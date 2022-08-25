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Україні зараз більше потрібні боєприпаси GMLRS, а не ракети великої дальності ATACMS, - Пентагон

mlrs

Наразі Україна більше потребує боєприпасів до керованих реактивних систем залпового вогню дальністю 70-80км, ніж ракет ATACMS дальністю до 300 км.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра оборони США з політики Колін Каль

"За нашою оцінкою, найбільш сприятливим боєприпасом для поточного бою є GMLRS. Отже, ми поставили у пріоритет отримання українцями GMLRS, які їм потрібні, не лише для утримання на сході, а й для створення певного імпульсу в інших частинах країни", - зазначив він.

Він нагадав, що США надали Україні керовані реактивні системи залпового вогню, які мають дальність близько 70-80 км.

"Ми надали їм сотні та сотні цих високоточних систем, і українці використали їх неймовірно ефективно на полі бою", - сказав заступник міністра оборони.

"За нашою оцінкою, нині їм (Україні. - Ред.) не потрібні ATACMS для обслуговування цілей, які безпосередньо стосуються поточного бою. Ви знаєте, ми, очевидно, продовжимо розмови з українцями про їхні потреби, але ми вважаємо, що наразі ми маємо зосередитись на GMLRS, а не на ATACMS", - додав Каль.

Заступник міністра також уточнив, що в останньому пакеті допомоги США Україні немає GMLRS.

"За нашою оцінкою, українські запаси GMLRS зараз досить хороші. І ми збираємось продовжувати їх надавати", - додав Каль.

Також читайте: Нам важливо, щоб Україна вижила, а Росія заплатила ціну за свою агресію, - Пентагон

Автор: 

боєприпаси (2262) зброя (7435) Пентагон (1415) США (22512)


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Топ коментарі
+38
Логика железная. Вас пусть дальнобойными ракетами мочат, а вы только ближнего боя придерживайтесь. Как странно это звучит.
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25.08.2022 16:23
+28
Спасибо конечно за все, если бы не помощь США , неизвестно где русня сейчас бы была, но нам бы дальнобойного немножко. Что бы русню в тонусе держать.
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25.08.2022 16:25
+18
От жеж, вічно з десертом тягнуть
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25.08.2022 16:21
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От жеж, вічно з десертом тягнуть
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25.08.2022 16:21 Відповісти
Всему свое время, - сначала Херсон, Мелитополь, а потом можно и по мосту ******* перед деоккупацией Крыма.
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25.08.2022 17:19 Відповісти
Не можна по мосту . А як потім виганяти 600 000 москалів , що туди приїхали ? Вимести всіх , а за останнім взірвати мост.
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25.08.2022 18:17 Відповісти
мост будут убивать долго. По антоновскому можно приблизительно примерить
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25.08.2022 18:54 Відповісти
Як виганяти ? А нехай вплав тікають поки море тепле !
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25.08.2022 21:18 Відповісти
*********. У них есть одна офигенная особенность - без вопросов на всех хватит)
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26.08.2022 00:07 Відповісти
Логика железная. Вас пусть дальнобойными ракетами мочат, а вы только ближнего боя придерживайтесь. Как странно это звучит.
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25.08.2022 16:23 Відповісти
Спасибо конечно за все, если бы не помощь США , неизвестно где русня сейчас бы была, но нам бы дальнобойного немножко. Что бы русню в тонусе держать.
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25.08.2022 16:25 Відповісти
США багато де знищувала "россияненов"*...
Саме тому буде давати все тільки щоб піхоту знищувати. Тому що задача верхівки дем партії - зачістка біомаси на кошерній землі.
________
* - не "русня" тому як Україна - це екс-Русь с центром Київ.
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25.08.2022 20:38 Відповісти
Им виднее. А Украине ничего не стоит заслать несколько ДРГ, например в Москву и кошмарить там кацапов, взрывая метро, вокзалы, нефтепереробные заводы, и много чего другого.
Для этого нужна только взрывчатка и решение украинской власти.
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25.08.2022 16:52 Відповісти
Гогілашвілі поїде, бо у нього кацапський паспорт, а живучи з Будановим певне всяких шпійонських прийомчиків навчився)
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25.08.2022 17:02 Відповісти
Нехай Арахамію з собою бере.
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25.08.2022 17:43 Відповісти
пусть тогда уже и Безумную забирают
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25.08.2022 17:46 Відповісти
Вона завалює всі справи за які береться, тому не варіант, хіба, щоб Хламідію на ПМЖ в рашці в буцигарні залишити)
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25.08.2022 18:19 Відповісти
"Украине ничего не стоит"

Украине жизни ее спецназа очень даже чего стоят. Может быть Италии они ничего не стоят, но точно не Украине. Не считайте врага круглыми идиотами и неумехами - это потом обращается гибелью наших людей.
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25.08.2022 17:40 Відповісти
ничего странного, - все логично. Под каждую задачу нужен свой инструмент. Можно, конечно, и гвозди микроскопом забивать, но молоток для этого подходит лучше.
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25.08.2022 17:21 Відповісти
Таки логіка залізна ! Хочете далеко бити - робіть свої , а не мости і дороги втридорога ремонтуйте ! Сьогодні он новина - під час війни відмовили підряднику що запропонував 5 млн скидки і віддали замовлення тому хто на 5 млн більше запросив . Думаєте що американці такого дерибану не бачать ?
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25.08.2022 21:24 Відповісти
Чисто технический момент. Джмлрс расход большой, потому что для них работы много. По большому счету, статья не несет абсолютно никакого смысла для рядового читателя.
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25.08.2022 16:24 Відповісти
я десь прочитала (Іван Хом'як на фб), що у рашистів 5000 складів з БК.
наші 3-5 бавовн кожної ночі - це ще 1000 ночей((.
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25.08.2022 18:34 Відповісти
Даже если так, они не могут все сюда спустить. Им надо оставить заначку и прикрывать тысячи километров собственных границ
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25.08.2022 19:44 Відповісти
от кого прикрывать? все их сс*тся
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26.08.2022 01:00 Відповісти
Нам потрiбнi i тi i тi щоб виiбати москаля з нашоi Украiни.
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25.08.2022 16:25 Відповісти
Щоб що?

В GMLRS занадто смішна бч. Ну дуже мала. Як наслідок скільки вже стріляли по мостах? Так високоточно, але бч занадто мала. Чи скільки стріляли по штабах? Верхні поверхи тільки...

GMLRS це проти складів, артилерії та іншого ок. Але Україні треба щось таке від мінімум пів тони бч та більше.

А тому ATACMS
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25.08.2022 16:28 Відповісти
Я тоже об этом думал . Наверняка договорняк есть негласный. К Вашим пунктам я бы еще мосты через Днепр добавил ( Киев, Запорожье , Днепр и т.д.)
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25.08.2022 16:33 Відповісти
в мост попасть надо, - совсем нетривиальная задача для рашистких аналоговнетов
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25.08.2022 17:44 Відповісти
Більшість енергії в Україні виробляє атомна енергетика. Удар по атомній станції дорівнюється використанню ядерної зброї, а це не одноразово було до рашистів доведено як червона лінія.
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25.08.2022 16:35 Відповісти
Украине сейчас надо всё и много, до зимы надо закрыть вопрос!
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25.08.2022 16:32 Відповісти
Это у них называетя "варить жабу на медленном огне"...только я хочу напомнить что эта условная "жаба" варится в обнимку с Украиной...блин,ну не хотят они давать ATACMS ,хоть убейся!!!
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25.08.2022 16:33 Відповісти
хай би навіть старої арти дали і снарядів до неї(
кажуть, є ще ж запаси і в Молдові, і на Кіпрі, і в Південній Кореї
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25.08.2022 18:36 Відповісти
блин,ну не хотят они давать ATACMS ,хоть убейся!!!
Вы ещё не поняли,по какой причине они не хотят давать нам больше нормального оружия?
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25.08.2022 19:33 Відповісти
имхо - всё проще в первоисточнике глянуть, чем "один малий сказав малому, хай малий малому скаже,.."
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3138872/undersecretary-of-defense-for-policy-dr-colin-kahl-holds-a-press-briefing-on-se/
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25.08.2022 16:33 Відповісти
что такое Интерфакс-Украина...?
это отросток свиноцабачьего Интерфакса...
если кто-то не знает - то они входят в одну большую финансово-медийную группу...!
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25.08.2022 16:39 Відповісти
"что такое Интерфакс-Украина...?"
Це ніякий не "інтерфакс Україна", це Мінстерство Оборони США.

"It's our assessment that the most relevant Munitions for the current fight are the GMLRS."

"It's our assessment that they don't currently require ATACMS to service targets that are directly relevant to the current fight. You know, we'll obviously continue to have conversations with the Ukrainians about their needs, but it's our judgment at the moment that we should be focusing on GMLRS, not ATACMS."
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25.08.2022 17:11 Відповісти
дорогой - речь не Мінстерстве Оборони США...
в моём посте речь о том кто подаёт эту новость...
Интерфакс-Украина - это отросток свиноцабачьего Интерфакса...\об этом речь...\
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25.08.2022 17:17 Відповісти
Україні зараз потрібно все, що вбиває кацапів
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25.08.2022 16:42 Відповісти
Одно другому не мешает
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25.08.2022 16:44 Відповісти
ото не дали нічого. Сказано - накопилося багато
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25.08.2022 17:28 Відповісти
все потрібно... все і якомога більше...
тут на місці вкумекаємо коли куди і що... аби було!!
(українці добрі хазяйви...нічого не буде зайвим!!!)
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25.08.2022 16:48 Відповісти
а может GMLRS+ ? 120-140 км. Там же не уточнили
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25.08.2022 16:48 Відповісти
Но вы все же, тихонько, без СМИ и громких заявлений, все же вышлите аыру десятков ракет на пробу. А потом оцените эффективность ВСУ и снова удивитесь
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25.08.2022 16:56 Відповісти
Потрібні далекобійні ракети,щоб знищити кілька аеродромів і інші об'єкти.В москалів від одного знищеного аеродрому була паніка,то ще вже казати.коли таких знищень буде десятки?

ATACMS це мінімум з далекобійного взагалі,там боєголовки такі як в ракет гарпун і відстань до 300 км.
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25.08.2022 16:58 Відповісти
Анекдот!
Їдуть у купе двоє, українець і москаль.
Українець достає хлібину свіжу, курча смажене, сало, часник, цибульку, кров'янку, ковбасу вкуснючу-запашну, яєчка, огірк-помідори, ну і все інше в цьому репертуарі...
Москаль дивиться на все це, пузо завило й каже: - Слушай, хахол, я так жрать хачу, дай!
Українець подивився на нього: - Гаразд, тільки йди випий литру води.
Москаль побіг, випив у туалеті з крану літру води, прибігає: - Давай!
Українець дивиться на нього: - Йди ще літру води випий.
Москаль побіг, випив, прибігає: - Всьо, давай!
Українець придивився до нього око примруживши: - От іще біжи літру випий, а я покищо тобі й сала, й ковбаси вріжу, яєщка облуплю...
Побіг, приходить, сідає до столу й сидить не ворушиться...
Українець: - То чого не їси?
- Та я паходу столько води випіл, что пузо уже полноє і нічего не лезіт.
- Бачиш, то ти виявляється пити хотів...)))
p.s. Шановні панове союзнички - ми "їсти" хочемо, а не "пити"...
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25.08.2022 16:58 Відповісти
Одне іншому не перешкода. Одне ще може доповнювати інше. Є таке поняття як гнучкость. Дивно ,що це не розуміють в Пентагоні. Або , роблять вигляд , що не розуміють.
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25.08.2022 17:04 Відповісти
Довгу війну Україна не потягне.Тому що москалі практично не відчули війни,а на нашій території багато зруйнованої інфраструктури,за вбивства людей взагалі мовчу.Тому саме з цього потрібно виходити.Нам дають зброю,щоб москалів не перемогти і як кажуть не програти.Але не програти це щось не те,бо не програти,це нічия,але руйнування території,це ні нічия.
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25.08.2022 17:06 Відповісти
Американцям потрібна довга війна, тому що вони нормально заробляють на поставках нафти, газу і озброєння та багато ще чого, без війни санкції знімуть і вже їхня продукція не буде конкурентною...

Але у нас немає іншого виходу як грати в їхню гру, тому що всі наші президенти вклали свій вклад в продаж озброєння і знищення нашого війскового потенціалу... І тепер реально без американського озброєння немає чим захищатись...

Ху..лові також вигідна довга війна, тому що дорощають ресурси і він може менше продавати в умовах падаючого попиту на нафту і газу але отримувати той самий дохід, раніше продавали газ по довготермінових контрактах по 300-500 тепер 800-1500... Тобто зниження експорту є але зниження виручки немає...
Зараз налетять боти про санкції, але реально санкції тільки на роздрібний імпорт... А те що потрібно для їхньої оборонки завозять через Китай, Турцію, Казахстан і Сингапур(який став перевалкою для Тайваню)... Тому нас дальше обстрілюють ракетами і такий наплив беспілотників на передову....
Нафту і Газ вони експортують через проміжні Індійські компанії.... А тепер щей алмази...
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25.08.2022 17:17 Відповісти
не всі президенти, не бреши
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25.08.2022 18:41 Відповісти
Конкретно який ні? Той що я думаю через бездіяльність просрав 3 великі склади, І якраз зараз нам нехватає тих ***********.... І через їх недостатність ми багато чого втратили.... Продав Оплоти тайцям а нам наробили старі Т65, які щей через вічного контрактера Азмола ставали на дорозі і їх просто залишали в перші дні війни... Наробив непотрібні катери, за ті гроші можна було модернізувати авіацію...

Чи Ющ який розпродав половину нашого ПВО і порізав багато авіації в брухт...

Інших взагалі не згадую там п..ц вибір....
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25.08.2022 18:54 Відповісти
це що, нова якась методичка від подоляка вийшла? для менеджерів із ведення дискусій?
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25.08.2022 20:01 Відповісти
***** той пентагон знає. Тра' у наших військових питати... та вони й самі волають ДАЙТЕ НАМ ВСЕ! а ми тут роздамо шо кому нада
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25.08.2022 17:21 Відповісти
Козел!
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25.08.2022 17:24 Відповісти
от сволочі! не будете ви їсти того сала. Бо я його вам не дам. То до сала і хліба не дали. У нас буцім запаси накопилися... Так воювати, то може ну його *****.
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25.08.2022 17:25 Відповісти
но пару на 300 надо дать...
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25.08.2022 17:27 Відповісти
не про все можна говорити в голос
зброя як і гроші любить тишу
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25.08.2022 18:25 Відповісти
Зброя любить "грім! і блискавку!" Це постачання зброї любить тишу.
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25.08.2022 23:45 Відповісти
А в українців попитати не хоче?
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25.08.2022 17:34 Відповісти
ця заява заступника міністра оборони США надзвичайно смердить американо-рашистським договорняком, котрий має на меті однобоке винищення українського народу рашистом.за відсутності в України адекватної відповіді.
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25.08.2022 17:38 Відповісти
сталину не рассказывал,и что ему нужно, а давали все, что было, за исключением дальних бомбардировщиков И в гораздо больших объемах. Тогда был настоящий ленд-лиз, а не вот это.
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25.08.2022 18:18 Відповісти
зради не має і не буде
пентагон це не хлопчаки із рогатками
зброя як і гроші любить тишу а особливо кількість
----------------------------------------------------------------------------------------------
і не все можна озвучувати
все буде Україна
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25.08.2022 18:23 Відповісти
Україні потрібно хотя би 25-30 ATACM
це 30млн$
смішна сума для наших олігархів
скинулись по 3-4млн і ракети у нас
Україні зброя а вам уважуха від українців
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25.08.2022 18:46 Відповісти
справа не в грошві, справа в бажанні США надати/продати цю зброю
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25.08.2022 19:03 Відповісти
Быть может, "Гром-2" нужно было проектировать для Украины, чтобы самим его производить и часть продавать, а часть оставлять себе?
А то спроектировали для забугорного дяди, а потом остались с членом в кулаке.
Источник информации - военный эксперт Жданов https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
Если у кого-нибудь есть опровержение - будет интересно ознакомиться.

И где 120-километровые "Вільха-М"?
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25.08.2022 19:38 Відповісти
зебилы в асфальт закатали.
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25.08.2022 19:42 Відповісти
Когда zелёные говорят, что готовились к войне, они забывают уточнить, что готовились к поражению в войне.
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25.08.2022 19:45 Відповісти
они строили дороги для русских танков и машин, которые постоянно ломаются. Все делалось сознательно и системно.
- Убили КБ "Луч". Стугна-П, (гроза русских танков), ПКР Нептун (угомонил Москву), САУ Богдана, ОТКР Вильха/М.
Джонсон увидев такое отношение через голову глав-зебила стал засылать самолеты с тысячами NLAW и Джавелинов.
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25.08.2022 19:55 Відповісти
По КБ Луч прилетело огромное колличество ударов. Рашисты знали куда стреляли.
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25.08.2022 19:56 Відповісти
ВВС, в 19:42
"https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149 Пентагон присвоит операции в Укаине название и назначит ей командующего генерала
В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, https://www.wsj.com/articles/u-s-to-send-nearly-3-billion-security-aid-package-to-ukraine-11661342606 сообщает деловое издание Wall Street Journal . После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.
Присвоение операции собственного названия - бюрократическая формальность, однако оно несет несколько серьезных юридических последствий.
Во-первых, это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях. Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.
В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, лент и наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.
Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине, то есть переход от преимущественно единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, которая может продлиться не один год".
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25.08.2022 19:58 Відповісти
Ви головне давайте побільше і всього, а ми самі розберемося шо треба зараз нам
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25.08.2022 20:46 Відповісти
Потрібні Вільха-М з дальністю 120 км і БЧ 250 кг, вироблені на території Польщі.
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25.08.2022 21:19 Відповісти
Свои ракеты нужно делать!Пол года войны ,а мы ещё не наладили производство своих Нептуния и Ольхи М!!!По антоновскому мосту Ольха достаёт.И т.д.В случае наступления эти ракеты были бы кстати.И вообще чем занимается наш ВПК???Во время ВОВ за пол года с нуля создавали танковые дивизии!!!И снаряды были в избытке ...А тут трагедия.Началась война ,а воевать не чем .И сами делать не будем так как не хотим плять....
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25.08.2022 22:27 Відповісти
После "загорания ваты" в крыму американцы стали понемногу писять-а вдруг так и до Москвы долетать будет?..а как насчёт поражения кораблей на Азове и в Чёрном море.которые обстреливают безнаказанно аж Львовщину? Чем больше коллективный запад будет сомневаться.тем наглее будет их купленная путиным оппозиция и тем больше эти страны будут вынуждены влаживаться в свои обороны.А если без сомнений и оглядок дать то.что поражает и на дальних рассточниях,то больше шансов "сдуть" россию ещё в этом году и уже никогда её не бояться и не тратиться на оборону в таких масштабах как до этого
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25.08.2022 22:28 Відповісти
 
 