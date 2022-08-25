Київрада перейменувала 95 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим
Київська міська рада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ у столиці України, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київміськради.
"Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні", сказав мер Києва Віталій Кличко.
Список деяких з перейменованих вулиць:
• вулиця Генерала Жмаченка вулиця Князя Романа Мстиславича.
• вулиця Маршала Малиновського вулиця Героїв полку "Азов".
• площа Тульська площа Героїв УПА.
• вулиця Бударіна вулиця Українського відродження.
• вулиця Карла Маркса вулиця Гуцульська.
• вулиця Пітерська вулиця Лондонська.
• вулиця Мічуріна (в Солом'янському районі) вулиця Морських піхотинців.
• вулиця Ростовська вулиця Луцька.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@YuriiDEmon4
·
9 год
Там BBC виклало на фейсбук інтерв'ю з Ющенко.
Я уважно почитав коментарі.
Ніт, то мудрого наріду ніх не дійшло, навіть не сподівайтесь
А вместо этого он глечики собирал и отдал все на откуп Тимошенко.
Просрал шанс от имени всей страны..
Вулицю Карла Маркса на вулицю Гуцульську!
Поэтому поводу Карл сказал:
просто тоді пронумеруйте й перейменуйте раз і назавжди..
як то наразі оті зміни назв менш за все цікавлять..краще б ті кошти витратили на постраждалих від бойових дій
це маячня, що напали через назви типу Московський міст, або вул. Карла Маркса.
в свій час я займалась питанням ребрендінгу компанії, в якій працювала..так ось, перейменування однієї вулиці - це дууууже дорого..це не просто - зміна назви на гугл мапі..
Зрозуміло - перейменувати якщо вулиця мала ім'я ворога України.
А перейменування, наприклад, "Ростовська" на "Луцьку"?
- в обох містах в споконвіку жили українці.
І якщо Ростов буде на території України - перейменовувати знов?
Зрозуміло б повернення історичних назв - але чомусь навпаки: де можна було повернути вулиці, наприклад, ім'я киянина доктора Караваєва - так ні.