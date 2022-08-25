Київрада перейменувала 95 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим

Київська міська рада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ у столиці України, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київміськради.

"Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні", сказав мер Києва Віталій Кличко.

Список деяких з перейменованих вулиць:

• вулиця Генерала Жмаченка вулиця Князя Романа Мстиславича.

• вулиця Маршала Малиновського вулиця Героїв полку "Азов".

• площа Тульська площа Героїв УПА.

• вулиця Бударіна вулиця Українського відродження.

• вулиця Карла Маркса вулиця Гуцульська.

• вулиця Пітерська вулиця Лондонська.

• вулиця Мічуріна (в Солом'янському районі) вулиця Морських піхотинців.

• вулиця Ростовська вулиця Луцька.

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