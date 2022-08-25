Шольц відвідав українських захисників на полігоні в Німеччині: Ми продовжимо постачати Україні системи важкого озброєння

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських солдатів, які проходять навчання на зенітних самохідних артилерійських установках Gepard, та пообіцяв подальшу військову підтримку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, канцлер ФРН у четвер відвідав військовий полігон Путлос у землі Шлезвіг-Гольштейн, де проходять навчання українські військові.

"Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет", - наголосив Шольц.

Канцлер також оглянув один з Gepard і сфотографувався поряд із ним. Він заявив, що вражений можливостями Gepard і побачив, наскільки він ефективний в організації захисту від атак з повітря.

Канцлер підтвердив, що Німеччина продовжуватиме постачати Україні системи важкого озброєння - він назвав самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та ЗРК "IRIS-Т", який здатний "здійснювати оборону повітряного простору цілого міста".

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