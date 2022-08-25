Близько 80 жителів окупованого Мелітополя перебувають у полоні рашистів, - мер Федоров

Близько 80 цивільних жителів Мелітополя Запорізької області перебувають у полоні у російських окупантів.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останньою інформацією, зараз у полоні перебуває близько 80 осіб. Хтось із них перебуває на трудових виправних роботах: риє окопи, це змушують робити рашисти. Хтось піддається тортурам, перебуваючи у слідчих ізоляторах, яких щонайменше три на території міста Мелітополь. А хтось уже відправлений етапом до Сімферополя та Москви", - розповів очільник міста.

За його словами, на території окупованого Мелітополя немає фільтраційних таборів, але такий знаходиться на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим.

"Там проходять фільтрацію: люди в клітці можуть сидіти по 8-10 годин, доки їх опитують, перевірять їхні документи. Також такий самий фільтраційний табір рашисти пообіцяли збудувати і у Василівці", - уточнив мер Мелітополя.

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