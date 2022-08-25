Міноборони РФ визнало удар по Чаплиному: Заявили про нібито "знищення" 200 українських захисників

Міністерство оборони РФ визнало удар по Чаплиному на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Ударом "Іскандера" по військовому ешелону на станції Чаплине знищено понад 200 українських військовослужбовців резерву та 10 одиниць військової техніки", - зазначили в російському міністерстві.

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.

Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.

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