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Новини
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В Євросоюзі планують збільшити вартість та строки оформлення віз для громадян РФ, - Bloomberg

шенген,рф,віза

За даними Bloomberg, громадянам РФ, які хочуть отримати короткострокову візу для в’їзду в ЄС, доведеться платити більше і витримувати додаткову бюрократію. Таке рішення прийняли як компроміс для пом’якшення розбіжностей країн-членів Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на УНІАН.

Уряд Чехії запропонує повністю призупинити дію угод про спрощення візового режиму з Росією і Білоруссю на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі наступного тижня. Це дозволить росіянам і білорусам як і раніше подавати заявки на короткостроковий в'їзд, однак збільшить час обробки віз і підвищить витрати з 35 євро до 80 євро.

"Отримання європейської туристичної візи - це привілей, а не право людини", - заявила журналістам у Таллінні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Вона наголосила, що заборона в першу чергу торкнеться російської "еліти", яка подорожує з Москви і Санкт-Петербурга. "Це люди, які мають більший вплив на правлячий режим", - пояснила Каллас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз обговорить питання щодо віз для громадян РФ наступного тижня, - Боррель

Автор: 

віза (732) росія (64926) Шенген (116) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+9
В анкете на визу дoлжен быть вопрос "поддерживаете ли агрессию страны-помойки в Украине?". Положительный ответ - причина для отказа.
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25.08.2022 19:37
+8
а отрицательный пересылать ФСБ по факсу ))))
шобы суки выбирали - или в говени сидеть или у параше на зоне))))
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25.08.2022 19:42
+6
опє#доли. вони так i не зрозумiли яка це загроза для цивiлiзацiї.
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25.08.2022 19:35
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Перекривати кисень рашистам треба жорстко!
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25.08.2022 19:33 Відповісти
опє#доли. вони так i не зрозумiли яка це загроза для цивiлiзацiї.
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25.08.2022 19:35 Відповісти
Вони не зрозуміли,що то для них в першу чергу загрозаПускати в свою хату чуму,то треба зовсім інстинкт самозбереження втратити
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25.08.2022 19:42 Відповісти
В анкете на визу дoлжен быть вопрос "поддерживаете ли агрессию страны-помойки в Украине?". Положительный ответ - причина для отказа.
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25.08.2022 19:37 Відповісти
а отрицательный пересылать ФСБ по факсу ))))
шобы суки выбирали - или в говени сидеть или у параше на зоне))))
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25.08.2022 19:42 Відповісти
Проще: Крым чей?
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25.08.2022 19:47 Відповісти
З Каєю згоден. А що робити з тими, які руцького походження, і сидять у держслужбах, поліціі, налогових...банках, працюють у школах....Тож роботи ще багато, візами не обмежитись
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25.08.2022 19:42 Відповісти
Ну правильно. Зробити візу 200 ойро. Не хочеш- не їдь. Хочеш їхать - башляй. Але знай що половина цих грошей піде на зброю для ЗСУ.
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25.08.2022 19:45 Відповісти
80 евро для них проблема? Кловани.
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25.08.2022 19:45 Відповісти
Ссукі, а в єто время в Україні яка по суті захищае ЕС гинуть кожен день сотні людей і тих кто цьому аплодуе і піддержуе вони будуть обслуговувати, улибаться їм, варить їм каву, проводити єкскурсіі а серед цих подонків будуть і тікто вбивае зараз українців.
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25.08.2022 19:46 Відповісти

Новий герб московитів!
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25.08.2022 19:48 Відповісти
підвищить витрати з 35 євро до 80 євро. - не смішіть кацап собі откаже в іншому але з принципа відасть навіть 800 баксів
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25.08.2022 20:05 Відповісти
800 долларов и оплата в гривнах. И только наличными
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25.08.2022 20:08 Відповісти
...с установкой при пересечении границы и запретом снимать
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25.08.2022 20:44 Відповісти
Самое смешное, что этих свиней даже не нужно метить - они сами себя метят звёздами и колорадскими лентами!
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25.08.2022 21:18 Відповісти
тобто рішення про надання чи відмову європейці будуть затягувати бюрократично?
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25.08.2022 20:15 Відповісти
я бы на месте ЕС визы им давал, но брал бы с них 80 евро за визу и 20 евро на нужды ЗСУ. Причем с подписью в документе, мол я такой-то такой добровольно и находясь в ясном сознании жертвую 20 евро на борьбу украинского народа за свою свободу и спасение мира от мракобесного свинособакофашизма. Аминь
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25.08.2022 20:43 Відповісти
Вы недооцениваете цинизм этих свинособак. Они же начнут визжать - мы готовы помогать ЗСУ - но снимите санкции! А то мы не можем перевести с карточки Сбербанка допомогу ЗСУ.
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25.08.2022 21:22 Відповісти
Ну опять полумеры какие-то и это вместо того, чтобы предоставить Украине самолеты, ракеты и все необходимое для победы. Возможно крамольную(зато правдивую) одну из мыслей я своих озвучу: иногда такое впечатление складывается, что ЕС победы Украины над сраной-агрессором не очень надо.
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25.08.2022 20:49 Відповісти
Раз у ватников подгорает, значит нормальные меры. Заодно и ЕС компенсацию себе в бюджет получит за замедление экономики из-за россии.
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25.08.2022 21:47 Відповісти
Пам'ятаю, как рвало пердаки в кацапів, коли Україні дали безвіз. Уй, рвало. Й безвіз принизливий, й шо там тє 35 Евро заплатити за візу, ми, кацапи, бахаті, можемо собі позволити. Така собі збочена заздрість. Ось приклад мудакізьму кацапів. Дристав диайнер веся расии лебедєв. https://tema.livejournal.com/tag/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80
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25.08.2022 20:51 Відповісти
То шо, опять свинособаки путинячьи в ЕС вонять сруцькимиром будут?
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25.08.2022 20:51 Відповісти
Ё...аные импотенты!
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25.08.2022 21:33 Відповісти
Фух, вирішили проблему. Велике питання, чи зможе та еліта знайти додаткові 45 для того, щоб докласти до нової вартості...
Доречі, не зрозуміло, як трактувати поняття "повністю призупинити".
Це зупинити, чи тимчасово припинити? Треба висловлюватися ясніше.
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25.08.2022 21:45 Відповісти
какой же єто компромиссс-"Мі немножко повімахиваемся,но вс' равно вас пустим"...?..Опять немцам удалось "говорить от всего ЕС" ????
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25.08.2022 22:15 Відповісти
Це називається - Говорили балакали, сіли тай заплакали...
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26.08.2022 00:16 Відповісти
 
 