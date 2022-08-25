Ворог ударив по селу на Чугуївщині, влучання у житловий будинок. Загинув чоловік, - Синєгубов
Російські окупанти продовжують терор мирного населення.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні вони обстріляли с. Леб'яже в Чугуївському районі. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік.
"Його 41-річна дружина зазнала поранення та була госпіталізована. Її стан медики оцінюють як стабільний. Поранення легке", - додає Синєгубов.
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