Нам важливо, щоб Україна вижила, а Росія заплатила ціну за свою агресію, - Пентагон
Сполучені Штати хочуть, щоб РФ заплатила за свою агресію високу ціну й не повторювала агресивних спроб знову.
Про це заявив на брифінгу заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для нас важливо, щоб Україна вижила та існувала як демократична, незалежна, суверенна країна з неушкодженою територіальною цілісністю. Для нас важливо, щоб Росія заплатила ціну, яка перевищує вигоди, які вона отримує від агресії, щоб вона не зробила цього знову, і щоб інші агресори винесли цей урок", - сказав він.
Каль також додав, що задум Путіна ослабити Захід та порушити цілісність НАТО має обернутися проти нього самого, а НАТО - стати сильнішим.
"Ми на шляху до досягнення цих трьох цілей. Є – незалежна, суверенна демократична Україна, яка вистоїть. Росія, яка заплатила більше витрат і вигод, та Захід, який став сильнішим, ніж коли все це почалося.
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За його словами, Україна зазнає кардинальних змін.
"Україна буде європейською. Українці, які вже довели світові, що вони є нацією, для яких дух свободи і демократії не є пустим звуком, точно цього доб'ються. Українці здивують світ. Українці вже звикли дивувати світ. Ще з 2014 року почалося будівництво справжньої держави", - сказав Петро Порошенко.
Політик запевнив, що Україна буде членом НАТО. "Україна стане членом НАТО. Україна буде відповідальною державою, але для цього нам треба пройти величезні випробування", - вважає п'ятий президент.
Порошенко переконаний, що з путіним неможливо домовитися, і місце диктатора - на лаві підсудних у Гаазі. "З путіним не можна домовлятися. Він має бути ізольований і кинутий на лаву підсудних у Гаазі. І за "Боїнг МН-17", збитий над територією України, і за Маріуполь, і за Бучу. Ми цього не пробачимо", - заявив п'ятий президент.
https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
невже ООН зараз повністю корумпована ??
Бо в нього зараз така позиція: "не дати Україні програти, но не більше".
"https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149 Пентагон присвоит операции в Укаине название и назначит ей командующего генерала
В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, https://www.wsj.com/articles/u-s-to-send-nearly-3-billion-security-aid-package-to-ukraine-11661342606 сообщает деловое издание Wall Street Journal . После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.
Присвоение операции собственного названия - бюрократическая формальность, однако оно несет несколько серьезных юридических последствий.
Во-первых, это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях. Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.
В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, лент и наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.
Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине, то есть переход от преимущественно единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, которая может продлиться не один год".