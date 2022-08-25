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Новини Війна
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Знищено ворожий склад боєприпасів у Новій Каховці, стан Антонівського мосту вчергове відкореговано, - ОК "Південь"

міст

Обстановка на південнобузькому напрямку лишається напруженою, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Змін у складі та положенні не має.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".

Як зазначається, протягом ночі ворогом завдано два ракетні та один авіаційний удари, продовжувались артилерійські обстріли.

По Миколаєву знов били з зенітно-ракетних систем С-300. Пошкоджено кілька приватних будинків та господарчих споруд, попередньо - втрат немає.

В районі Олександрівки наші позиції ворог атакував ударним гелікоптером Ка-52. Без втрат.

"Реактивними снарядами систем залпового вогню "Смерч" атаковано житлові квартали Кривого Рогу. Пошкоджено кілька автівок, дорожнє покриття, багатоквартирним будинкам та прибудинковим будівлям завдано шкоди. Постраждалих нема. З важкої ствольної артилерії 152-го калібру обстріляно Нікополь. Без людських втрат", - йдеться у повідомленні.

В селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 людей, з них двоє - діти. Поранення дістала 31 людина.

"За результатами вогневої роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено командні пункти тактичних груп артилерії ворога в Каховському та Бериславському районах. Підтверджено знищення 7 рашистів, самохідної артустановки, автотехніки та ще 1 склад боєприпасів в Новій Каховці.

Також читайте: В окупованій Новій Каховці прильоти в районі ГЕС. ВIДЕО

"Стан Антонівського мосту вчергове відкореговано, всупереч намірам окупантів. Зважаючи на нанесені ушкодження та безперервний вогневий контроль, окупаційні війська наразі не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати міст", - зазначають в ОК "Південь".

В штормовому Чорному морі 12 кораблів та катерів ворожого угруповання маневрують поблизу Криму. Як і раніше напоготові 4 носії з 28 ракетами "Калібр".

"Загроза ракетного удару як з моря, так і з повітря досить висока, не виключено і застосування берегових ракетних комплексів. Реактивні системи залпового вогню на Миколаївському, Херсонському та Криворізькому напрямку також цілком імовірні у застосуванні ворогом для обстрілів наших позицій та мирних населених пунктів", - йдеться у повідомленні. 

Автор: 

міст (1231) Нова Каховка (180) Херсон (3332) Чорне море (1659) Херсонська область (5705)


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Мені страшенно подобається постійе корегування Антонівського мосту ,
через який кацапи не можуть тягнути своє залізяччя 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Воіни наші , Ви молодці ❤️❤️❤️
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25.08.2022 15:10 Відповісти
Міст біля Каховської ГЕС після ударів ЗСУ
https://twitter.com/i/status/1562669996970754049
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25.08.2022 15:21 Відповісти
Кучненько так))) Почти под линейку!))) Слава Украине!!!
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25.08.2022 15:57 Відповісти
Щось палає у Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Криму
https://twitter.com/i/status/1562758364282888192
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25.08.2022 15:19 Відповісти
ВІРЮ В ЗСУ !!!

https://t.me/apostrophe_ua/53740

ЗСУ - це довіра!
Слава Україні та її воїнам..
Смерть ворогам
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25.08.2022 15:39 Відповісти
Спутник Притулы на Реактивные системы залпового огня и подключить хаймерсы.
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25.08.2022 16:54 Відповісти
Все гарно,і- дякую, ЗСУ, але, Цензор, перевіряй й виправляй навіть прес-центр "Південь"- ворог не може "бити з С-300 по Миколаєву"- чи я щось не розумію?! Б.я, чи таке спеціально, щоб рсня сміялася, пишуть?
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25.08.2022 19:12 Відповісти
Так саме зС-300 обстрілюють Миколаїв. І вже давно. При перших повідомленнях сам здивувався, але так і є.
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25.08.2022 23:50 Відповісти
 
 