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Київрада перейменувала 95 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим

київрада

Київська міська рада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ у столиці України, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київміськради.

"Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні", сказав мер Києва Віталій Кличко.

Список деяких з перейменованих вулиць:

• вулиця Генерала Жмаченка Київрада перейменувала 95 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим 02 вулиця Князя Романа Мстиславича.

• вулиця Маршала Малиновського Київрада перейменувала 95 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим 02 вулиця Героїв полку "Азов".

• площа Тульська Київрада перейменувала 95 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим 02 площа Героїв УПА.

• вулиця Бударіна Київрада перейменувала 95 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим 02 вулиця Українського відродження.

• вулиця Карла Маркса Київрада перейменувала 95 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим 02 вулиця Гуцульська.

• вулиця Пітерська Київрада перейменувала 95 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим 02 вулиця Лондонська.

• вулиця Мічуріна (в Солом'янському районі) Київрада перейменувала 95 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим 02 вулиця Морських піхотинців.

• вулиця Ростовська Київрада перейменувала 95 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим 02 вулиця Луцька.

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Автор: 

Київ (19415) Кличко Віталій (3508) перейменування (584) вулиця (77)


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Топ коментарі
+9
Давай почнемо, що за Ющенка були рекордні в історії України економічні показники: за міжнародними інвестиціями, за ростом економіки, за дешевістю кредитів, за низьким рівнем інфляції, за ростом виробництва і тд. Чи може ообі нагадати скільки сот тисяч нових авто, квартир продавали за його обосрался? Тому краще мовчи і не позорся, обісраний.
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25.08.2022 19:56
+7
В якому сенсі привів ? Він за нього голосував ?
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25.08.2022 19:17
+6
Yurii DEmon 4
@YuriiDEmon4
·
9 год
Там BBC виклало на фейсбук інтерв'ю з Ющенко.
Я уважно почитав коментарі.
Ніт, то мудрого наріду ніх не дійшло, навіть не сподівайтесь
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25.08.2022 19:08
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Yurii DEmon 4
@YuriiDEmon4
·
9 год
Там BBC виклало на фейсбук інтерв'ю з Ющенко.
Я уважно почитав коментарі.
Ніт, то мудрого наріду ніх не дійшло, навіть не сподівайтесь
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25.08.2022 19:08 Відповісти
Що він зробив корисного?говорити можна гарно та довго,але саме він привів до влади,а не у буцегарню овоча.
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25.08.2022 19:14 Відповісти
В якому сенсі привів ? Він за нього голосував ?
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25.08.2022 19:17 Відповісти
он обосрался на посту президента до итогового рейтинга в 3 %
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25.08.2022 19:26 Відповісти
Давай почнемо, що за Ющенка були рекордні в історії України економічні показники: за міжнародними інвестиціями, за ростом економіки, за дешевістю кредитів, за низьким рівнем інфляції, за ростом виробництва і тд. Чи може ообі нагадати скільки сот тисяч нових авто, квартир продавали за його обосрался? Тому краще мовчи і не позорся, обісраний.
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25.08.2022 19:56 Відповісти
І до чого призвело його правління,наслідки ми пожинаємо сьогодні,а ти кончене нічим не відрізняється від блазЕня,яке розповідає про економіку,замість готуватись до війни.Типовий совок,при ющенко,при кучмі,при Порошенко,ви ніколи не зрозумієте,що держава це кожен з нас,бо ви ниці холуї.
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25.08.2022 20:43 Відповісти
Ти або дурак, або у 2000-х в школу ходив і не цікавився тим що відбувається у суспільстві. Поясни мені, що мав будувати ющ, коли 90% країни плювалося з його ініціативи про вшанування жертв Голодомору?!! Коли 60% громадян не хотіли ні НАТО, ні ЄС, а хотіли крєпку дружбу з парашиєю?!! Ось що по твоєму мав робити ющ з усім цим?!!! Куди вести країну?
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25.08.2022 21:54 Відповісти
Ще раз,усі наведені цифри маніпуляція,він мав виконувати свої обіцянки,які давав на майдані,крапка.Все інше то маячня хомо совєтікус.
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25.08.2022 21:57 Відповісти
Маніпуляція - це твої звинувачення без конкретних фактів. Країна, де населення саме не знає чого хоче - отримало зека президентом і потім війну, що перетікла в ще більш кривавішу війну. В
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26.08.2022 11:13 Відповісти
У тебе,як у більшості хомо-совєтікус,відсутні причинно-наслідкові зв'язки,та сам дурак у кожному висері,йди собі,попоїж або посри,це все що ти можеш у цьому світі.
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26.08.2022 11:21 Відповісти
А ще коли він став прем'єром при Кучмі, то українці Вперше з 1991 року забули що таке отримувати зарплатню бартером...
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26.08.2022 13:00 Відповісти
Він з ним підписав універсал,замість того,щоб виконувати обіцянки свої,тоді був шанс вирватись з обійм Московії,було національне піднесення,але ця гнида ница прийшла на брехні до влади,та нічого не зробила,тому не задавайте дурних питань.
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25.08.2022 19:34 Відповісти
50% громадян хотіли дружити з парашиєю. Де тут національне піднесення
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25.08.2022 19:51 Відповісти
Ви особисто їх опитували,це маніпуляція.
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25.08.2022 20:12 Відповісти
Тобі нагадати результати виборів 2004 чи 2009, де половина країна хотіла зека презом?
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25.08.2022 21:42 Відповісти
Ющенко - балабол, который успешно простал шанс сделать все то что сделал Порошенко. Только на 10 лет раньше. И армию создать, и единую церковь, и провести антикоррупционные и экономические реформы.
А вместо этого он глечики собирал и отдал все на откуп Тимошенко.
Просрал шанс от имени всей страны..
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25.08.2022 19:51 Відповісти
Привів народ, якому совок був ближчий, Ющенко справжній український президент, але і до недавнього часу мову віру армію поміняли на хоть поржем, домінялися,,,,
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14.09.2022 03:33 Відповісти
Это конгениально!
Вулицю Карла Маркса на вулицю Гуцульську!
Поэтому поводу Карл сказал:
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25.08.2022 19:37 Відповісти
кстати была весной во Франкфурте на Одере. Фоткалась с вывеской "Карл Маркс штрассе))
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25.08.2022 19:52 Відповісти
Це вам у ящику кажуть що президент ЗеКодломойский... насправді директор усього цього зовсім інша людина...і це не дЕрмак і не Артістович....
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25.08.2022 19:41 Відповісти
А ХТО?
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25.08.2022 19:46 Відповісти
А лишь бы ляпнуть, "одна баба сказала,"
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14.09.2022 03:26 Відповісти
Не було в України ніякого радянського минулого! В Україні було російське минуле що за царя, що за генерального секретаря!
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25.08.2022 19:42 Відповісти
А в Миколаєві вулицю Плеханова (більшовика) перейменували на вулицю Потьомкіна, імперця, який знищував козаків і руйнував Україну. Хоч того, хоч іншого, але московита, а не українця, які разом з князем Вітовтом побудували це місто, яке захищали козаким Бугогардівської паланки, але місцеві депутати і влада"Малороси" роблять все, щот тут був "русский мир".
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25.08.2022 19:56 Відповісти
Києву потрібна вулиця Боріса Джонсона!
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25.08.2022 19:58 Відповісти
чудово..а а чому не оприлюднено суми, які будуть витрачені на ці перейменування?

просто тоді пронумеруйте й перейменуйте раз і назавжди..

як то наразі оті зміни назв менш за все цікавлять..краще б ті кошти витратили на постраждалих від бойових дій
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25.08.2022 20:12 Відповісти
"суми, які будуть витрачені на ці перейменування?" - так е суми котрі на війну через то що не перейменували в свій час тратять.
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26.08.2022 07:13 Відповісти
ото не треба плутати божий дар з яєчнею.

це маячня, що напали через назви типу Московський міст, або вул. Карла Маркса.

в свій час я займалась питанням ребрендінгу компанії, в якій працювала..так ось, перейменування однієї вулиці - це дууууже дорого..це не просто - зміна назви на гугл мапі..
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26.08.2022 10:20 Відповісти
Перейменування огулом вулиці - або дурня, або праця на ворогів.
Зрозуміло - перейменувати якщо вулиця мала ім'я ворога України.
А перейменування, наприклад, "Ростовська" на "Луцьку"?
- в обох містах в споконвіку жили українці.
І якщо Ростов буде на території України - перейменовувати знов?

Зрозуміло б повернення історичних назв - але чомусь навпаки: де можна було повернути вулиці, наприклад, ім'я киянина доктора Караваєва - так ні.
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25.08.2022 20:24 Відповісти
Князь Роман Мстиславич жив на вулиці князя Романа Мстиславича? А полк Азов на вулиці героїв полку Азов? Сумніваюся. І чи не було у цих місцевостей справжніх старих назв? Дурна традиція називати вулиці і міста іменами ідолів.
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25.08.2022 20:33 Відповісти
Паскудо щуряча, то для тебе Zелупенський ідол, а для нас, українців "Азов" не ідол, а герої, котрі у віки залишаться у пам'яті народу, а твого Дерьмака, Боневтіта-Нелоха повявісять догори ногами.
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26.08.2022 07:17 Відповісти
Не думав, ож туй стількі малоросов- смоктарів е.
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26.08.2022 07:19 Відповісти
Цікаво, було коло 300 свинособачих та совкових на'менувань, котрі збиралися перейменувати, залишилось 85.
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26.08.2022 07:22 Відповісти
Я и им писала В Киеве есть исток р.Роси,которая дала нам нац. Росичи,руськие от Роси.Дайте назв.улице,станции Роська! Не чують.бояться свое назвать своим.Ну не укропы??
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26.08.2022 08:20 Відповісти
Маршала Тимошенка на Оболоні?
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26.08.2022 12:53 Відповісти
Та перейминують у вулицю Юлиї Тимошенко, та й доста буде.
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26.08.2022 14:34 Відповісти
 
 