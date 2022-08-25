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Новини Війна
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Ворог ударив по селу на Чугуївщині, влучання у житловий будинок. Загинув чоловік, - Синєгубов

снаряд,касетний

Російські окупанти продовжують терор мирного населення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні вони обстріляли с. Леб'яже в Чугуївському районі. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік.

"Його 41-річна дружина зазнала поранення та була госпіталізована. Її стан медики оцінюють як стабільний. Поранення легке", - додає Синєгубов.

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обстріл (28228) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (857)


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