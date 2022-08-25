Від початку серпня з чотирьох областей евакуювали 35 тисяч людей, 10 тисяч з них - діти, – Верещук
З 1 серпня з чотирьох областей України евакуювали майже 35 тисяч людей, 10 тисяч з них - діти.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З 1 серпня майже 35 тисяч людей вже евакуювалися з Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської областей. І що найважливіше - майже 10 тисяч з цієї кількості це діти", - зазначила Верещук.
Міністр зауважила, що зараз евакуацію, особливо маломобільних, сімей з дітьми, допомагають проводити як працівники ДСНС, так і військові, зокрема на тих територіях, де йдуть бойові дії.
За її словами, є люди, сім'ї з дітьми, які категорично відмовляються виїжджати. Вони мають підписати відповідну форму, що усвідомлюють всі ризики, якщо вчасно не евакуюються.
"Це стосується повнолітніх. Але коли ми говоримо про дітей, є статусні діти, у різних формах виховання, наприклад, дитячі будинки сімейного типу, чи сімейне виховання, держава дбає про таких дітей. І ми будемо змушувати, спонукати таких опікунів, вихователів виїжджати обов'язково. Ми маємо врятувати цих дітей", - сказала Верещук.
Зокрема, за її словами, обов'язкова евакуація проводиться у Донецькій області. У разі відмови опікунів від евакуації може бути застосований механізм позбавлення їх опікунства. Але поки таких випадків не було.
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бо зе казало, що евакуація - це паніка, краще шашлики!
змушений повірити в Верховну силу:
бо яка ще сила змогла б одночасно зібрати і московське лайно - воювати з Україню, і зелайно - заважати захищати Україну.
ЇЇ заслуга була б у наданні умов для життя беженців, а це аж ніяк вона не робить.
ЇЇ заслуга а також разом з нею омбутсмена булаб дієвою у поверненні українських полонених. і тут у неї швах нічого не зробила . Хай стрічки з іменами полонених на шию натягне.......
Так нак.й вона потрібна на цій посаді.
Цю діятельницю знають на Львівщині... тут вона теж працювала так,. що нічого не робила для людей регіону. А от товар поза митним корлоном рухався справно..сімейний підряд працював злагоджено.