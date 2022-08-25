Нам важливо, щоб Україна вижила, а Росія заплатила ціну за свою агресію, - Пентагон

Сполучені Штати хочуть, щоб РФ заплатила за свою агресію високу ціну й не повторювала агресивних спроб знову.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для нас важливо, щоб Україна вижила та існувала як демократична, незалежна, суверенна країна з неушкодженою територіальною цілісністю. Для нас важливо, щоб Росія заплатила ціну, яка перевищує вигоди, які вона отримує від агресії, щоб вона не зробила цього знову, і щоб інші агресори винесли цей урок", - сказав він.

Каль також додав, що задум Путіна ослабити Захід та порушити цілісність НАТО має обернутися проти нього самого, а НАТО - стати сильнішим.

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"Ми на шляху до досягнення цих трьох цілей. Є – незалежна, суверенна демократична Україна, яка вистоїть. Росія, яка заплатила більше витрат і вигод, та Захід, який став сильнішим, ніж коли все це почалося.