УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10304 відвідувача онлайн
Новини
1 751 21

Розблокування експорту металопродукції через морські порти допоможе укріпити курс гривні, – Буряченко

металлургия,метинвест,сталь

Включення металопродукції до списку експортних товарів, які підпадають під дію міжнародної угоди про "зерновий коридор", допоможе покращити стан української економіки та зміцнить курс гривні.

Про це заявив кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розширення зернової угоди піде нам тільки в плюс – адже допоможе стабілізувати українську економіку. А зважаючи на обмежені пропускні можливості автомобільного та залізничного транспорту, розблокування морських портів може дійсно дуже сильно покращити наш фінансовий стан України та зміцнити курс гривні", - наголосив експерт.

Він також зауважив, що під час нещодавніх тристоронніх переговорів у Львові між президентом України Володимиром Зеленським, президентом Турції Реджепом Ердоганом та Генсеком ООН Антоніу Гуттерішем також піднімалися питання щодо дії зернового коридору.

"Там говорили про збільшення зернового експорту, і розширення номенклатури експортної продукції, яка підпадає під дію угоди. Адже це зможе зробити гривню міцнішою, і стабілізувати інфляційні процеси", - підкреслив Буряченко.

Також читайте: Україна має домагатися розблокування портів для експорту металопродукції, - економіст

Як відомо, заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що Україна почала переговори з міжнародними партнерами щодо розширення дії "зернової угоди" на інші експортні позиції – зокрема, на металопродукцію. У свою чергу в ОП "Укрметалургпром" заявили, що відновлення морського експорту металу та руди забезпечить притік до країни додатково понад півмільярда доларів – це сприятиме стабілізації курсу гривні і дозволить утримувати валютний коридор у межах 33–36 грн/$.

Автор: 

курс (1624) металургія (1211) експорт (4459) метал (569)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Так так за зерновий коридор зелені недоумки відмовилися від контрнаступу на півдні….а за металевий що віддамо
показати весь коментар
25.08.2022 17:24
+11
Розблокування морської торгівля має бути здійснено шляхом повного і остаточного знищення всіх плавзасобів кацапського флоту. Все інше це демагогія і напівміри. Кацапський флот найслабкіший флот в світ і наша ганьба в тому що це гівно ще плаває в Чорному морі, де вони завжди терпіли поразки від усіх в усі часи. Чи ми гірші? Знищимо гівнюків і повернемо сєвастополю оригінальну історичнку назву АХТІАР. Крапка.
показати весь коментар
25.08.2022 17:28
+8
Не смішіть за курс.За бюджет теж не хочеться слухати казочок.Економіка практично не працює,в людей грошей немає,всі хто їздив на заробітки,зараз для таких людей кордони закриті.Тільки кварталівці,блогери,артисти і якісь спортсмени спокійно виїжджають.
показати весь коментар
25.08.2022 17:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так так за зерновий коридор зелені недоумки відмовилися від контрнаступу на півдні….а за металевий що віддамо
показати весь коментар
25.08.2022 17:24 Відповісти
Давайте віддамо Зєлю?
показати весь коментар
25.08.2022 17:32 Відповісти
Готов доплатить в разумных пределах))))
показати весь коментар
25.08.2022 17:59 Відповісти
Моряків випустити в рейс вони не можуть. А здати Одессу запросто.
показати весь коментар
25.08.2022 18:14 Відповісти
100% і схоже не тільки на півдні - погодилися заморозити ситуацію на невизначений термін а цим часом рубати бабло.
Кому війна, а кому ....
показати весь коментар
25.08.2022 18:32 Відповісти
Це Оманськи обіцянки. Треба віддати Одесу. А росіяни вже метал вивезуть самі.
показати весь коментар
25.08.2022 18:35 Відповісти
металурги покажуть одні збитки, як завжди... і бюджет отримає від них шляпу... лише олігархи витягнуть своє бабло, яке зараз зависло в них залишках металу...
показати весь коментар
25.08.2022 17:27 Відповісти
Не смішіть за курс.За бюджет теж не хочеться слухати казочок.Економіка практично не працює,в людей грошей немає,всі хто їздив на заробітки,зараз для таких людей кордони закриті.Тільки кварталівці,блогери,артисти і якісь спортсмени спокійно виїжджають.
показати весь коментар
25.08.2022 17:28 Відповісти
Розблокування морської торгівля має бути здійснено шляхом повного і остаточного знищення всіх плавзасобів кацапського флоту. Все інше це демагогія і напівміри. Кацапський флот найслабкіший флот в світ і наша ганьба в тому що це гівно ще плаває в Чорному морі, де вони завжди терпіли поразки від усіх в усі часи. Чи ми гірші? Знищимо гівнюків і повернемо сєвастополю оригінальну історичнку назву АХТІАР. Крапка.
показати весь коментар
25.08.2022 17:28 Відповісти
Якби не здали твої друзяки Південь України - не треба було би розблоковуватим порти..
показати весь коментар
25.08.2022 17:29 Відповісти
Можемо тобі залити у горлянку того металу,іксперд.
показати весь коментар
25.08.2022 17:29 Відповісти
яке прізвище такі й думки криві
ти хоч мозги включай коли щось хочеш озвучить
московіти захотять піднять екоміку України яку вони питаються знищить?
дядя ти шо куриш
поділись зі мною
я тоже хочу жить в рожевому світі
показати весь коментар
25.08.2022 17:31 Відповісти
и нам ради этого придется пойти на уступки кацапам. в связи с этим вопрос - на сколько тысяч украинцев будет убито больше из-за этого экономического новаторства?
показати весь коментар
25.08.2022 17:35 Відповісти
Ага, допоможе. Хіба що гаманці "металістам" зробить важчими.
показати весь коментар
25.08.2022 17:56 Відповісти
Зраду треба довести до кінця. Оманськи обіцянки треба виконувати.
показати весь коментар
25.08.2022 18:11 Відповісти
От курс нас зовсім не хвилює, олігернам треба продати і заробити, на прибутках держави це ніяк не позначиться, як і торгівля зерном тими самими оліхернами. До речі, анонсували здорожчання борошна в країні, яка моє проблеми з вивозом зерна, як вам?
показати весь коментар
25.08.2022 18:14 Відповісти
ось і становиться зрозуміло шо до чого - нам війна на роки, а вони тим часом баблішко рубати будуть... нормальна схема
показати весь коментар
25.08.2022 18:38 Відповісти
Цікаво які українські комбінати виготовляють металопродукцію?Схоже зебілоїди знов ************ зняття санкцій з мордору, як і випадку із "зерновим коридором".
показати весь коментар
25.08.2022 20:47 Відповісти
КОЛИ ГОВОРЯТЬ ПРО ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗАРАЗ
це гарна ширма для мутних схем Зе влади і не виключено що
в кооперації з кацапами
Агрохімія ще санкції язиком з Абрамовича не зняв ?
Нагорода там немала - по декілька міліардів долярів кожному
Зе миротворцю на рило.
показати весь коментар
25.08.2022 22:36 Відповісти
 
 