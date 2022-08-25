Захоплена частина Запорізької області та Херсонщини частково залишилися без світла й води
Окупанти відключили в більшості захоплених населених пунктів Запорізької області електроенергію.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води. Зв‘язок також майже заблоковано. Вже місяць немає газу", - написав він.
Федоров називає це геноцидом українського народу.
Також без електрики та води залишився окупований Енергодар. За словами мера міста Дмитра Орлова, це сталося внаслідок ворожих обстрілів.
Пізніше він додав, що в місті почалося відновлення електропостачання. Після цього підключать каналізаційно-насосну станцію та відновлять роботу свердловин на питному водозаборі.
Російські ЗМІ повідомляють також про знеструмлення Херсону та деяких населених пунктів Херсонщини.
Пізніше це підтвердив голова Херсонської облради Юрій Соболевський у телеграм-каналі.
"Херсонщина без енергопостачання. А отже, і без центрального водопостачання та без зв'язку. Що це означає? Крім очевидних побутових незручностей, під питанням робота медичних закладів. Оскільки станом на сьогодні дуже складно сказати, в якому стані аварійні генератори і чи є запас палива для них. Гуманітарний кошмар, викликаний окупацією, лише посилюється. Крім того, вимкнені морозильні камери в торгових точках можуть призвести до псування харчових продуктів, що потім може спричинити спалах інфекційних кишкових захворювань. І нарівні з цими проблемами - інформаційний вакуум, оскільки без зв'язку люди не мають можливості отримувати об'єктивну інформацію. Орки заявили, що протягом двох днів відновлять енергопостачання. Якщо терміни затягнуться - ситуація почне погіршуватися з кожним днем", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а холодильники с последними продуктами? а операционные и аппараты для поддержания жизни?
а жара херсонская и насосы не работают...
без света и воды - сутки-двое можно как-то прокантоваться (не в больничке конечно)