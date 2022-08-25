В Євросоюзі планують збільшити вартість та строки оформлення віз для громадян РФ, - Bloomberg
За даними Bloomberg, громадянам РФ, які хочуть отримати короткострокову візу для в’їзду в ЄС, доведеться платити більше і витримувати додаткову бюрократію. Таке рішення прийняли як компроміс для пом’якшення розбіжностей країн-членів Євросоюзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на УНІАН.
Уряд Чехії запропонує повністю призупинити дію угод про спрощення візового режиму з Росією і Білоруссю на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі наступного тижня. Це дозволить росіянам і білорусам як і раніше подавати заявки на короткостроковий в'їзд, однак збільшить час обробки віз і підвищить витрати з 35 євро до 80 євро.
"Отримання європейської туристичної візи - це привілей, а не право людини", - заявила журналістам у Таллінні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.
Вона наголосила, що заборона в першу чергу торкнеться російської "еліти", яка подорожує з Москви і Санкт-Петербурга. "Це люди, які мають більший вплив на правлячий режим", - пояснила Каллас.
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шобы суки выбирали - или в говени сидеть или у параше на зоне))))
Новий герб московитів!
Доречі, не зрозуміло, як трактувати поняття "повністю призупинити".
Це зупинити, чи тимчасово припинити? Треба висловлюватися ясніше.