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Шольц відвідав українських захисників на полігоні в Німеччині: Ми продовжимо постачати Україні системи важкого озброєння

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських солдатів, які проходять навчання на зенітних самохідних артилерійських установках Gepard, та пообіцяв подальшу військову підтримку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, канцлер ФРН у четвер відвідав військовий полігон Путлос у землі Шлезвіг-Гольштейн, де проходять навчання українські військові.

"Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет", - наголосив Шольц.

Канцлер також оглянув один з Gepard і сфотографувався поряд із ним. Він заявив, що вражений можливостями Gepard і побачив, наскільки він ефективний в організації захисту від атак з повітря.

Канцлер підтвердив, що Німеччина продовжуватиме постачати Україні системи важкого озброєння - він назвав самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та ЗРК "IRIS-Т", який здатний "здійснювати оборону повітряного простору цілого міста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок про допомогу зброєю Україні: У ФРН дефіцит власних запасів

Автор: 

Німеччина (7323) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+19
Так то Германия на втором месте по поставкам оружия в Украину после США. Да медленно, да со скандалами, но оружие идет.
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25.08.2022 16:40
+18
***. Скандали роблять із-за поребрика,не ведіться. Німеччина дала дуже багато зброї і продовжує давати і навіть вже для України робить нові закази.
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25.08.2022 16:46
+16
Если бы наши правители не руководили асфальтовой промышленностью в 2019-2021 годах, то мы про Шольца и не вспоминали бы....
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25.08.2022 16:41
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Шольц похож на усатого бульбоху.ла вертится собакой на двух стульях. То говорит самим не хватает то даём то ещё какую то хню несёт.
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25.08.2022 16:37 Відповісти
помесь луки с эрдоганом
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25.08.2022 16:50 Відповісти
Ти наразі з Зеленським не сплутав ?
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25.08.2022 18:35 Відповісти
Шольц привіз повну торбу обіцянок...
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25.08.2022 16:37 Відповісти
Если бы наши правители не руководили асфальтовой промышленностью в 2019-2021 годах, то мы про Шольца и не вспоминали бы....
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25.08.2022 16:41 Відповісти
100%. За 2 роки наробили б ракет на 20 років війни🤣🤣🤣 Не смішіть. параша накопичувала ресурси 30 років. А ми просрали навіть те, шо було. Особливо за правління пана Порошенко. Скільки складів було знищено? Скільки тисяч тонн *********** підірвали в період 14-19 років? Так давайте будем чесними до самого кінця. Вова не найрозумніший з виду людського, але за 2 роки не можливо накопичити й десятої частини того, що було знищено в одній тільки Харківській області. Чи то теж Вовка винуватий, що не зробили висновків і підірвали другий склад з ракетами до РСЗВ?
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25.08.2022 16:53 Відповісти
Зелень так і лізе.
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25.08.2022 16:58 Відповісти
Контрольне питання, - Міни Порошенко знімав?
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25.08.2022 17:00 Відповісти
Та то моя справа, зелень чи не зелень. Кожен має свою думку стосовно політичних уподобань. Я взагалі прихильник політичної сили, яку в нашій країні ніколи не виберуть, бо націоналісти не в моді. За зелень не голосував, бо вже давно мешкаю за кордоном. То ви можете заперечить мої аргументи? По факту. Інформація є у вільному доступі. Майже всі запаси ракет та інших *********** було втрачено за 5 років правління НЕ ЗЕЛЕНІ. Мало того, на ліквідацію наслідків цих безперечно диверсій, було витрачено шаленні гроші. Порівняємо з великим крадівництвом?
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25.08.2022 17:25 Відповісти
Полякам респект, читате цензор, і з часом може проясниться, що порошенко не таке гівно як його вважали
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25.08.2022 17:59 Відповісти
ну і НЕ ПОРОШЕНКА
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25.08.2022 18:30 Відповісти
Мені здається що пан трохи береги попутав.

Склади взривали і в Чехіїї і в Болгарії (звідки йшли поставки для України) - там тоже Порох все просрав?

Що, передвиборна компанія почалась?
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25.08.2022 21:55 Відповісти
Вовка, нівчим невиноуватий! Вовка... млять.,
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25.08.2022 17:07 Відповісти
Мова не про те, а про те що за своє циркове царювання він згорнув усі ракетні і оборонні програми. Якби ми мали на початок нападу срашки пару дивізіонів нептунів, декілька десятків Гром-2, декулько десятків вільхи, сотні корсаров, стугн, що було цілком реально, то хід війни був би зовсім іншим. А тоді вже і союзники би підключились. Конче потрібно було побудувати патронні заводи. От тоді Боевтік був би Тиком. А так......
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25.08.2022 17:14 Відповісти
Потрібно було, 20 років тому. Всі заводи, якби їх побудували за останні 8 років, були б знищенні в першу чергу. Просніться вже нарешті. Ну які заводи? Де? В карпатських горах під землею? На уе пішли б роки і десятки мільярдів доларів. Я не можу вам пояснити, що таке ракетобудування. Тут деякі вважають, що це як туалетний папір, тисячі на добу можна робить. Ні, не можна.
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25.08.2022 17:28 Відповісти
не ***** курва,Коростильов заявляв,що при самому ******** фінансуванні Луч може робити 5 Нептунів в місяць,а при нормальному до 20ти,то скільки ,курво, нептунів можна було зробити за півтора року з моменту прийняття на озброєння? тому не ***** ******* рвана по 20 років.
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25.08.2022 21:32 Відповісти
Стратегічно дуже легко можливо було розмістити на Заході, там ще з союза залишилось купа підземних заводів. Тільки в місцевості де живуть мої родичі було 2 таких.

Ракети до градів випускали і ремонтна база для літаків була.
Такщо не так все складно, як зелені малюють.
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25.08.2022 22:00 Відповісти
і подарував 31 снаряд до "гепарда", як подарунок до 31 річниці незалежності України.
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25.08.2022 17:53 Відповісти
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25.08.2022 16:38 Відповісти
Так то Германия на втором месте по поставкам оружия в Украину после США. Да медленно, да со скандалами, но оружие идет.
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25.08.2022 16:40 Відповісти
***. Скандали роблять із-за поребрика,не ведіться. Німеччина дала дуже багато зброї і продовжує давати і навіть вже для України робить нові закази.
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25.08.2022 16:46 Відповісти
не по тяжкому озброєнню точно. а як Брітанія?
цифри бачив останній раз 2 місяці тому. є свіжі?
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25.08.2022 16:54 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2022 вікіпедія. Список постачання зброї та обладнання в Україну під час російського вторгнення 2022.
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25.08.2022 16:56 Відповісти
Германия еще и деньгами хорошо помогает, бюджет Украины тоже надо как-то сводить. Что касается оружия, то у Германии его просто почти нет на складах, фактически у Германии сейчас с оружием даже хуже, чем у Украины было в 2014. Да, есть мощный ВПК и деньги на закупки оружия, но на его производство требуется время - многие сложные системы требуют для производства от 6 до 24 месяцев (сейчас оружие на много сложнее чем во времена ВМВ).
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25.08.2022 22:39 Відповісти
я не об этом спрашивал.
изложенная вами информация мне известна.
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25.08.2022 22:42 Відповісти
Ми в зараз в тому положенні що як би хто кому не подобався але допомога потрібна, тим бввльше видно що в колі нато йдуть процеси які для нас позитивні.
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25.08.2022 16:40 Відповісти
І названнячко цікаве - Путлос
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25.08.2022 17:03 Відповісти
за Шольцем треба уважно слідкувати, щоб не фотографував...і своєму другу фотолокацію не скинув)))
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25.08.2022 17:05 Відповісти
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25.08.2022 17:06 Відповісти
Ох Цензор переляканий)) Треба Бербок, дають Шольца. Щольц політик старої формації із купою комплексів. Один із них це те, що він говорить не співпадає із тим що він думає. Щоб розмовляти із Шольцем треба іншого політика, якого він буде слухати - Бербок.

А Бербок говорить, те що думає -Поставки зброї Україні з Німеччини "на тонкій грані": Бербок розповіла про проблеми і назвала переговори з Путіним марними(https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/postavki-zbroi-ukraini-iz-nimechchini-na-tonkij-grani-berbok-rozpovila-pro-problemi-i-nazvala-peregovori-z-putinim-marnimi.htm)

Ц - Своєю думкою Бербок поділилася в інтерв'ю https://www.zdf.de/nachrichten/politik/baerbock-halbes-jahr-ukraine-krieg-russland-100.html ZDF . Глава німецького МЗС також заявила, що зараз ніхто не знає, чи виграє Україна війну проти Росії, проте Захід зробить усе можливе для цього.

!!!Зараз ніхто не знає, чи виграє Україна війну проти Росії!!! Це не просто фраза - так думає і Шольц, це тип мислення з її точки зору. Але якщо на це подивитися інакше... та переконати
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25.08.2022 17:06 Відповісти
Та думайте ж для кого ZDF.
ZDF для споживачів та електорату, які не дуже хочуть розбиратися у темі. Про що ви пішете - це звичайна реторика на тупих споживачів. У своїх внутрішніх колах вони по-іншому міркують. Слухайте шо вони кажуть у Бундестазі - інша річ, і дійсні дебати, і багато тих хто на нашому боці. Серед населення доречі, теж
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25.08.2022 17:17 Відповісти
Говорити та вирішивувати - це різні дієслова. Одні заклики і звертання. Потенціал логістики Німеччини не залучений на повну. Це раз. Два. З початку війни, у Німечинні не запущина ні одна нова лінія виробництва (напр щоб вирішити "снарядовий голод"). Тобто воєнний потенціал не залучений на повну у війні.

Воєнна допомога США та Британії "мат за 5-6 ходів", з потенціалом Німеччини "мат в 2 ходи" -див на карту.
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25.08.2022 23:47 Відповісти
Погано рахуєте. На першому місці по поставкам зброі США. На другому за рахунок трофеів Раша.
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25.08.2022 17:07 Відповісти
наконец-то я понял, откуда в Советской Армии появился зенитный комплекс Тунгуска
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25.08.2022 17:46 Відповісти
Слава богу, мне полегчало. Честно говоря, Шольц - преемник Меркель. Я никогда не голосовалa за СДПГ. По крайней мере, что-то. Я думаю, что мы должны поставить больше оружия в Украину.
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25.08.2022 17:53 Відповісти
А за кого голосуешь, AfD?
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25.08.2022 22:34 Відповісти
Für wen ich stimme, ist meine Angelegenheit.
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26.08.2022 18:05 Відповісти
Nun, du selbst hast angefangen, über deine Wahlpräferenzen zu sprechen, also war meine Frage völlig verständlich. Ich persönlich habe bei der letzten Bundestagswahl für die Grünen gestimmt und dabei nicht auf die Nase gefallen - die Grünen waren die einzigen konsequenten Verteidiger der Ukraine. Die AfD dagegen ist ein reiner Vermittler des Kremls.
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26.08.2022 23:51 Відповісти
Він мені починає подобатись...
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25.08.2022 19:18 Відповісти
Так, глядишь, потихоньку немцы смогут отвязаться от кровавого карлика. Пожелаем им успеха.
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25.08.2022 20:32 Відповісти
Наш пострел везде поспел. И турбину лично проверил на работоспособность, поцеловал, перекрестил. И на гепарде, от которого немецкая армия уже отказалась, как от устаревшего вооружения, расписался на память и благословил... Всё, конечно, под фотовспышки и видео, всё максимально эффектно и ярко, с улыбочкой
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25.08.2022 21:31 Відповісти
йому треба дуже поспішати, бо можуть зняти за попередні корупційні скандали, а треба встигнути на пенсію місце у правління газпрому застовбити..тому і крутиться
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25.08.2022 22:04 Відповісти
Дякую народу Німеччини за допомогу і підтримку - під їх тиском політики таки стали мінятися, хоч я думав що всьо, пук купив їх з потрохами.

А ні, ще є люди з совістю. Всі роблять помилки, але не всі виправляють їх.
Подивіться на Угорщину - сміх і гріх.
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25.08.2022 22:06 Відповісти
 
 