Іспанія посилила допомогу Україні. Відправила батарею ППО, боєприпаси та бронеавтомобілі, - El Pais

Іспанія оголосила про відправку в Україну додаткових засобів для оборони у війні проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє El Pais.

Вантаж військової допомоги включатиме 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії та повну батарею протиповітряної оборони, а також 1000 тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйонів євро. І бронетехніка, і боєприпаси вже є в розпорядженні української влади.

Окрім зброї, "на терміновий запит" підготовлено вантаж із 30 тисяч одиниць військової форми для зими, 15,6 тисяч курток, 15 тисяч костюмів та кількох тисяч одиниць додаткового одягу. Відвантаження заплановане на вересень.

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Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, однак, зазначив, що найбільше Україну цікавить постачання 155-міліметровихгаубиць і 122-міліметрових мінометів, про що він уже повідомив уряд Іспанії.

"Процес непростий, але ми працюємо і дуже вдячні", - підкреслив він.

Іспанія також буде навчати українських військових роботі зенітної батареї, а також проводитиме навчання особового складу ВПС України "в країні-союзниці", назву якої в Міноборони не вказали.