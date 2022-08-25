Міноборони РФ визнало удар по Чаплиному: Заявили про нібито "знищення" 200 українських захисників
Міністерство оборони РФ визнало удар по Чаплиному на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Ударом "Іскандера" по військовому ешелону на станції Чаплине знищено понад 200 українських військовослужбовців резерву та 10 одиниць військової техніки", - зазначили в російському міністерстві.
Як повідомлялось, у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.
Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.
Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.
Топ коментарі
+20 Amber
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+19 Oresta Bartka
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+17 дератизатор
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повністю , до єдиного 😠
Невже проблема обстріляти Білгород?
Потрібно знищувати тільки військові цілі
Також фото тільки з одного ракурсу. Скоріше всього і по військовим прилетіло, але як ви сказали, ми цього не дізнаємося...
А відносно цивільні чи військові, це як на мене найбільше підігрування кацапам.
1. До початку агресії у нас військових було до 250 тис. а зараз 750+тис. Тому пів мільйона військових це по факту цивільні, якби не кацапські виродки!
2. Ми ні на кого не нападали, так що не може для цих гнид на території України бути законних цілей, військові у тому числі.
Тому особисто мене бісить, коли розділяють громадян України. Виходить наче військових вбивати можна скільки завгодно наче це їхнє призначення загинути від зброї підарашів.
Більш схоже на те, що з іншого боку взагалі немає руйнувань і що показувати.
Зараз не ті часи , щоб можна було щось приховати на відкритій місцевості та ще й в людному місці.
І нічого про загиблих чи поранених дітей у вагонах. Якось все дивно. Хоча загибель будь-якої людини - це Всесвітня трагедія...
А ХМ так точно не возять.
1. тупа
2. "нє всьо так однозначно"
Розведення, розмінування, знищення ракетних програм, недофінансування армії, бойкот відносин з НАТО,
ігнорування попереджень партнерів про підготовку кацапами війни😠
Не на часі , знову скажете ?
На часі , бо гірше вже не буде - кругом брехня і пусті обіцянки !
а ігільці були одягнуті виключно у однострої із баранячої шкури
В ***********!
это клиника... которую нужно лечить током (шокером)...ну или точечными попаданиями по их объектам
саме туди луплять кацапи козорилі 😡
Но поезд стоит на пути "из Днепра"
Если посмотреть снимки вокзала и станции сверху (Гугл)
вибачаюсь за таку грубість , але ви вже всіх дістали своіми
що , де , кого , а скільки ? Під'їдьте туди і поцікавтесь 😠
А може ви не розумієте , що в краіні війна ?
Дурне діло їх коментувати і підігрувати, розвиваючи кацапську пропаганду. Спам - бан - на х*й, ось їх маршрут.