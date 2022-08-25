Частина лікарень на окупованій території через обстріл ЗАЕС військами РФ залишилася без електропостачання, - Ляшко
На тимчасово окупованій території Запорізької області частина лікарень залишилася без електроенергії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"РФ пробиває чергове дно - через ворожі обстріли Запорізької АЕС частина наших лікарень, які тимчасово окуповані - залишилися без електропостачання та можливості нормально функціонувати. Під загрозою опинилося найцінніше - життя людей, які сьогодні знаходяться в операційних, на ШВЛ, у реанімаціях на території Херсонської та частини Запорізької областей", - наголосив очільник МОЗ.
За словами Ляшка, Росія показує світу своє справжнє обличчя - обличчя терориста.
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Яна Чорновола
показати весь коментар25.08.2022 17:57 Відповісти Мені подобається 0
Ksenia VB
показати весь коментар25.08.2022 18:21 Відповісти Мені подобається 1
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