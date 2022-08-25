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Новини Війна
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Путін не відмовився від планів щодо України. Він просто подовжив терміни, - Пентагон

путін

Президент Росії Володимир Путін не відмовився від загальних стратегічних цілей із повернення більшої частини України до складу нової Російської імперії.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра оборони США Колін Каль, інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки ми можемо судити, Путін не відмовився від своїх загальних стратегічних цілей із захоплення більшої частини України, повалення влади, повернення України до складу нової Російської імперії. Що він зробив, то це подовжив терміни на знак визнання того, що він відхиляється від плану", - сказав він.

За словами заступника глави Пентагону, Путін вважає, що може "перечекати" українців до моменту, коли вони будуть виснажені та ослаблені. А європейців - до моменту, коли вони втомляться через високі ціни на енергоносії.

Також читайте: Путін поставив на карту все. Думати, що він зупиниться - самообман, - Данілов

"І тому подібні пакети допомоги є надзвичайно важливими, вони побічно спростовують теорію Путіна про те, що ми в цій справі не надовго, що ми не підтримуємо Україну надовго", - додав він.

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Пентагон (1415) путін (23750) США (22473)


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25.08.2022 12:36
+19
https://www.5.ua/svit/u-sviti-ide-tretia-svitova-tse-ne-prosto-ahresiia-rosii-proty-ukrainy-poroshenko-285844.html П'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю з Ларисою Губіною на "5 каналі" сказав, що у світі йде Третя світова війна, це не просто агресія росії проти України .

"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
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25.08.2022 12:41
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25.08.2022 12:38
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Правила форума Рада форумчан
Захватывалка не отвалится?
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25.08.2022 12:35 Відповісти
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25.08.2022 12:39 Відповісти
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25.08.2022 12:36 Відповісти
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25.08.2022 12:37 Відповісти
Но эти "местные жители" ещё не поняли, что стреляет "местный дурачёк"...
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25.08.2022 12:57 Відповісти
Ну то есть если вкратце, то выходит путлер не ипанутый, он просто злой и глупый, как пробка.
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25.08.2022 12:38 Відповісти
він одержимий. І в цьому його слабкість
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25.08.2022 12:41 Відповісти
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25.08.2022 12:38 Відповісти
В нього нема інших варіантів. Він поставив на кін своє життя.
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25.08.2022 12:40 Відповісти
Та нічого він не ставив , коли ця мразота подохне то на параші витимуть сильніше аніж за сраліним якому зараз ікони малюють (( то що там його життю загрожує - супротив його банди ? Ой не вірю !
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25.08.2022 14:09 Відповісти
https://www.5.ua/svit/u-sviti-ide-tretia-svitova-tse-ne-prosto-ahresiia-rosii-proty-ukrainy-poroshenko-285844.html П'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю з Ларисою Губіною на "5 каналі" сказав, що у світі йде Третя світова війна, це не просто агресія росії проти України .

"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
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25.08.2022 12:41 Відповісти
Щоб він здох
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25.08.2022 12:41 Відповісти
горбатого тоько веревка исправит
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25.08.2022 12:42 Відповісти
Вся история войн - это безумие дорвавшихся до власти закомплексованных неудачников
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25.08.2022 12:50 Відповісти
ефективніше озброєння України скоротило б ті терміни
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25.08.2022 12:52 Відповісти
Що означає оте "повернення до складу"? І тоді і зараз це ОКУПАЦІЯ! Яке повернення?!
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25.08.2022 12:53 Відповісти
окуповані території фактично і входять в склад держави-окаупанта. Недарма ж міжнародне законодавство визначає, що відповідальність за стан справ на окупованій територях несе держава-окупант. Це не означає, що окуповані території забороняється деокуповувати, в т.ч. силовим способом.
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25.08.2022 13:07 Відповісти
Так і є.
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25.08.2022 13:00 Відповісти
"Продовжив терміни"? А в нього є час робити продовження? Може вже йому пора "ласти склеїти", а не терміни продовжувати!
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25.08.2022 13:03 Відповісти
Дайте )(уйлу ленту Мёбиуса, а срок он пусть назначит когда сможет найти у неё "обратную сторону"! Не зря ведь математики говорят, что понятия бесконечность и НОЛЬ, ВСЁ и НИЧЕГО являются вовсе не противоположностью, а тождественностью, потому стремиться к завоеванию Украины )(уйло может ВЕЧНО, но не сможет добиться сего НИКОГДА!!!
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25.08.2022 13:04 Відповісти
Невже західні розвідки не можуть його знешкодити ?

а де супермен Буданов ? Може він зможе
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25.08.2022 13:05 Відповісти
Він тільки піариться може.
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25.08.2022 15:27 Відповісти
Відхиляється і загибається і не проспіть кацапи свого щастя не продовжувати ніякі терміни коли загнеться зовсім.
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25.08.2022 13:05 Відповісти
Хутлєр капут 23.03.2023 23.00.
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25.08.2022 13:06 Відповісти
Арестович, ти? Почему Бог допустил Путлера и к власти и к войне? Кого вразумить хочет?Нас, московитов, весь мир? И только по воле Бога все это затихнет....
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25.08.2022 13:27 Відповісти
Треба звикнути що війна буде йти дуже довго. Велика вітчизняна тривала 1418 днів а в нас що 182 дні?
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25.08.2022 13:09 Відповісти
А що це за фігня то така "Велика вітчизняна"? Це коли українці гинули на волоколамському шосе незрозуміло нащо захищаючи йо#ану маскву?
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25.08.2022 13:38 Відповісти
Есть два варианта развития событий:
1. Хутин в ближайшее время самоубъется !
2. Мы ведём его в Гаагу !
Третьего не дано....
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25.08.2022 13:13 Відповісти
ТРУПлер понял что рабZeя и Україна совершенно разные народы. ..и браццкими никогда не были...
Потому и устроил ракетный террор...от маленьких сел до крупных мегаполисов...
Крыша поехала окончательно у шизоида мавзолейного...
Карлика только могила вылечит...
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25.08.2022 13:14 Відповісти
Ну рецепт уже найдет - дайте больше современного оружия Украине и путин с его планам пойдут на йух
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25.08.2022 13:17 Відповісти
там возможно какойто договорняк..потому что я не понимаю почему запад так скупится на оружие
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25.08.2022 13:36 Відповісти
Продовжив термін це і є - відмова від планів ( початкових ) . .
А як гарно починалось , були плани - Кієф за трі дня , потім - вєсь дамбас к 9 мая , к 12 іюня , потім ще і ще . Пройшло півроку ,, і шо ш .?? На кацапському тб , по всіх центральних каналах , взахльоб розповідають про те як - вялікая і магучая фтаряя армія міря , після 5 місяців боїв , - захопила село Піски під Донецьком. . Хоча ще навіть і не захопила .
І всі плани йдуть - коту під хвіст .
Ніяка зима не зламає волю українців . Всі плани ***** йшли і йтимуть - коту під хвіст . Нехай скатає губу , підор . .
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25.08.2022 13:20 Відповісти
Злые языки кажуть шо путлера кокнут 7 октября в день его рождения...кажись типа 70 типа юбилей....кажуть шо стрелять в гниду мавзолейную будет кавказец...
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25.08.2022 13:22 Відповісти
Арахамія?
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25.08.2022 14:01 Відповісти
У Путлера за спиной около 5 млн мобилизационного фонда. У Украины 1,5 млн.
Что он теряет, в случае отказа от Украины? Жизнь. Вот и вся арифметика. Вот почему это надолго.
США могли бы дать 25 Хаймерсов из 500 своих запасов, да на хранении у них около 300 старых гаубиц М198, которые тяжелее, старее, чем М777 и которые по сути уже не нужны США! Но не дают. Но это именно то, что нужно было еще в апреле! Оно есть, законсервировано и стоит без дела.
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25.08.2022 13:25 Відповісти
Чому ? Питання!
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25.08.2022 13:29 Відповісти
тебе лично директор пентагона позвонил и сказал сколько и какое количетсво у них есть??? ну не дурак?!
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25.08.2022 13:35 Відповісти
Дурак тот, кто не умеет пользоваться открытыми ресурсами в интернете.
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25.08.2022 13:37 Відповісти
а ты думаешь секретную информациюю особо-важного характера публикуют в отрытом доступе?))ты наверно из розряа люськи арестовича который каждый день идет в контрнаступ
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25.08.2022 13:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OEUP-6Tzjng
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25.08.2022 14:00 Відповісти
Нет никакого "мобилизационного фонда". Это советское понятие. В нынешних условиях нет никакого смысла в немотивированных бойцах, сидящих в окопах, которых надо одеть-обуть и дать им оружие. Хуже того, "мобилизованный" может вообще и не поддерживать своё правительство, быть против войны или даже молчаливо поддерживать противника.

PS и да, нет проблем передать устаревшее вооружение. Проблема в том, что им надо научить пользоваться, наладить цепочки поставок для обслуживания, научить технический персонал, а удвоить номенклатуру поставок - это удвоить эти проблемы. И самое главное, это ничего не решает, потому что проблема не в количестве стволов, а в количестве снарядов. США производили все эти годы по 50-60 тысяч снарядов крупного калибра в год, а рф - в районе 200 тысяч. Потому что одни вовсе не собирались с кем-то воевать, а другие всё время это делают. Напоминаю, что кацапы в день по 40-60 тысяч снарядов выстреливают. И, опять таки, кацапы свои снаряды со складов прямо до линии фронта железкой тянут, а нам поставки из-за моря на перекладных, минимум три перевалки с одного вида транспорта на другой. Нам просто физически не в состоянии поставить необходимое количество. Прошлую поставку в 200 тысяч снарядов везли четыре месяца, грубо говоря 50 тысяч снарядов в месяц - это потолок для логистики, это и так офигеть как много. А нам нужно столько в день, а не в месяц.
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25.08.2022 13:55 Відповісти
Ты можешь сидеть на диване и заниматься самовнушением. Но мобилизационный фонд есть в реале.
Северодонецк и Лисичанск взяли 15 новых БТГ, сформированнных из рашистского дерьма. Украина подкрепление не дала. Продвижение в сторону Бахмута идет медленно, с большими потерями, но идет только за счет этих самых новых подкреплений, которые Уйло просто не считает. И гамна этого у него спиной еще очень много. На годы. Вот я к чему клоню.
В сентябре у них будет еще 15 новых бтг, набранных со всех округов. Они уже набраны и проходят подготовку.
Если Украина хочет выстоять, то каждый должен быть готов морально с оружием защищать свою и близких жизнь! Не стоит прятать голову в песок, подобно страусам. Нужно смотреть на вещи реально.
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25.08.2022 14:09 Відповісти
"США могли бы дать 25 Хаймерсов из 500 своих запасов" - так вони і дали скільки , проблема не в пускових а *********** до них і темпах їхнього виробництва і доставки . Вага одного контейнера у 6 шт - 5 тонн , а вони самі літати не вміють . Те саме і з гаубицями - вони ж не чобітьми стріляють як в савецькій армії рахували , а все-таки снарядами які потрібно виготовити і доставити до лінії фронту . Чомусь не думаю що весь світ їх як у чокнутому совку безупину штампував і склади повсюдно заповнював , тому для того щоб щось дати - необхідно це мати , а інакше для чого та гармата якщо немає *********** ? Своїх таких вистачає до яких вже позакінчувалося ........
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25.08.2022 14:20 Відповісти
Я прекрасно знаю все проблемы логистики. И бк доставить и прятать и хранить тоже не мед.
Да, это очень сложно и дорого... Но. Нам для перелома ситуации как раз не хватает 25 Хаймерсов и 200 стволов. И это в сравнении с проблемами заморозки ситуации на еще полгода кажутся мне не очень теми проблемами, что могут переломить хребет верблюду.
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25.08.2022 14:36 Відповісти
Знаєте чого нам не вистачає насправді - здорового глузду у тих хто нині державою керує ! Якби не ЗСУ - нам точно вже хана була ! А от через дурнів у владі всі наші негаразди і недостачі ! Здоров"я вам !
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25.08.2022 15:04 Відповісти
Я думаю, что народ Украины принял удар, а не тоько ВСУ. ВСУ - это часть народа. Добробаты - часть народа. Волонтеры - часть народа...
Я єсть народ,
якого Правди сила!
Ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить - я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Московіє! Мене ти пожирала,
як вішала моїх дочок, синів
і як залізо, хліб та вугіль крала…
О, як твій дух осатанів!
Ти думала - тобою весь з'їдаюсь? - та, подавившись, падаєш в траву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Я єсть народ, якого Правди сила,
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
Сини мої, незламні українці,
я буду Вас за подвиг прославлять,- ідіть батькам на допомогу й жінці,
дітей з ярма спішіте визволять!
На слобожанських нивах, на подільських, на Чорнім морі
я прошу, молю! - вбивайте ворогів,
злодюг кремлівських, вбивайте без жалю!
Нехай ще в ранах я - я не стидаюсь,
гляджу їх, мов пшеницю ярову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Повстань! І з ран - нове життя заколоситься,
що з нього світ весь буде подивлять,
яка земля! яке зерно! росиця!
Ну як не сіять? Як відсіч ворогу не дать!
І я сіяю, крильми розгортаюсь,
своїх орлів скликаю, кличу, зву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Ще буде: неба чистої блакиті,
добробут в нас підніметься, як ртуть,
заблискотять косарки в житі,
заводи загудуть…
І я життям багатим розсвітаюсь,
пущу над сонцем хмарку, як брову…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
Кремлівська гнидь, тремти!
Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову!
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Павло Тичина
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25.08.2022 15:28 Відповісти
Я не заперечую внеску українського народу , я ним захоплююся ; захоплююся тими хто військових одягає і годує , хто їм авто везе ( а не собі під будинком по два десятки напакував поки без мита ) , захоплююся тими хто у тилу як може допомагає ( а не тими хто отримавши у користування квартиру як переселенець її грабує ) , захоплююся дідусями і бабусями що останню копійку армії віддають і люто ненавиджу тих "лжеволонтерів" хто на війні статки нажив ( а такі є , і не один чи два ) , захоплююся як ідея допомоги армії може об"єднати мільйони людей ,захоплююся тими хто евакуював із заводу Стугни і Нептуни і з презирством відношуся до тих падлюк у владі що потім намагалися цих людей очорнити , захоплююся тими лікарями що ризикуючи своїм життям рятують поранених і ненавиджу тих гнид від медицини що отримуючи у тилу крім зарплати дурнуваті доплати іноді вимагають від поранених гроші за лікування ....... цей список може бути нескінченним , але без мужності ЗСУ - нам би був гамплик ! Слава ЗСУ ! І саме це потрібно писати на всіх бордах у тилу , а не позерське " руцкій карабль " , карабль уже пішов , а шану нашим воїнам потрібно віддавати щоденно !
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25.08.2022 15:45 Відповісти
захід тоже не відмовився ,він просто буде надсилати по 2-3 штуки тяжкої зброї аби не призвести до ескалації
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25.08.2022 13:33 Відповісти
Маршал Финляндии Маннергейм обосрал дохлый совок Сралина за 6 лет три раза...почти без оружия и танков...по словам Кирилла Набутова потери СССР и Финляндии несопоставимы...один к семи...другими словами каждый фин завалил 7 совков...
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25.08.2022 13:38 Відповісти
В финскую небоевые потери советских войск втрое превышали боевые. От голода и болезней умирали быстрее, чем от финских пуль. Маннергейм тут не при чем.

С другой стороны, исходные условия были одинаковые, и финское правительство тогда, и украинское правительство сейчас, заранее знало о готовящейся войне. Финское правительство строило бетонные укрепления и учило население обращаться с оружием, украинское правительство строило дороги в Крым иобещало шашлыки в мае.
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25.08.2022 14:01 Відповісти
Поки огрядний стухне, худий здохне...
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25.08.2022 13:38 Відповісти
це означає лишень, що Україна має не просто вигнати рашистів зі своєї території, ін до межі 23-го лютого, а звідусіль, включно з кримом, звісно, а й взагалі покласти край отому кремлівському дикому свавіллю, притягнувши усіх їх до міжнародного суду, і наступного покарання!
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25.08.2022 13:40 Відповісти
Сам прокоментував , сам собі відповів , романтика )) За таке тролям теж платять ? ))
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25.08.2022 14:23 Відповісти
Тупиця ! Пояснюю - є кнопка "видалити" і пиши все що бажаєш із чистого листка , звісно якщо на слабуєш на деменцію ))
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25.08.2022 15:06 Відповісти
Народна мудрість із цього приводу вже все сказала : " Дурень думкою радий " ; додати нічого )) Бувай , емігрант !
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25.08.2022 15:29 Відповісти
Дайте Украине столько оружия, чтобы Украина вытеснила русских с Украины в Россию и война перешла на территорию России!!!
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25.08.2022 14:19 Відповісти
З Єрмаком це не можливо.
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25.08.2022 15:17 Відповісти
Пока в Украине снимает видосики малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат с фсбэшником Елдаком планы у ботаксного, педофильного Шныря не поменяются...
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25.08.2022 14:33 Відповісти
Тримати Зелю начолі України це не в коня овес травити.
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25.08.2022 15:16 Відповісти
путін - ідіот
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25.08.2022 14:48 Відповісти
Бог створив путіна, щоб ми всі бачили, як НЕ треба жити
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25.08.2022 14:50 Відповісти
Цензор та редактори!
Чому ви пишете росія,путін з великих літер?
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25.08.2022 15:37 Відповісти
Колись читав книгу про царський двір расеї,де карлики намагалися вчинити переворот та захопити владу,їх стратили,однак інші ліліпути зареклися зійти на керівництво росеї,то це може і так,сталося вся мерзота бидлоліліпутськапрокацапська,взяла реванш-.
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25.08.2022 16:18 Відповісти
ВВС, в 19:42
"https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149 Пентагон присвоит операции в Укаине название и назначит ей командующего генерала
В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, https://www.wsj.com/articles/u-s-to-send-nearly-3-billion-security-aid-package-to-ukraine-11661342606 сообщает деловое издание Wall Street Journal . После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.
Присвоение операции собственного названия - бюрократическая формальность, однако оно несет несколько серьезных юридических последствий.
Во-первых, это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях. Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.
В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, лент и наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.
Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине, то есть переход от преимущественно единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, которая может продлиться не один год".
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25.08.2022 19:56 Відповісти
 
 