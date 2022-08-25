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Новини Війна
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Рашисти викрали подружжя на Херсонщині, їх звинуватили у перебуванні в "угрупованні нацистів", - Нацполіція

полон,викрадення

Російські загарбники викрали подружжя за проукраїнську позицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції.

"У смт Нова Маячка зникло місцеве подружжя. За попередньою інформацією, чоловіка і жінку за їх проукраїнську позицію викрали військовослужбовці РФ" ,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники звинувачують подружжя у "перебуванні в угрупованні нацистів". Нині їхнє місцезнаходження невідоме.

Також читайте: Наслідки обстрілів Запоріжжя та області рашистами: за добу зареєстровано 45 ворожих ударів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15132) викрадення (817) Херсонська область (5705)


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Топ коментарі
+10
Вчіться.

Росіяни повинні відповісти за все. І методи до них легші застосовувати в ніякому випадку не можна буде. Око за око. Життя за життя. Вони хотіли нас знищити значить повинні потонути у вапні самі.
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25.08.2022 17:34
+8
Під окупацією кожен день таке і не тільки…. Але зеленим головне зерновий коридор…
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25.08.2022 17:26
+6
Якась усруська шваль прийшла на нашу землю вказувати хто тут має жити, куди людям йти, господарі ******, нічого ми їм поясним дохідливо де їхнє місце і хто вони.
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25.08.2022 17:47
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Під окупацією кожен день таке і не тільки…. Але зеленим головне зерновий коридор…
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25.08.2022 17:26 Відповісти
До чого тут зерно,в Бучі Ірпіні,Маріуполі також зерно?
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25.08.2022 17:32 Відповісти
Ніт, там просто про@балі, кадики б про@бщикам би вирвала, зброю не дали, не на часі
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25.08.2022 18:00 Відповісти
У нас в селе живут гагаузы, почти все за путина и россию. Не дай Бог зайдут кацапы, 100% списки украинских патриотов у них готовы.
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25.08.2022 18:25 Відповісти
Це точно! Мадяри ніяк не забудуть "Великої Угорщини" Серби - "Великої Сербії" А гагаузи - "бонусів" від турків Албанців "попустило" вже давно А гагаузів - ні Бо вони виявилися в оточенні народів (молдован, румунів та українців), на яких вони колись "дивились звисока" І коли турків вигнали інші окупанти - вони стали на їх бік І різко "обрусіли" А тут знову "непруха" - Україна та Молдова стали незалежними! І знову гагаузи без "господаря" залишилися От і живуть в мріях про його повернення
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25.08.2022 18:44 Відповісти
Gagauzi cigane?
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25.08.2022 19:58 Відповісти
так, ми для орків всі "нацисти"
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25.08.2022 17:29 Відповісти
Ну не зовсім всі, а всі, хто проти російської окупації України.
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25.08.2022 17:30 Відповісти
Вчіться.

Росіяни повинні відповісти за все. І методи до них легші застосовувати в ніякому випадку не можна буде. Око за око. Життя за життя. Вони хотіли нас знищити значить повинні потонути у вапні самі.
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25.08.2022 17:34 Відповісти
Так старий завіт (тора) мені більше подобається
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25.08.2022 18:01 Відповісти
Євреї саме по Торі живуть. І як бачите успішно.
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26.08.2022 00:45 Відповісти
Після війни варто порахувати всіх загиблих і до того часу поки вбємо не менше кацапів не укладати з кацапами жодних мирних договорів. Вбивати потрібно насамперед здатних дати здорове потомство! Не обовязково вбивати кулею. Достатньо трьох доз героїну або якоїсь синтетики до якої кацапи ласі...
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25.08.2022 18:08 Відповісти
Для меня ruzka kurwa это нацыст и расист!
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25.08.2022 18:20 Відповісти
Українським спецпідрозділам у таких випадках потрібно захоплювати на території росії кацапів, вибивати з них зізнання у всіх тяжких. І міняти на українських громадян. Тільки так.
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25.08.2022 17:36 Відповісти
******* нацисти які влаштували війну в Европі звинувачують когось в нацизмі.
Світ навиворіт.
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25.08.2022 17:46 Відповісти
Якась усруська шваль прийшла на нашу землю вказувати хто тут має жити, куди людям йти, господарі ******, нічого ми їм поясним дохідливо де їхнє місце і хто вони.
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25.08.2022 17:47 Відповісти
Вони збоченці саме на українській темі,якщо ти вважаєш себе українцем, розмовляеш українською мовою, то на їх переконання ти 100% нацист,але це діє тільки щодо українців ,до німців,італійців,угрів чи китайців які розмовляють своєю державною мовою у них немає питань ось такі вони російські нелюди-дегенерати!
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25.08.2022 18:00 Відповісти
Нацисти трусскіє, бояться націоналістів!
Найзрадливіша країна, це касабстан!
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25.08.2022 18:01 Відповісти
Мовчки завзято, методично, ненависно вбивати все, що хоч вякне про другу мову, братів і т.д.
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25.08.2022 18:04 Відповісти
Просто быдло, не знающее что такое человiк та жiнка ,для них это уже боевой отряд.
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25.08.2022 18:07 Відповісти
95% зверолюдей раши не могут дать определение и не понимают значения понятий ,, нацизм,, ,, фашизм,, ,, экстремизм ,,Пишут , что арестовали за ,, участие в группировке нацистов,,Вопрос к недочеловекам- эти люди были немецкими фашистами времён 2 мировой войны??????Они понимают, что фашизм - государственное устройство( Россия сейчас отвечает всем параметрам фашизма, как государственного устройства) Народ живущий в таком государстве и его поддерживающие - фашисты. Любому имбецилу понятно кто фашисты. Украинцы никак не могут быть ни фашистами , ни тем более немецкими фашистами( нацистами , нациками) Уровень деградации России фантастический - ниже уровня С Кореи - полуобезьяны , парализованные страхом и убитые пропагандой. Они людьми уже не станут - генный уровень, не обратимый процесс
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25.08.2022 19:50 Відповісти
Боже, поможи
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25.08.2022 19:59 Відповісти
 
 