Розблокування експорту металопродукції через морські порти допоможе укріпити курс гривні, – Буряченко

Включення металопродукції до списку експортних товарів, які підпадають під дію міжнародної угоди про "зерновий коридор", допоможе покращити стан української економіки та зміцнить курс гривні.

Про це заявив кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розширення зернової угоди піде нам тільки в плюс – адже допоможе стабілізувати українську економіку. А зважаючи на обмежені пропускні можливості автомобільного та залізничного транспорту, розблокування морських портів може дійсно дуже сильно покращити наш фінансовий стан України та зміцнити курс гривні", - наголосив експерт.

Він також зауважив, що під час нещодавніх тристоронніх переговорів у Львові між президентом України Володимиром Зеленським, президентом Турції Реджепом Ердоганом та Генсеком ООН Антоніу Гуттерішем також піднімалися питання щодо дії зернового коридору.

"Там говорили про збільшення зернового експорту, і розширення номенклатури експортної продукції, яка підпадає під дію угоди. Адже це зможе зробити гривню міцнішою, і стабілізувати інфляційні процеси", - підкреслив Буряченко.

Також читайте: Україна має домагатися розблокування портів для експорту металопродукції, - економіст

Як відомо, заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що Україна почала переговори з міжнародними партнерами щодо розширення дії "зернової угоди" на інші експортні позиції – зокрема, на металопродукцію. У свою чергу в ОП "Укрметалургпром" заявили, що відновлення морського експорту металу та руди забезпечить притік до країни додатково понад півмільярда доларів – це сприятиме стабілізації курсу гривні і дозволить утримувати валютний коридор у межах 33–36 грн/$.