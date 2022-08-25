Тисячі вірян УПЦ МП, порушуючи заборону, йдуть до Почаєва, - ОВА
Близько п’яти тисяч паломників йдуть до Свято-Почаївської Успенської лаври (Почаїв), незважаючи на заборону на масові заходи через військові погрози від Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Рокс заявив керівник тернопільської ОВА Володимир Труш.
Багатотисячна хресна хода вийшла з Кам'янця-Подільського (Хмельницька область) і вже знаходиться в Тернопільській області. Деякі міста не пропустили паломників, їм довелося йти полями. Сьогодні влада вперше прокоментувала цей хресний хід.
"Це ж московський патріархат, там те ж було задіяно багато сил, це одна з провокацій, це як на моє розуміння", - зазначив Труш.
За його словами, був хороший приклад з греко-католиками в Зарваниці, які влаштували паломництво з мінімальною кількістю людей. А тут під час заборони масових заходів напередодні 24 серпня з Хмельницької області вийшла п'ятитисячна колона.
Труш підкреслює, що жоден з ієрархів УПЦ Московського патріархату не благословляв хресну ходу.
"Вчора у нас було багато там різних таких подій, замість того, щоб зосередитися на іншій роботі, ми полями цих 5 тисяч людей виловлювали, вони там полями бігли на прорив, це неконтрольована маса", - зазначив він і додав, що завтра з цього питання буде рішення Тернопільської обласної ради.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А що хоче продемонструвати нам пан Труш, який гоняє і виловлує по полях українців, що вирушили Хресним ходом у велике свято - мабуть повагу до європейської Конвенції щодо захисту прав людини й основних свобод?
https://i0.wp.com/df.news/wp-content/uploads/2022/02/274142688_3102780716658002_6833306426708147216_n.jpg?fit=545%2C404&ssl=1