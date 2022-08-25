Україні зараз більше потрібні боєприпаси GMLRS, а не ракети великої дальності ATACMS, - Пентагон

Наразі Україна більше потребує боєприпасів до керованих реактивних систем залпового вогню дальністю 70-80км, ніж ракет ATACMS дальністю до 300 км.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра оборони США з політики Колін Каль

"За нашою оцінкою, найбільш сприятливим боєприпасом для поточного бою є GMLRS. Отже, ми поставили у пріоритет отримання українцями GMLRS, які їм потрібні, не лише для утримання на сході, а й для створення певного імпульсу в інших частинах країни", - зазначив він.

Він нагадав, що США надали Україні керовані реактивні системи залпового вогню, які мають дальність близько 70-80 км.

"Ми надали їм сотні та сотні цих високоточних систем, і українці використали їх неймовірно ефективно на полі бою", - сказав заступник міністра оборони.

"За нашою оцінкою, нині їм (Україні. - Ред.) не потрібні ATACMS для обслуговування цілей, які безпосередньо стосуються поточного бою. Ви знаєте, ми, очевидно, продовжимо розмови з українцями про їхні потреби, але ми вважаємо, що наразі ми маємо зосередитись на GMLRS, а не на ATACMS", - додав Каль.

Заступник міністра також уточнив, що в останньому пакеті допомоги США Україні немає GMLRS.

"За нашою оцінкою, українські запаси GMLRS зараз досить хороші. І ми збираємось продовжувати їх надавати", - додав Каль.

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