ЗС РФ зіткнулися з масовим дезертирством і поповнюють втрати за рахунок призовників та поранених. ДОКУМЕНТ
Українська розвідка показала наказ ЗС РФ щодо поповнення втрат особового складу угрупування військ "Схід", які беруть участь у бойових діях на території України, та проведення заходів по боротьбі з дезертирством серед російських військовослужбовців
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Guildhall.
Згідно з наказом командувача Східного військового округу, поповнення втрат буде здійснюватися за рахунок наступних категорій росіян:
- призовники з подальшим укладанням контракту;
- хворі та поранені військовослужбовці, які пройшли лікування;
- військовослужбовці, які раніше відмовилися від участі у "СВО";
- громадяни, які перебувають у запасі та в мобілізаційному резерві.
З метою протидії масовим випадкам дезертирства та самовільного залишення військових частин наказано призупинити виплати грошового забезпечення всім категоріям військовослужбовців, які прибули з району проведення "СВО", до видання наказу про прибуття та постановку в стрій.
Крім того, за повідомленням української розвідки, 21 серпня серед російських військовослужбовців поширювалася інформація про прибуття на окуповану територію Луганської області групи осіб, які відбувають покарання за скоєння тяжких злочинів. В даний час з ними проводиться вогнева підготовка, ймовірно, з метою подальшого відправлення ув'язнених на передові позиції.
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@HuyovyBuenos
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В нас В Україні дітей приносять лелеки. Виростають орли-соколи.
А у росії дітей знаходять в капусті. Ростуть 100% козли..
Source: https://list-news.ru/opinion/boytsy-14-y-brigady-spetsnaza-gru-rasskazali-uzhasnuyu-pravdu-o-svo