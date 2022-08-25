Рашисти викрали подружжя на Херсонщині, їх звинуватили у перебуванні в "угрупованні нацистів", - Нацполіція

Російські загарбники викрали подружжя за проукраїнську позицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції.

"У смт Нова Маячка зникло місцеве подружжя. За попередньою інформацією, чоловіка і жінку за їх проукраїнську позицію викрали військовослужбовці РФ" ,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники звинувачують подружжя у "перебуванні в угрупованні нацистів". Нині їхнє місцезнаходження невідоме.

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