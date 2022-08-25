Зеленський і Байден обговорили притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден провели телефонну розмову.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Провів чудову розмову з президентом США Джозефом Байденом. Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.", - написав Зеленський у твіттері.

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У свою чергу Байден зазначив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну та українців у боротьбі за захист свого суверенітету.

"Я говорив із президентом Зеленським, щоб привітати Україну з Днем незалежності. Я знаю, що це гірко-солодка річниця, але я ясно дав зрозуміти, що США продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ у їхній боротьбі за захист свого суверенітету", написав він у твіттері.