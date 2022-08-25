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Новини Війна
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У разі виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС розроблено декілька планів дій, - ОВА

заес

Під головуванням очільника ЗОВА Олександра Старуха за участю профільних підрозділів відбулась нарада з питань підготовки евакуації населення у випадку надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Зазначається, що у разі виникнення НС через дії російських окупантів відпрацьована система термінового оповіщення населення про порядок дій та конкретний вид небезпеки доступними методами та на всіх доступних інформаційних ресурсах.

"Ми маємо чітко розуміти свої можливості. Оскільки у разі реальної небезпеки від дій російських загарбників вже не буде часу міркувати, необхідно буде чітко дотримуватися попередньо затвердженого плану дій. Все та всі мають працювати, як єдиний механізм. Будуть застосовані усі можливі системи оповіщення, в надзвичайних ситуаціях своєчасне та системне інформування має ключовий сенс. Ми маємо потурбуватися про населення як на підконтрольній, так і на окупованій території, нікого не можемо залишати сам на сам з бідою", - сказав глава ОВА Олександр Старух.

Повідомляється, що наразі розроблено декілька планів, що розраховані на тимчасово окуповані та на підконтрольну території. Це дозволяє розрахувати всі можливості та перепони для евакуації цивільних

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Автор: 

Запоріжжя (2258) Запорізька АЕС (1401) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+8
а взагалі-то ситуація с ЗАЕС могла бути використана нашими союзничками на повну катушку, а ніт - сидять мордами торгуюють в ООН
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25.08.2022 18:47
+5
План 1. бегать и кричать "ААААа мы все умрём !!!!11"
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25.08.2022 18:30
+5
Знову план А
План Б
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25.08.2022 18:37
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План 1. бегать и кричать "ААААа мы все умрём !!!!11"
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25.08.2022 18:30 Відповісти
Можно ещё гиганские вентиляторы поставить и задуть всю радиоактивную пыль на *********.
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25.08.2022 21:56 Відповісти
А мне вот интересно. 23 августа было выступление квартал 95. Я это г.. не смотрю, но предполагаю, что эти все лысые заехали в Украину. Назад их опять выпустят без вопросов ? Или это другое ?
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25.08.2022 18:36 Відповісти
Сподіваюсь що не випустять і призвуть на фронт, але при Зеленському шансів на це дуже мало
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25.08.2022 18:42 Відповісти
Ознакамливать население с планами будете?
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25.08.2022 18:36 Відповісти
Вот план.Внимательно ознакомьтесь.Для начала на карту гляньте.
https://allll.net/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82) Небесный Иерусалим
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25.08.2022 22:13 Відповісти
Знову план А
План Б
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25.08.2022 18:37 Відповісти
А АЕС захопили із-за плану О який був розроблений в Омані?
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25.08.2022 18:40 Відповісти
оповещение и ознакомление - это хорошо...
а дальше???
эвакуация? дезактивация? мониторинг?
или спасайся кто может?!
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25.08.2022 18:42 Відповісти
а взагалі-то ситуація с ЗАЕС могла бути використана нашими союзничками на повну катушку, а ніт - сидять мордами торгуюють в ООН
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25.08.2022 18:47 Відповісти
в мене інколи складається враження, що кожен виконує свою роль у цій ретельно зрежисованій виставі жахів (путлєр - збочений маньяк; зе - тіпа робить вигляд що очолює боротьбу з маньяком; союзнички - тіпа допамагають нам боротися), а реально виключно народу України доводиться цей жах хльобати на повну.
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25.08.2022 18:54 Відповісти
ХТО РЕЖИСЕР?
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25.08.2022 18:59 Відповісти
та дуже схоже на колективну творчість
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25.08.2022 19:01 Відповісти
Так и есть.
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25.08.2022 22:15 Відповісти
ХТО РЕЖИСЕР?
Глобалисты.А вот план,сюда гляньте.
https://expose-news.com/2022/08/11/government-is-trying-to-kill-you/ план.
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25.08.2022 22:20 Відповісти
Все кто достоин уже давно вместе с семьями вывезены ещё до начала боевых действий. Остались одни инвалиды, у которых нет мохнатой лапы или железной ксивы. А как думают вывозить "лежачих" и не ходячих.
Уже имеем горький опыт обороны Киева.
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25.08.2022 18:50 Відповісти
В таком случае , русскому миру , пора устроить план от а ,до ,я . Это уже край.
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25.08.2022 18:51 Відповісти
Покурят сначала план А а потом курнут план Б
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25.08.2022 18:58 Відповісти
В Запоріжжі в аптеках нема таблеток йоду, а воно бреше, що усьо виповнено і перевиповнено.
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25.08.2022 18:59 Відповісти
Їх по всій україні нема вже пів року
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25.08.2022 19:17 Відповісти
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25.08.2022 19:13 Відповісти
Усыпальница ***********.
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25.08.2022 22:00 Відповісти
Може її і треба рвонуть щоб дермократи занепокоєння висловили!
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25.08.2022 19:33 Відповісти
як ті плани, наприклад, з підготовки до нападу фашистської росії та розмінування чонгара? чи той план з шашликами у травні? або план евакуаційниї потягів, наприклад з Харкова - у березні це був якийсь жах.... військові лупасили прикладами жінок, дітей, виривали дітей з рук батьків... батьків не пропускали
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25.08.2022 20:40 Відповісти
Пом'ятаю, на початку року в одного покидька було аж 6 планів на випадок війни.
Цей покидьок ще є, а тих планів, на щастя, вже нема
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25.08.2022 21:01 Відповісти
 
 