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Міноборони РФ визнало удар по Чаплиному: Заявили про нібито "знищення" 200 українських захисників

обстріл,чаплине

Міністерство оборони РФ визнало удар по Чаплиному на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Ударом "Іскандера" по військовому ешелону на станції Чаплине знищено понад 200 українських військовослужбовців резерву та 10 одиниць військової техніки", - зазначили в російському міністерстві.

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.

Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.

Читайте: Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула 11-річна дитина, - ОП

Автор: 

Міноборони рф (701) Дніпропетровська область (3628)


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Топ коментарі
+20
Настав час створити ресурс з документальними свідоцтвами, як Зеленський "готувався" до війни з 2019 року.

Розведення, розмінування, знищення ракетних програм, недофінансування армії, бойкот відносин з НАТО,
ігнорування попереджень партнерів про підготовку кацапами війни😠
Не на часі , знову скажете ?

На часі , бо гірше вже не буде - кругом брехня і пусті обіцянки !
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25.08.2022 13:21
+19
Одразу після перших воєнних прой*бів Зєлєнского, в укрнеті почалася масована атака на Порошенка - зєлєботи об'єдналися з кремлеботами.
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25.08.2022 13:30
+17
Бодай би вони усі повиздихали...
В ***********!
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25.08.2022 13:28
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такі ж брехливі негідники, як і ти бот подлячний. Між вами зеботами і конашенком різниця лише в красці: зеботна та аквафрешна.
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25.08.2022 13:18 Відповісти
Можеш заперечити?
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25.08.2022 13:22 Відповісти
Петлюра тобі за такий коментарій дав би по пиці !
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25.08.2022 13:25 Відповісти
Петлюру ти так само обсирав би, бо він не Порошенко і обов'язково мав би власні амбіції.
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25.08.2022 17:26 Відповісти
«Найшвидший спосіб звернути на себе увагу - сказати або зробити дурість».© Фольклор
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25.08.2022 13:28 Відповісти
Та зелені під@р@си
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25.08.2022 13:29 Відповісти
Одразу після перших воєнних прой*бів Зєлєнского, в укрнеті почалася масована атака на Порошенка - зєлєботи об'єдналися з кремлеботами.
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25.08.2022 13:30 Відповісти
Це ви берете приклад зі свого старшого брата рашиста, якій називає вбитих українських жінок та дітачок фашистами? Ви голову із дупи дістаньте та придивиться уважно - чи є різниця між висловлюваннями русні та порохоботів, коли ви разом обсираєте війсково-політичне керивництво воюючей країни? Вас разом слід на стовпах вішати, але ж в нас демократія...
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25.08.2022 14:24 Відповісти
Як сказав Зеленський в одному з інтерв'ю "У нас поки що демократія". Тобто він натякнув, що в планах є перехід до іншої форми управління державою. І схоже на те, що ці плани потихеньку просуваються.
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25.08.2022 17:30 Відповісти
Нiхто й не об'єднувався- зеленi й ранiше були переферiйним фiлiалом..
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25.08.2022 19:20 Відповісти
Не мели дурниць!
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25.08.2022 13:31 Відповісти
Це ти , Юрко, опустився до рівня цинізму і відвертої брехні !

Твій коментарій тут не щирий !
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25.08.2022 13:24 Відповісти
ЗЄлєнському давним давно пора було залучити до України постійно діючу моніторінгову групу ОБСЄ для оперативного засвідчування безпосередньо на міці злочинів рашки
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25.08.2022 13:42 Відповісти
на місці
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25.08.2022 13:50 Відповісти
ОБСЄ-розвідшарага куйла.котра фінансується частково з рашистського бюджету і в котрій до 60% агенти фсб.
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25.08.2022 13:57 Відповісти
ОБСЄ нормальна організація , тільки звідти потрібно прибрати кацапів
повністю , до єдиного 😠
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25.08.2022 14:23 Відповісти
Треба нанести удар по цивільному об'єкту в параші, бо це ніколи не закінчиться!
Невже проблема обстріляти Білгород?
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25.08.2022 13:16 Відповісти
Проблема у тому, що удар по цивільному об'єкту в параші ажніяк не сплине на те, закінчиться це, чи ні, або навіть навпаки - підвищить інтенсивність таких обстрілів.
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25.08.2022 13:19 Відповісти
Кацапи поводяться саме так, як їм дозволяють.
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25.08.2022 13:22 Відповісти
Ну и как это меняет что им пох на своих граждан? Они и сами могут взрывать жилые дома и целовать в жопу *****, как это уже не раз делали.
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25.08.2022 13:40 Відповісти
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25.08.2022 13:22 Відповісти
Навіщо? Щоб самим стати терористами? Наші Збройні Сили і так добряче їх двохсотять, а обстріли цивільних об'єктів - то від безсилля.
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25.08.2022 13:42 Відповісти
Удари по цивільним об'єктам не послабять рашистку армію
Потрібно знищувати тільки військові цілі
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25.08.2022 16:26 Відповісти
Не подобається мені вся ця історія, влада явно не хотіла про неї до останнього говорити, вечером зе сказав про 18 вбитих та 50 поранених, зранку вже було 25 вбитих 25 поранених і швидше за все це все цивільні, чи були там військові і жертви серед них ми не дізнаємось.
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25.08.2022 13:18 Відповісти
на 5-му телеканалі я вже бачив телерепортаж: жодного натяку на військових, лише цивільне населення
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25.08.2022 13:21 Відповісти
Дуже все неоднозначно.
Також фото тільки з одного ракурсу. Скоріше всього і по військовим прилетіло, але як ви сказали, ми цього не дізнаємося...
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25.08.2022 13:23 Відповісти
Нічого по військовим не прилетіло і не потрібно тут фантазувати і підігрувати русоФашистам 😠
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25.08.2022 13:30 Відповісти
Яка різниця, вони вбили людей, яка різниця то військові чи цивільні, більших сьогоднішніх військових ще вяорв були цивільними, життя українців однаково безцінні.
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25.08.2022 13:33 Відповісти
вчора*
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25.08.2022 13:34 Відповісти
Ви це особисто бачили? Я лише висловив припущення. І нікому я не підігрую. На фото видно лише одну сторону і видно по опорам живлення потягів що там мінімум 2 колії. З іншої сторони фото не має. Тому скоріше всього там те, що не хочуть показувати.

А відносно цивільні чи військові, це як на мене найбільше підігрування кацапам.
1. До початку агресії у нас військових було до 250 тис. а зараз 750+тис. Тому пів мільйона військових це по факту цивільні, якби не кацапські виродки!
2. Ми ні на кого не нападали, так що не може для цих гнид на території України бути законних цілей, військові у тому числі.

Тому особисто мене бісить, коли розділяють громадян України. Виходить наче військових вбивати можна скільки завгодно наче це їхнє призначення загинути від зброї підарашів.
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25.08.2022 13:47 Відповісти
Але ж і з цієї сторони видно, що лінія вагону, який стоїть за зруйнованим, рівна й взагалі, другий потяг проглядується не змятим навіть.

Більш схоже на те, що з іншого боку взагалі немає руйнувань і що показувати.
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25.08.2022 14:07 Відповісти
Невже ви не розумієте, що якби там щось було з іншої сторони то вже купа різних телеграм каналів поширювали фотки звідти?
Зараз не ті часи , щоб можна було щось приховати на відкритій місцевості та ще й в людному місці.
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25.08.2022 14:11 Відповісти
Але дійсно є тільки фото здалеку кількох вагонів без тепловозу. Зате цивільної машини розбитої та приватних будинків - фото з різних ракурсів і відео і інтерв'ю...
І нічого про загиблих чи поранених дітей у вагонах. Якось все дивно. Хоча загибель будь-якої людини - це Всесвітня трагедія...
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25.08.2022 14:24 Відповісти
Думаєте, хімарс заховали у тепловоз пасажирського потягу? Цікава ідея, тоді і історія про боєкомплект у трамвайних вагонах у концепцію укладається.
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25.08.2022 14:53 Відповісти
На хєра цей гуморизм? Я про те, що там навіть на віддалених фото не все зображене. Якщо немає тепловозу, то може й ще чогось немає? Наприклад платформ для техніки. Тут не до дурносміхства...
А ХМ так точно не возять.
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25.08.2022 15:40 Відповісти
Не потрібно щось вигадувати, усі удари рашистів мають ціль терору цивільного населення
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25.08.2022 16:31 Відповісти
В Яворові, в числених казарамах, таборі Нацгвардії теж були цивільні?
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25.08.2022 16:36 Відповісти
Це було на початку війни, усі військові містечка, казарми, аеродроми, полігони були обстріляні ракетними ударами. Починаючи приблизно з травня майже усі ракетні удары- по цівільним
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25.08.2022 16:41 Відповісти
Телемарафон каже виключно правду і тільки прпвду
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25.08.2022 14:41 Відповісти
Щоб ім писки заціпило від іхньоі ,, правди "
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25.08.2022 14:44 Відповісти
диму без вогню не буває...
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25.08.2022 15:57 Відповісти
є два види кацапської брехні:

1. тупа
2. "нє всьо так однозначно"
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25.08.2022 13:47 Відповісти
При усіх проблемах із владою - кількість загиблих оголошують у процесі знаходження тіл ; у випадку пожежі - в курсі що від людини залишається і як ці останки на згарищі віднайти ?Ось саме тому на ранок кількість загиблих збільшилася плюс можливо дехто помер від поранень вже у лікарні (( Ну а щодо поранених - хто легко відбувся , вирішив чим подалі звідти рушити , тому можливо що правоохоронці ці випадки навіть не зафіксували , залишилися лише записи медиків про кількість пацієнтів що отримали допомогу , які вчора і озвучували .
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25.08.2022 14:42 Відповісти
Перша кількість поранених - це просто всі ті, що звернулися за медичною допомогою. Друга кількість поранених, це ті, які дійсно були поранені, що вже було підраховано по закінченню надання допомоги усим звернувшимся.
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25.08.2022 15:07 Відповісти
Я ж не проти , написав те саме тільки іншими словами , не мені пояснюйте , а тому хто інформацію під сумнів ставив.
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25.08.2022 15:13 Відповісти
Настав час створити ресурс з документальними свідоцтвами, як Зеленський "готувався" до війни з 2019 року.

Розведення, розмінування, знищення ракетних програм, недофінансування армії, бойкот відносин з НАТО,
ігнорування попереджень партнерів про підготовку кацапами війни😠
Не на часі , знову скажете ?

На часі , бо гірше вже не буде - кругом брехня і пусті обіцянки !
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25.08.2022 13:21 Відповісти
Та чому ж не на часі, створюйте будь-ласочка.
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25.08.2022 14:16 Відповісти
Вже створюємо , не переймайся 😠
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25.08.2022 14:27 Відповісти
Дякую. Дуже дякую)
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25.08.2022 14:54 Відповісти
Їх потім суди всіх випускають під заставу. Під час військового стану ВР повинна заборонити взагалі будь-кого відпускати під заставу. Бо під заставу виходять зрадники, колаборанти, коригувальники та інша мразота
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25.08.2022 13:28 Відповісти
Ні, ви брешете. Під час військового стану зрадники та коригувальники їдуть на шконку без права застави взагалі. А колаборанти взагалі в своїх автівках смажаться та труяться.
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25.08.2022 14:14 Відповісти
Без права на заставу , тільки тиждень тому приблизно , прийняли поправку до законодавства ‼️
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25.08.2022 14:31 Відповісти
Так, прийняли. ☑️ Слава Україні!
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25.08.2022 14:56 Відповісти
Чего ещё ждать от кацапских тварей.? "Правый Сектор" с "Азовом" везде. В тракторах, детских садах, электричках.
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25.08.2022 13:21 Відповісти
Так , все вірно , бо ми всі азовці і патріоти своєі рідноі краіни !
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25.08.2022 13:27 Відповісти
а як в Сірії було, коли вони там бомбили міста? де впала бомба - там й штаб ИГИЛ
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25.08.2022 13:29 Відповісти
саме так !

а ігільці були одягнуті виключно у однострої із баранячої шкури
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25.08.2022 13:53 Відповісти
Вони за українську мову, або музику, або кольори прапору вбивають чи садять у в'язницю, а у нас бідкаються про утиски кацапомовних.
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25.08.2022 13:29 Відповісти
Брехливые рашистские твари ссут в глаза своему лохторату, а те от радости бьются в экстазе, выдавая убийства гражданских за "нациков" и "фашистов". Как-то был прилет по жд в Покровске, так в комментах на ютуб увидела как рашисты цитировали свои сми, типа был нанесен удар по военному эшелону и убито 200 и ранено 250 "нацистов" (точные цифры не помню). А на самом деле было ранено 3 железнодорожника и повреждения на жд., никакого эшелона и военных. Но лаптестанская зомбомасса свято верит в рашистским пропагандонам.
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25.08.2022 13:41 Відповісти
Я тоже так думаю - конечно, на войне всеё информации сразу не говорят, потому что это способствует врагу, но скрыть 200 трупов военных было бы невозможно, это бы уже просочилось в СМИ.
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25.08.2022 14:40 Відповісти
Бодай би вони усі повиздихали...
В ***********!
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25.08.2022 13:28 Відповісти
русне даже в роддоме и драмтеатре виделись военные и базы НАТО...
это клиника... которую нужно лечить током (шокером)...ну или точечными попаданиями по их объектам
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25.08.2022 13:35 Відповісти
Никакого лечения. Горбатого могила исправит.
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25.08.2022 13:43 Відповісти
обратите внимание-первая атака цели не достигла ВВЕЛ КОРРЕКТИВЫ, пошел второй ракетный удар. Кто то конкретно сливает. Плюс, так понимаю был эвакуационный поезд Верещучки, не она ли мутит воду на всех фронтах, где она всегда прилетает!
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25.08.2022 13:42 Відповісти
Дуже помітно , що коли Верещучка оголошує евакуацію цивільних ,
саме туди луплять кацапи козорилі 😡
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25.08.2022 14:34 Відповісти
Там були військові та техніка?
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25.08.2022 13:44 Відповісти
Навряд чи, військові і техніка переміщуються в основному вночі.
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25.08.2022 14:10 Відповісти
сведений нету абсолютно, с того же Краматорска десятки видео, фото репортажей, это ж вокзал всё-таки. а тут глухо
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25.08.2022 14:23 Відповісти
Тут сельская станция на два пути, на фото видно, что поезд на втором пути даже не смят. Видимо, просто нечего фоткать.
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25.08.2022 14:57 Відповісти
Аналізуючи інформацію по цій та попередніх трагедіях, коли прилітало по мирним, розумію, що потяг цей був не простий. Де відео від очевидців??
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25.08.2022 13:46 Відповісти
аналізуючи фото ураження, розумію, що потяг цей був пасажирський.
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25.08.2022 14:11 Відповісти
А військових в товарняках по вашому перевозять, як червоноармійців колись?
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25.08.2022 14:20 Відповісти
Військові переміщєння виконуються вночі і на відповідній військовій техніці, куку.
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25.08.2022 15:00 Відповісти
Дуже часто бачу як по н-ському мосту через Дніпро слідують потяги з військовими у пасажирських вагонах посеред дня.
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25.08.2022 15:49 Відповісти
А ти думав, військових в пассажирських перевозять? До речі, є розклад руху і це евакуаційний потяг за розкладом був.
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25.08.2022 15:05 Відповісти
Вчера подумал что это эвакуационный

Но поезд стоит на пути "из Днепра"
Если посмотреть снимки вокзала и станции сверху (Гугл)
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25.08.2022 14:32 Відповісти
Відео знаходиться у п@ де , на гнезде , на куриных яйцах ,
вибачаюсь за таку грубість , але ви вже всіх дістали своіми
що , де , кого , а скільки ? Під'їдьте туди і поцікавтесь 😠

А може ви не розумієте , що в краіні війна ?
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25.08.2022 14:39 Відповісти
Розумію. І тому, очевидно, нам не кажуть всю правду. Можливо, так загалом буде краще.
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25.08.2022 14:44 Відповісти
Ці істоти настільки тупі, що одразу ж після скоєння злочину в усьому зізнаються!!!🙄
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25.08.2022 14:04 Відповісти
Мне интересно - в Симферополе есть вокзал? В ************ точно есть! А ведь там куда ни выпусти пакет из HIMARSа или "Грома" - точно попадешь в военный эшелон с мясом или техникой.
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25.08.2022 14:37 Відповісти
На пассажирском вокзале - точно не попадёшь.
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25.08.2022 14:59 Відповісти
То есть Чаплинка - военная станция?
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25.08.2022 15:10 Відповісти
Ой скільки кацапоботів повилазило. Все від них приховують, всьо ні так адназначьна…
Дурне діло їх коментувати і підігрувати, розвиваючи кацапську пропаганду. Спам - бан - на х*й, ось їх маршрут.
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25.08.2022 14:50 Відповісти
Ні, треба у всьому покривати бакланство нашого керівництва, у тому числі військового? Скільки уже воїнів загинуло у казарамах та таборах?! Люди хочуть правди...
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25.08.2022 15:53 Відповісти
На жаль це правда.В наслідок обстрілу загинуло багато наших військовослужбовців.
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25.08.2022 15:23 Відповісти
Над Дніпром гелікоптери літали один за одним. Це - погано...
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25.08.2022 16:37 Відповісти
На жаль, кацапи не брешуть! Мешканці Чапліна та сіл, які їздять на роботу в Дніпро, бачили все своїми очами! В Дніпрі звернулися до свіх хто може сдавати кров!
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25.08.2022 16:19 Відповісти
Нужно смело сжигать до тла всю россию, и честно заявлять что мы сожгли только орков!
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25.08.2022 17:08 Відповісти
 
 