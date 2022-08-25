УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10352 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 161 7

Зеленський і Байден обговорили притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні (оновлено)

зеленський

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден провели телефонну розмову.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Провів чудову розмову з президентом США Джозефом Байденом. Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.", - написав Зеленський у твіттері.

Також читайте: Байден буде дзвонити Зеленському з приводу "референдумів" на окупованих територіях, - Кірбі

У свою чергу Байден зазначив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну та українців у боротьбі за захист свого суверенітету.

"Я говорив із президентом Зеленським, щоб привітати Україну з Днем незалежності. Я знаю, що це гірко-солодка річниця, але я ясно дав зрозуміти, що США продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ у їхній боротьбі за захист свого суверенітету", написав він у твіттері.

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23689) США (22512) воєнні злочини (1851)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дідьо Джо вслід за Борисом Джонсонюком вставив свого лома Zе, щоб спина рівніше трималась, не гнулась.
показати весь коментар
25.08.2022 20:02 Відповісти
Великолепный разговор у Зеленского может быть с женой, любовницей, ну с тещей. А с президентом США разговор должен быть продуктивным, особенно во время войны. Ну что с комика возьмешь?
показати весь коментар
25.08.2022 20:36 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 20:52 Відповісти
Клас! Такий писака у твітері, такі чарівні бесіди веде .. я хю
показати весь коментар
25.08.2022 20:17 Відповісти
.
показати весь коментар
25.08.2022 20:59 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 21:01 Відповісти
ніхто Вам його не видасть а сам ***** до Вас не приїде
в кращому випадку для нього, воно здохне само
в гіршому, воно здохне від рук свого оточення
показати весь коментар
25.08.2022 21:45 Відповісти
 
 