Від початку серпня з чотирьох областей евакуювали 35 тисяч людей, 10 тисяч з них - діти, – Верещук

З 1 серпня з чотирьох областей України евакуювали майже 35 тисяч людей, 10 тисяч з них - діти.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 1 серпня майже 35 тисяч людей вже евакуювалися з Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської областей. І що найважливіше - майже 10 тисяч з цієї кількості це діти", - зазначила Верещук.

Міністр зауважила, що зараз евакуацію, особливо маломобільних, сімей з дітьми, допомагають проводити як працівники ДСНС, так і військові, зокрема на тих територіях, де йдуть бойові дії.

За її словами, є люди, сім'ї з дітьми, які категорично відмовляються виїжджати. Вони мають підписати відповідну форму, що усвідомлюють всі ризики, якщо вчасно не евакуюються.

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"Це стосується повнолітніх. Але коли ми говоримо про дітей, є статусні діти, у різних формах виховання, наприклад, дитячі будинки сімейного типу, чи сімейне виховання, держава дбає про таких дітей. І ми будемо змушувати, спонукати таких опікунів, вихователів виїжджати обов'язково. Ми маємо врятувати цих дітей", - сказала Верещук.

Зокрема, за її словами, обов'язкова евакуація проводиться у Донецькій області. У разі відмови опікунів від евакуації може бути застосований механізм позбавлення їх опікунства. Але поки таких випадків не було.