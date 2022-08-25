Путін не відмовився від планів щодо України. Він просто подовжив терміни, - Пентагон

Президент Росії Володимир Путін не відмовився від загальних стратегічних цілей із повернення більшої частини України до складу нової Російської імперії.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра оборони США Колін Каль, інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки ми можемо судити, Путін не відмовився від своїх загальних стратегічних цілей із захоплення більшої частини України, повалення влади, повернення України до складу нової Російської імперії. Що він зробив, то це подовжив терміни на знак визнання того, що він відхиляється від плану", - сказав він.

За словами заступника глави Пентагону, Путін вважає, що може "перечекати" українців до моменту, коли вони будуть виснажені та ослаблені. А європейців - до моменту, коли вони втомляться через високі ціни на енергоносії.

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"І тому подібні пакети допомоги є надзвичайно важливими, вони побічно спростовують теорію Путіна про те, що ми в цій справі не надовго, що ми не підтримуємо Україну надовго", - додав він.