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Новини Окуповані території
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Захоплена частина Запорізької області та Херсонщини частково залишилися без світла й води

електрика

Окупанти відключили в більшості захоплених населених пунктів Запорізької області електроенергію.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води. Зв‘язок також майже заблоковано. Вже місяць немає газу", - написав він.

Федоров називає це геноцидом українського народу.

Також без електрики та води залишився окупований Енергодар. За словами мера міста Дмитра Орлова, це сталося внаслідок ворожих обстрілів.

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Пізніше він додав, що в місті почалося відновлення електропостачання. Після цього підключать каналізаційно-насосну станцію та відновлять роботу свердловин на питному водозаборі.

Російські ЗМІ повідомляють також про знеструмлення Херсону та деяких населених пунктів Херсонщини.

Пізніше це підтвердив голова Херсонської облради Юрій Соболевський у телеграм-каналі.

"Херсонщина без енергопостачання. А отже, і без центрального водопостачання та без зв'язку. Що це означає? Крім очевидних побутових незручностей, під питанням робота медичних закладів. Оскільки станом на сьогодні дуже складно сказати, в якому стані аварійні генератори і чи є запас палива для них. Гуманітарний кошмар, викликаний окупацією, лише посилюється. Крім того, вимкнені морозильні камери в торгових точках можуть призвести до псування харчових продуктів, що потім може спричинити спалах інфекційних кишкових захворювань. І нарівні з цими проблемами - інформаційний вакуум, оскільки без зв'язку люди не мають можливості отримувати об'єктивну інформацію. Орки заявили, що протягом двох днів відновлять енергопостачання. Якщо терміни затягнуться - ситуація почне погіршуватися з кожним днем", - написав він.

Автор: 

окупація (6668) Запорізька область (3567) електроенергія (6176) водопостачання (831) Енергодар (263) Херсонська область (5705)


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Топ коментарі
+9
Орки куда не придут, везде насрут.
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25.08.2022 15:16
+6
Орехов не захвачен, но в городе нет ни света, ни газа, ни электроэнергии, люди просят помощи!!! Орки ежедневно их обстреливают, город прекратили в руины.
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25.08.2022 15:57
+2
Йде бородьба за ЗАЕС, дуже може бути що скоро зупинять.
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25.08.2022 15:29
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Орки куда не придут, везде насрут.
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25.08.2022 15:16 Відповісти
Йде бородьба за ЗАЕС, дуже може бути що скоро зупинять.
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25.08.2022 15:29 Відповісти
Хай зупиняють, потім запустимо.
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25.08.2022 15:40 Відповісти
не все так просто... это ж Атомная станция.... в 1986 году тоже... экспериментировали...
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25.08.2022 15:58 Відповісти
Та я памятаю. Мо і Ви? Якщо норм загасять то ок. Про експеріменти читав. Дружбани кидали пісок. До цих пір живі.
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25.08.2022 16:47 Відповісти
Так запорізьку АЕС в енергодарі відрубають від Украіни поки зелені радіють зерновому коридору так отто
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25.08.2022 15:30 Відповісти
Все просто. Нема світла то й нема інтернету, зв'язку, партизанщини. Якби в донецькій та луганській українська сторона відімкнула б зв' язок та Нет, то й коригувальків було б менше, або їм було важче комунікувати з рашистами.
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25.08.2022 15:32 Відповісти
интернет и связь - это главное? )))
а холодильники с последними продуктами? а операционные и аппараты для поддержания жизни?
а жара херсонская и насосы не работают...
без света и воды - сутки-двое можно как-то прокантоваться (не в больничке конечно)
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25.08.2022 16:01 Відповісти
Все важливо, але про людей вони думають в останню чергу
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25.08.2022 16:15 Відповісти
Орехов не захвачен, но в городе нет ни света, ни газа, ни электроэнергии, люди просят помощи!!! Орки ежедневно их обстреливают, город прекратили в руины.
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25.08.2022 15:57 Відповісти
А де подяка за це зе-презеденту ?
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25.08.2022 16:06 Відповісти
 
 