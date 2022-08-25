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Новини Війна
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ЗС РФ зіткнулися з масовим дезертирством і поповнюють втрати за рахунок призовників та поранених. ДОКУМЕНТ

рф,орки,окупанти,рашисти

Українська розвідка показала наказ ЗС РФ щодо поповнення втрат особового складу угрупування військ "Схід", які беруть участь у бойових діях на території України, та проведення заходів по боротьбі з дезертирством серед російських військовослужбовців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Guildhall.

Згідно з наказом командувача Східного військового округу, поповнення втрат буде здійснюватися за рахунок наступних категорій росіян:

- призовники з подальшим укладанням контракту;
- хворі та поранені військовослужбовці, які пройшли лікування;
- військовослужбовці, які раніше відмовилися від участі у "СВО";
- громадяни, які перебувають у запасі та в мобілізаційному резерві.

З метою протидії масовим випадкам дезертирства та самовільного залишення військових частин наказано призупинити виплати грошового забезпечення всім категоріям військовослужбовців, які прибули з району проведення "СВО", до видання наказу про прибуття та постановку в стрій.

Крім того, за повідомленням української розвідки, 21 серпня серед російських військовослужбовців поширювалася інформація про прибуття на окуповану територію Луганської області групи осіб, які відбувають покарання за скоєння тяжких злочинів. В даний час з ними проводиться вогнева підготовка, ймовірно, з метою подальшого відправлення ув'язнених на передові позиції.

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ЗС РФ зіткнулися з масовим дезертирством і поповнюють втрати за рахунок призовників та поранених 01

Автор: 

армія рф (17207) розвідка (3856) росія (64926)


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Топ коментарі
+36
уйøвий Буенøс Айрес

@HuyovyBuenos

·

https://twitter.com/HuyovyBuenos/status/1562754821718884353 2 ч

В нас В Україні дітей приносять лелеки. Виростають орли-соколи.
А у росії дітей знаходять в капусті. Ростуть 100% козли..
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25.08.2022 16:52
+8
чергове балабольство від ГУР... Скільки вже таких було розповідей - а у рашистів всі ділянки фронту без пробоїн поки що.
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25.08.2022 16:58
+7
Можеш не вірить - але і Вітчизняна війна 1812 року закінчилася так само! Олександр І прийняв рішення про виведення російських військ з Парижу та Франції взагалі, коли кількість солдат-дезертирів з російської армії стала нараховуваться тисячами! Солдати тікали, побачивши вільне життя у Франції В основному після знайомства з француженками Вони ховалися у них, одружувалися та брали французські імена та прізвища І таким чином "щезали" "Якови" та "Івани", а з"являлись "Жаки" та "Жани"
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25.08.2022 17:55
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уйøвий Буенøс Айрес

@HuyovyBuenos

·

https://twitter.com/HuyovyBuenos/status/1562754821718884353 2 ч

В нас В Україні дітей приносять лелеки. Виростають орли-соколи.
А у росії дітей знаходять в капусті. Ростуть 100% козли..
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25.08.2022 16:52 Відповісти
Путнік - убійца
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25.08.2022 16:54 Відповісти
дайте мені літак я буду його бомбіть
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25.08.2022 16:57 Відповісти
чергове балабольство від ГУР... Скільки вже таких було розповідей - а у рашистів всі ділянки фронту без пробоїн поки що.
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25.08.2022 16:58 Відповісти
мяса у них много...\но портится постепенно...\
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25.08.2022 17:01 Відповісти
Для кого і для чого такі вкиди
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25.08.2022 17:02 Відповісти
Бойцы 14-й бригады спецназа ГРУ рассказали ужасную правду о СВО
Source: https://list-news.ru/opinion/boytsy-14-y-brigady-spetsnaza-gru-rasskazali-uzhasnuyu-pravdu-o-svo
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25.08.2022 17:10 Відповісти
До речі,в нас теж поранені повертаються воювати. Тобто це не сенсація. А от дезертирство з їх богу може бути.
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25.08.2022 22:37 Відповісти
Гарна тенденція. Масовим дезертирством кацапів закінчилася для них Перша світова. Але щодо "братання", то ну їх на.
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25.08.2022 17:00 Відповісти
Друга Світова також закінчилась масовим дезертирством "переможців".
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25.08.2022 17:12 Відповісти
Можеш не вірить - але і Вітчизняна війна 1812 року закінчилася так само! Олександр І прийняв рішення про виведення російських військ з Парижу та Франції взагалі, коли кількість солдат-дезертирів з російської армії стала нараховуваться тисячами! Солдати тікали, побачивши вільне життя у Франції В основному після знайомства з француженками Вони ховалися у них, одружувалися та брали французські імена та прізвища І таким чином "щезали" "Якови" та "Івани", а з"являлись "Жаки" та "Жани"
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25.08.2022 17:55 Відповісти
Я таких "дезертирів-перможців" та їх нащадків зустрічав в Європі. Зокрема в Британії. Менш "радикальні" дезертири осіли в Україні - все що завгодно аби не повертатись в кацапщину...
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25.08.2022 18:02 Відповісти
зато поразка росії у війні завжди приводить до революції та громадянської війни. У Польщі на початку 20го століття, в Авганістані наприкінці, в Україні на початку 21го століття, в Татарстані наприкінці
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25.08.2022 17:41 Відповісти
Не їдьте сюди. вам тут жмурки.
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25.08.2022 18:00 Відповісти
американський генерал назвав це хрестоматійним прикладом того, як зруйнувати моральний дух і прискорити дезертирство: кинутися на заміну з людьми, які не навчені чи здатні битися вміло та старанно, вони швидко гинуть або отримують поранення та прискорюють падіння морального духу інших.
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25.08.2022 18:28 Відповісти
 
 