Шольц відвідав українських захисників на полігоні в Німеччині: Ми продовжимо постачати Україні системи важкого озброєння
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських солдатів, які проходять навчання на зенітних самохідних артилерійських установках Gepard, та пообіцяв подальшу військову підтримку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Так, канцлер ФРН у четвер відвідав військовий полігон Путлос у землі Шлезвіг-Гольштейн, де проходять навчання українські військові.
"Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет", - наголосив Шольц.
Канцлер також оглянув один з Gepard і сфотографувався поряд із ним. Він заявив, що вражений можливостями Gepard і побачив, наскільки він ефективний в організації захисту від атак з повітря.
Канцлер підтвердив, що Німеччина продовжуватиме постачати Україні системи важкого озброєння - він назвав самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та ЗРК "IRIS-Т", який здатний "здійснювати оборону повітряного простору цілого міста".
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Склади взривали і в Чехіїї і в Болгарії (звідки йшли поставки для України) - там тоже Порох все просрав?
Що, передвиборна компанія почалась?
Ракети до градів випускали і ремонтна база для літаків була.
Такщо не так все складно, як зелені малюють.
цифри бачив останній раз 2 місяці тому. є свіжі?
изложенная вами информация мне известна.
А Бербок говорить, те що думає -Поставки зброї Україні з Німеччини "на тонкій грані": Бербок розповіла про проблеми і назвала переговори з Путіним марними(https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/postavki-zbroi-ukraini-iz-nimechchini-na-tonkij-grani-berbok-rozpovila-pro-problemi-i-nazvala-peregovori-z-putinim-marnimi.htm)
Ц - Своєю думкою Бербок поділилася в інтерв'ю https://www.zdf.de/nachrichten/politik/baerbock-halbes-jahr-ukraine-krieg-russland-100.html ZDF . Глава німецького МЗС також заявила, що зараз ніхто не знає, чи виграє Україна війну проти Росії, проте Захід зробить усе можливе для цього.
!!!Зараз ніхто не знає, чи виграє Україна війну проти Росії!!! Це не просто фраза - так думає і Шольц, це тип мислення з її точки зору. Але якщо на це подивитися інакше... та переконати
ZDF для споживачів та електорату, які не дуже хочуть розбиратися у темі. Про що ви пішете - це звичайна реторика на тупих споживачів. У своїх внутрішніх колах вони по-іншому міркують. Слухайте шо вони кажуть у Бундестазі - інша річ, і дійсні дебати, і багато тих хто на нашому боці. Серед населення доречі, теж
Воєнна допомога США та Британії "мат за 5-6 ходів", з потенціалом Німеччини "мат в 2 ходи" -див на карту.
А ні, ще є люди з совістю. Всі роблять помилки, але не всі виправляють їх.
Подивіться на Угорщину - сміх і гріх.