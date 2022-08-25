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Новини Війна
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Очікуємо нову хвилю евакуації з Мелітополя через відсутність опалювального сезону, - Федоров

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Мер окупованого російськими військами міста Мелітополя Запорізької області Іван Федоров прогнозує нову хвилю евакуації мирних громадян через неможливість розпочати опалювальний сезон.

Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російські окупанти нині транслюють пропаганду про те, що вони прокладатимуть новий газопровід із Бердянська до Мелітополя. Це точно неможливо. Тому газу в Мелітополі не буде - опалення не включать, якщо ми не встигнемо деокупувати ці території. Ми очікуємо нової хвилі евакуації через те, що не буде опалювального сезону", - сказав Федоров.

Він нагадав, що у Мелітополі вже понад місяць немає природного газу, який необхідний для функціонування 95% опалювальної системи міста.

"Тому ми чітко розуміємо, що початок опалювального сезону буде під великим запитанням… Сам природний газ зник після бойових дій біля Оріхова, коли було перебито наш магістральний газопровід. Саме через це відключено газ в окупованій частині Запорізької області", - уточнив мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Мелітополя окупанти викрали чотирьох українців та відправили до ізолятора у Москві, - Федоров

За словами Федорова, відновити газопостачання можна лише полагодивши газопровід, що неможливо через постійні бойові дії.

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Мелітополь (770) опалення (909) опалювальний сезон (1744) Федоров Іван (645)


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з опалювальним сезоном нас чекає багато неприємних сюрпризів...
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25.08.2022 13:37 Відповісти
Очікувальщик, а якщо в неокупованих теріторіях опалювання не буде, то куди евакуватися?
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25.08.2022 13:38 Відповісти
так вже сказали що в селі краще зимувати... какіх вам єщє реформ нехватаєт?
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25.08.2022 13:48 Відповісти
тоесть сейчас к нам заедит много ДРГ..... хорошо ... понятно
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25.08.2022 13:43 Відповісти
уже с паспортами рефии, которые нужно отрабатывать
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25.08.2022 15:34 Відповісти
 
 