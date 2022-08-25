ЗС РФ зіткнулися з масовим дезертирством і поповнюють втрати за рахунок призовників та поранених. ДОКУМЕНТ

Українська розвідка показала наказ ЗС РФ щодо поповнення втрат особового складу угрупування військ "Схід", які беруть участь у бойових діях на території України, та проведення заходів по боротьбі з дезертирством серед російських військовослужбовців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Guildhall.

Згідно з наказом командувача Східного військового округу, поповнення втрат буде здійснюватися за рахунок наступних категорій росіян:



- призовники з подальшим укладанням контракту;

- хворі та поранені військовослужбовці, які пройшли лікування;

- військовослужбовці, які раніше відмовилися від участі у "СВО";

- громадяни, які перебувають у запасі та в мобілізаційному резерві.

З метою протидії масовим випадкам дезертирства та самовільного залишення військових частин наказано призупинити виплати грошового забезпечення всім категоріям військовослужбовців, які прибули з району проведення "СВО", до видання наказу про прибуття та постановку в стрій.

Крім того, за повідомленням української розвідки, 21 серпня серед російських військовослужбовців поширювалася інформація про прибуття на окуповану територію Луганської області групи осіб, які відбувають покарання за скоєння тяжких злочинів. В даний час з ними проводиться вогнева підготовка, ймовірно, з метою подальшого відправлення ув'язнених на передові позиції.

Також читайте: В РФ вербують людей на війну в Україні. Оголошення розміщено на сайтах вакансій. СКРІНШОТ