.
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25.08.2022 13:14 Відповісти
У нас и шлемы с брониками - тоже их ответственность. И экипировка. Но народ и воины их закупают за свои. Деньги нужно тратить на самое приоритетное. Без спутника армия перезимует, а вот без теплого - нет. Тем более что фото нам и так давали в он-лайн режиме, та же Япония. Но как не попиариться? Звучит то громко - "Спутник Притулы".

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25.08.2022 14:05 Відповісти
ну так, Притулу в президенти. Повертаючись до теми розмови, МО отримує величезні гроші від західних партнерів. Якщо все постачання перекласти на плечі волонтерів, то Рєзніков скаже вам "дякую", може навіть грамоту дасть, а гроші скиздить. На мою думку волонтери повинні постачати те, що не є "обовʼязковим" до постачання міністерством. І завдання суспільства тиснути на зелену наволоч, щоб вони робили свою роботу.
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25.08.2022 14:23 Відповісти
Без спутников армию розхерачат))) А вот фуфайку надеть можно и не форменую)) Но я с Вами спорить не хочу и не буду)))
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25.08.2022 14:34 Відповісти
Ну да, вместо броника маечку, а вместо шлема шапочку из фольги.
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25.08.2022 14:40 Відповісти
Ответа на вопрос так и не будет? Как и чеков? За сим откланяюсь)))
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25.08.2022 14:48 Відповісти
Вилку возьмите резкость навести. И увидите все что я вам хотел сказать.
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25.08.2022 15:04 Відповісти
це як скати, тільки з Притулою
Люди не довіряли зелуповій владі а тому давали кошти Притулі. Притула зібрав 600 міл. грошей і віддав їх ...... зелуповій владі в Міноборони, яка купила у навізбанкрутілої компанії з укархнським бенефіціаром не зрозуміло що, і перевірить не можна, бо договір Міноборони - засекречений. І Притула такий - мені сказали спутнек 600 я 600 і дав і ні прі делах!
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25.08.2022 16:22 Відповісти
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25.08.2022 14:07 Відповісти
нічого, відкатять норм Притулі і Резінкову
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25.08.2022 16:20 Відповісти
А Вы сколько комплектов передали на фронт??
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25.08.2022 13:52 Відповісти
Я вам отвечу на вопрос если вы скажите вначале сколько пар х\б носок влазит в обычный черный "мусорный" пакет-мешок, чтобы он не порвался? Тогда я буду понимать с кем имею дело.
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25.08.2022 14:10 Відповісти
Одна пара влазить і пакет не порветься
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25.08.2022 14:25 Відповісти
Уважаемый, именно Вы сказали что "отремонтироовать ПВО" может почти каждый)))) Вот мне и интересно. Какого размера носки? И какой обьем пакета?)))
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25.08.2022 14:30 Відповісти
Вы бы еще не врали так тупо - цены вам бы не было. Размер не важен. Обычный 100 или 120 литровый мусорный пакет.
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25.08.2022 14:36 Відповісти
А мsы носки в коробках передаем))) От конфет РАШЕН. Из Липецка)))))
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25.08.2022 14:49 Відповісти
Понятно. Батенька обычный тупой пистун. С претензиями. С чем вас и поздравляю. Больше вопросов нет.
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25.08.2022 15:01 Відповісти
Тупой ****** наверное Вы. А так то мы простые ребята, ППО сами не ремонтируем, как некоторые))))
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25.08.2022 15:19 Відповісти
Ну и про ЧЕКИ Вы опять таки забыли Но то таке)
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25.08.2022 14:31 Відповісти
У меня и накладные хранятся. Но то таке.
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25.08.2022 14:38 Відповісти
Извините Петро Алексеич, не узнал в гриме))) Я про ЧЕКИ, что ППА за свои деньги ПВО Киева отремотнтировал)))) А Вы про какие чеки?
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25.08.2022 15:18 Відповісти
арестович з ярмаком взимку воювати не планували , у них вже бронь на лижі проплачена ((
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25.08.2022 13:55 Відповісти
Щиро дякуємо!
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25.08.2022 12:36 Відповісти
Іспанія хотіла нам дати 200 танків Леопард -- придивились до них а там іржа лютує
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25.08.2022 12:36 Відповісти
респект Іспанії і подяка іспанцям
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25.08.2022 12:37 Відповісти
Муча грасиас!
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25.08.2022 12:40 Відповісти
Так ЗСУ чи влади? Бо на сьогодні влада дерьмак,а ЗСУ захист
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25.08.2022 12:42 Відповісти
Именно Украине. Лидеры союзников говорят про помощь Украине и ее народу, старательно избегая говорить "власти". Там все всё принимают, но пока решили помолчать. Одну Спартц кинули в бой.

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25.08.2022 12:47 Відповісти
влада дерьмак !!!!!! відмінно
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25.08.2022 12:52 Відповісти
Грасиас амігос!
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25.08.2022 12:54 Відповісти
Майже вся Європа,США,КАНАДА допомагає зброєю і військовим обладнанням,та амуніцією. А ДЕ наше виробництво,де нанаш військовий заас? Невже все розікрали і проїли на шашликах. Зелені тварини--що ви робили три роки.? Хотів би це заитати і в 73%,бо ви вибрали цих лохів,шахраїв, зрадників? ви також несете відповідальність за ПОВНУ неготовність до війни.
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25.08.2022 12:57 Відповісти
Як дее? А в асфальті, в "депутатських плюшках"!
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25.08.2022 12:59 Відповісти
Василь Казимко, майже з усіма судженнями згідний і поділяю Ваше обурення. Шити у своїй країні можна, навіть є діючі цехи у містах на заході, є швейні потужності, але для того потрібні: бажання керівництва країни, виділення коштів. Тоді б були нові робочі місця, ріс валовий продукт, зарплата працівників. Підприємства готові за кілька днів переобладнати лінії на пошиття форми. Але для чого шукати собі проблем тим, яких ви називаєте зеленими.... Це не принесе їм прибутків, а ще про тендери думати, чи просто кому віддати преференції на освоєння коштів. А це, знову ж таки, не спати кілька днів і думати щоб не втратити потоків. А тут попросили у любої країни Євросоюзу, а для старої Європи- це як заявка до виконання. Але і тут не все так просто .... Щодо відповідальності 73% - не жартуйте. Тепер ніхто не визнає, що голосував за голобородька і зе-команду. А скільки олігархат туди коштів вклав на вибори. Прості, наївні українці, навіть молодь наполягала, бо була переконана не через зомбоящики, а через соціальні мережі, але, на жаль, тепер пізно до розчарувань, зітхань, злості і обурення. Потрібно все сприймати реально.
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25.08.2022 13:19 Відповісти
Отут ви неправі - вже не одного бачив що не тільки визнає що за плісняву голосував , а іще цим і гордий (( телевізор він і у нас діє так само як у кацапії , покоління зомбонутих зникне лише разом з електроенергією , та і то не відразу ((
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25.08.2022 13:59 Відповісти
Я також з такими стикаюся Цих долб--бів виправить тільки могила.
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25.08.2022 14:37 Відповісти
Чесно кажучи, я тоже дивуюся чому керівництво країни в такий важкий час,навіть не спромоглося ДОЛОЖИТИ пану Кизимко, де і в якій кількості шиють військову форму для ЗСУ.Хоча б місто назвали,він би перевірив і пояснив іспанцям,що не треба-"...в нас самих добра такого завались..." І Ізраїлю б таке саме сказав,і Польші і всім ,всім хто присилає допомогу одежею,взуттям ,пайками...
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25.08.2022 13:58 Відповісти
Интересно, что за батарея ПВО. Остальное все расходники.
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25.08.2022 13:45 Відповісти
Это и меня очччень заинтересовало)))) Насам у них нет (но это не точно). А вот Гепарды или какие на основе LLM ракет вполне могут быть.
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25.08.2022 13:54 Відповісти
Мистрали на броневичках, скорее всего.
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25.08.2022 15:03 Відповісти
А Нассам у них есть. Но не про нашу честь.
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25.08.2022 15:12 Відповісти
Насамс 2 у Испании 4 батареи всего. Понятно что не дадут. Но ракеты к ним вполне
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25.08.2022 15:36 Відповісти
Спробуй без тих розхідників , подивлюся як вийде (( Тут інколи доводиться пораненим допомагати коли їх зі сходу привозять у чому мати народила , повір що у тій ситуації для людини труси важливіші аніж батарея ППО , а їх ніхто не дає ((
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25.08.2022 14:04 Відповісти
Важливо все!!!! У військових немає НІЧОГО зайвого!!!! І труси і батареї ППО. Але є пріорітети. Якщо не має ППО, склад з трусами спалять ракетою. І так по списку. Я просто не розумію людей які допомагають військовим, і кричать чому хтось інший(влада, люди, інші країни) не допомогають. Робіть добро тихо, і Вам повернеться))))
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25.08.2022 14:46 Відповісти
Сам розрепетувався а іншим до чого твоє галасування ? Пріоритет у нас один - перемога ! І саме тому нічого міряти що розхідники , а що батарея ППО , бо взимку 15000 курток врятують здоров"я 15000 тисяч військових , а якою ракетою спалять ту батарею - х.з. , може бути що першою на марші за коригування зрадника (( . Я тобі ще по іншому напишу - коли трусів не буде , не буде кому ту батарею обслуговувати (( а ти тут і далі про добро розпинайся як самовар холодний !
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25.08.2022 15:01 Відповісти
Хто розрепетуваався? Сам он , аж піна летить тут співаеш. Ви часом не той Шустер що передачі всякі вів? Теж дуже ображався)))) Вам трусів бракує? Чи як ? Пишіть не стидайтеся.
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25.08.2022 15:31 Відповісти
Я знаю чого не вистачає тобі - клепки (( але цьому не зарадиш , це генетичне (( Випий заспокійливого і змирися , а то на прямий ефір до себе не запрошу , а так дивися хоч якусь копійчину заробиш ))
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25.08.2022 15:49 Відповісти
Ну то так, людина , яка не заробила СОБІ на трусі , мене хоче озолотити)))) Шустрий одним словом)))
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25.08.2022 15:53 Відповісти
Лікуйся ! Кажуть люди що декому у такій ситуації як у тебе допомагає , ну а буває що ні - так дурнем і помреш із думкою про труси )) Співчуваю звісно , але то вже така твоя доля ((
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25.08.2022 16:08 Відповісти
Сохатий, йди за кораблем)))) Йолуп без трусів)))) Тож твоя пІсаниа-"для людини труси важливіші" ))))) А потім як здобудеш труселя, про лікування мИчати будеш) Адіос, йолупе)))
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25.08.2022 16:24 Відповісти
Вы читаете сквозь строки. У меня такого таланта нет.
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25.08.2022 15:04 Відповісти
Ну у вас є інші таланти , наприклад обізнані з конструкцією ядерних реакторів якщо мені пам"ять не зраджує .......
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25.08.2022 15:08 Відповісти
Зраджує. В цілому. Хоча то й не тайна за 7 печатками.
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25.08.2022 15:14 Відповісти
Може і так , хоча про щось колись дискутували , дійшло навіть до образ взаємних , але то було давно , а хто старе згадає ......... Всього доброго ! І нехай ППО буде не одна батарея !
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25.08.2022 15:18 Відповісти
Та ну. Я не ображаю адекватних співрозмовників, які не ображають мене. Русня виводить інколи, так. Але на то вона й русня.
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25.08.2022 15:53 Відповісти
Іспанія також буде навчати українських військових роботі зенітної батареї, а також проводитиме навчання особового складу ВПС України "в країні-союзниці", назву якої в Міноборони не вказали.
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25.08.2022 17:23 Відповісти
Muchas gracias!!!
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26.08.2022 13:56 Відповісти
 
 