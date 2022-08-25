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Новини Війна
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Нам важливо, щоб Україна вижила, а Росія заплатила ціну за свою агресію, - Пентагон

пентагон

Сполучені Штати хочуть, щоб РФ заплатила за свою агресію високу ціну й не повторювала агресивних спроб знову.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для нас важливо, щоб Україна вижила та існувала як демократична, незалежна, суверенна країна з неушкодженою територіальною цілісністю. Для нас важливо, щоб Росія заплатила ціну, яка перевищує вигоди, які вона отримує від агресії, щоб вона не зробила цього знову, і щоб інші агресори винесли цей урок", - сказав він.

Каль також додав, що задум Путіна ослабити Захід та порушити цілісність НАТО має обернутися проти нього самого, а НАТО - стати сильнішим.

Також читайте: Путін не відмовився від планів щодо України. Він просто подовжив терміни, - Пентагон

"Ми на шляху до досягнення цих трьох цілей. Є – незалежна, суверенна демократична Україна, яка вистоїть. Росія, яка заплатила більше витрат і вигод, та Захід, який став сильнішим, ніж коли все це почалося.

Автор: 

Пентагон (1415) США (22473)


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Топ коментарі
+12
"карфаген має бути знищений"
кацапстан має бути знищений
слава ЗСУ
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25.08.2022 12:53
+8
https://www.5.ua/polityka/poroshenko-rozpoviv-iakoiu-bude-ukraina-pislia-peremohy-u-viini-z-rosiieiu-285829.html П'ятий президент України Петро Порошенко розповів, якою буде Україна після перемоги у війні з росією. Своєю думкою лідер "ЄС" поділився в інтерв'ю з Ларисою Губіною на "5 каналі" .
За його словами, Україна зазнає кардинальних змін.

"Україна буде європейською. Українці, які вже довели світові, що вони є нацією, для яких дух свободи і демократії не є пустим звуком, точно цього доб'ються. Українці здивують світ. Українці вже звикли дивувати світ. Ще з 2014 року почалося будівництво справжньої держави", - сказав Петро Порошенко.

Політик запевнив, що Україна буде членом НАТО. "Україна стане членом НАТО. Україна буде відповідальною державою, але для цього нам треба пройти величезні випробування", - вважає п'ятий президент.

Порошенко переконаний, що з путіним неможливо домовитися, і місце диктатора - на лаві підсудних у Гаазі. "З путіним не можна домовлятися. Він має бути ізольований і кинутий на лаву підсудних у Гаазі. І за "Боїнг МН-17", збитий над територією України, і за Маріуполь, і за Бучу. Ми цього не пробачимо", - заявив п'ятий президент.

https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
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25.08.2022 12:59
+8
Хотелось би зрозумити , ЧОМУ Каддафі за збитий літак над Локерби офіційно об'явили ТЕРРОРИСТОМ І зробили ізгоєм , а ХУТІНУ за мильони жертв руки потискають ?

невже ООН зараз повністю корумпована ??
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25.08.2022 13:01
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"карфаген має бути знищений"
кацапстан має бути знищений
слава ЗСУ
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25.08.2022 12:53 Відповісти
Есть война и путин есть россия, а на нет и суда нет
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25.08.2022 13:03 Відповісти
Немає ніякоі ,, росіі" а є московія , московіти , кацапстан , кацапи + фашисти, терористи і окупанти 😠
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25.08.2022 13:35 Відповісти
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/167096 США ГОТОВІ НАДАТИ УКРАЇНІ ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ - ЛЛОЙД ОСТІН
салліван та інші капітулянти перемогли?
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25.08.2022 12:57 Відповісти
СКОРІШЕ Б НАДАЛИ!
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25.08.2022 12:59 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/poroshenko-rozpoviv-iakoiu-bude-ukraina-pislia-peremohy-u-viini-z-rosiieiu-285829.html П'ятий президент України Петро Порошенко розповів, якою буде Україна після перемоги у війні з росією. Своєю думкою лідер "ЄС" поділився в інтерв'ю з Ларисою Губіною на "5 каналі" .
За його словами, Україна зазнає кардинальних змін.

"Україна буде європейською. Українці, які вже довели світові, що вони є нацією, для яких дух свободи і демократії не є пустим звуком, точно цього доб'ються. Українці здивують світ. Українці вже звикли дивувати світ. Ще з 2014 року почалося будівництво справжньої держави", - сказав Петро Порошенко.

Політик запевнив, що Україна буде членом НАТО. "Україна стане членом НАТО. Україна буде відповідальною державою, але для цього нам треба пройти величезні випробування", - вважає п'ятий президент.

Порошенко переконаний, що з путіним неможливо домовитися, і місце диктатора - на лаві підсудних у Гаазі. "З путіним не можна домовлятися. Він має бути ізольований і кинутий на лаву підсудних у Гаазі. І за "Боїнг МН-17", збитий над територією України, і за Маріуполь, і за Бучу. Ми цього не пробачимо", - заявив п'ятий президент.

https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
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25.08.2022 12:59 Відповісти
ГНОЙНИХ КАЦАПІВ З ЇХНІМИ ПРАВИТЕЛЯМИ ТА ПРОПАГАНДОНАМИ ЗНИЩИТИ ТРЕБА ДО ТЛА ТОДІ МИР БУДЕ В УСЬОМУ СВІТІ!
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25.08.2022 13:00 Відповісти
Хотелось би зрозумити , ЧОМУ Каддафі за збитий літак над Локерби офіційно об'явили ТЕРРОРИСТОМ І зробили ізгоєм , а ХУТІНУ за мильони жертв руки потискають ?

невже ООН зараз повністю корумпована ??
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25.08.2022 13:01 Відповісти
Рашка входить до пулу ядерних держав. Ніякої корупції - просто спадщина срср і сталіна.
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25.08.2022 22:03 Відповісти
Колін Каль, це лобіст з когорти прорашистського Джо Саллівана?
Бо в нього зараз така позиція: "не дати Україні програти, но не більше".
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25.08.2022 13:02 Відповісти
Я вважаю, що весь цивілізований західний світ виграв би набагато більше від того, коли пріоритетом ставив би питання не про виживання України, а про завдання кацапам на території України розгромної поразки їхній мародерській орді і в найкоротший термін допоміг нашим ЗСУ вичистити тут нечисть з міжнародно визнаних територій України. Не тільки давши важку зброю, але і при потребі ввівши свої сухопутні війська в Україну. і ніякої термоядерної війни не буде, бо ж на рашку ніхто не збирається нападати. а те що їхні орки будуть знищені на території України - це ще раз підтвердить роль США як світого поліцейського, який наглядає за міжнародним порядком. скільки вже було бойових зіткнень між американськими військовими і кацапськими (Корея, В'єтнам), русня тоді хіба застосовувала ядерну зброю? Ні. так само і зараз вони засцять її застосувати. А то панькаються з тим Лаптєрейхом, бояться спровокувати третю світову... та вона давно уже іде на території України. Тут питання зараз руба стоїть - чим швидше тут знищать ту орду, тим менше буде втрачено людських життів і і менше буде витрачено фінансових ресурсів на відновлення країни після війни. після закінчення війни негайно і рішуче прийняти Україну в НАТО. з Євросоюзом можемо почекати, як турки.. пріоритет - вступ до НАТО.
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25.08.2022 13:10 Відповісти
Плохо, что в цели США не входит уничтожение путинской России. Только высокая цена, и чтобы от Украины что-то все-таки осталось...
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25.08.2022 13:21 Відповісти
Хотя их можно понять - страна с ядерным оружием не может быть разгромлена без всемирного катаклизма.
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25.08.2022 13:22 Відповісти
Западу пора присылать своих солдат. Своих они обеспечат новейшим оружием как в афгане.РФ разнесут в клочки за месяц.
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25.08.2022 13:34 Відповісти
«Гарантія миру: закопати сокиру війни разом із ворогом». © Станіслав Єжи Лец
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25.08.2022 13:50 Відповісти
"Вижила"? Питання про перомогу навіть не стоїть уже..
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25.08.2022 14:48 Відповісти
ВВС, в 19:42
"https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149 Пентагон присвоит операции в Укаине название и назначит ей командующего генерала
В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, https://www.wsj.com/articles/u-s-to-send-nearly-3-billion-security-aid-package-to-ukraine-11661342606 сообщает деловое издание Wall Street Journal . После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.
Присвоение операции собственного названия - бюрократическая формальность, однако оно несет несколько серьезных юридических последствий.
Во-первых, это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях. Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.
В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, лент и наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.
Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине, то есть переход от преимущественно единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, которая может продлиться не один год".
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25.08.2022 19:55 Відповісти
 
 