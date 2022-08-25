Фракція "Справедлива Росія" у Держдумі зареєструвала законопроєкт про визнання України терористичною державою
Фракція російської Держдуми "Справедлива Росія - За правду" направила в уряд РФ законопроект про визнання України терористичною державою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник фракції Сергій Миронов.
"26 липня наша фракція "Справедлива Росія — За правду" направила до уряду законопроект про внесення змін до Закону про терористичну діяльність, про визнання України терористичною державою, - -зазначив він.
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