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Новини Війна
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Частина лікарень на окупованій території через обстріл ЗАЕС військами РФ залишилася без електропостачання, - Ляшко

заес

На тимчасово окупованій території Запорізької області частина лікарень залишилася без електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"РФ пробиває чергове дно - через ворожі обстріли Запорізької АЕС частина наших лікарень, які тимчасово окуповані - залишилися без електропостачання та можливості нормально функціонувати. Під загрозою опинилося найцінніше - життя людей, які сьогодні знаходяться в операційних, на ШВЛ, у реанімаціях на території Херсонської та частини Запорізької областей", - наголосив очільник МОЗ.

За словами Ляшка, Росія показує світу своє справжнє обличчя - обличчя терориста.

Також читайте: Через обстріли рашистів знеструмлено Запорізьку АЕС

Автор: 

лікарня (1356) обстріл (28228) Запорізька область (3567) Ляшко Віктор (1512) Запорізька АЕС (1401)


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25.08.2022 17:57 Відповісти
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25.08.2022 18:21 Відповісти
 
 