Захоплена частина Запорізької області та Херсонщини частково залишилися без світла й води

Окупанти відключили в більшості захоплених населених пунктів Запорізької області електроенергію.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води. Зв‘язок також майже заблоковано. Вже місяць немає газу", - написав він.

Федоров називає це геноцидом українського народу.

Також без електрики та води залишився окупований Енергодар. За словами мера міста Дмитра Орлова, це сталося внаслідок ворожих обстрілів.

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Пізніше він додав, що в місті почалося відновлення електропостачання. Після цього підключать каналізаційно-насосну станцію та відновлять роботу свердловин на питному водозаборі.

Російські ЗМІ повідомляють також про знеструмлення Херсону та деяких населених пунктів Херсонщини.

Пізніше це підтвердив голова Херсонської облради Юрій Соболевський у телеграм-каналі.

"Херсонщина без енергопостачання. А отже, і без центрального водопостачання та без зв'язку. Що це означає? Крім очевидних побутових незручностей, під питанням робота медичних закладів. Оскільки станом на сьогодні дуже складно сказати, в якому стані аварійні генератори і чи є запас палива для них. Гуманітарний кошмар, викликаний окупацією, лише посилюється. Крім того, вимкнені морозильні камери в торгових точках можуть призвести до псування харчових продуктів, що потім може спричинити спалах інфекційних кишкових захворювань. І нарівні з цими проблемами - інформаційний вакуум, оскільки без зв'язку люди не мають можливості отримувати об'єктивну інформацію. Орки заявили, що протягом двох днів відновлять енергопостачання. Якщо терміни затягнуться - ситуація почне погіршуватися з кожним днем", - написав він.