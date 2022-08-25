Рашисти викрали подружжя на Херсонщині, їх звинуватили у перебуванні в "угрупованні нацистів", - Нацполіція
Російські загарбники викрали подружжя за проукраїнську позицію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції.
"У смт Нова Маячка зникло місцеве подружжя. За попередньою інформацією, чоловіка і жінку за їх проукраїнську позицію викрали військовослужбовці РФ" ,- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російські загарбники звинувачують подружжя у "перебуванні в угрупованні нацистів". Нині їхнє місцезнаходження невідоме.
Топ коментарі
+10 Eques Patriam
показати весь коментар25.08.2022 17:34
+8 Karl Ferdinand
показати весь коментар25.08.2022 17:26
+6 Вячеслав Бондаренко #521119
показати весь коментар25.08.2022 17:47
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Росіяни повинні відповісти за все. І методи до них легші застосовувати в ніякому випадку не можна буде. Око за око. Життя за життя. Вони хотіли нас знищити значить повинні потонути у вапні самі.
Світ навиворіт.
Найзрадливіша країна, це касабстан!