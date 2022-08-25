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Тисячі вірян УПЦ МП, порушуючи заборону, йдуть до Почаєва, - ОВА

почаїв

Близько п’яти тисяч паломників йдуть до Свято-Почаївської Успенської лаври (Почаїв), незважаючи на заборону на масові заходи через військові погрози від Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Рокс заявив керівник тернопільської ОВА Володимир Труш.

Багатотисячна хресна хода вийшла з Кам'янця-Подільського (Хмельницька область) і вже знаходиться в Тернопільській області. Деякі міста не пропустили паломників, їм довелося йти полями. Сьогодні влада вперше прокоментувала цей хресний хід.

"Це ж московський патріархат, там те ж було задіяно багато сил, це одна з провокацій, це як на моє розуміння", - зазначив Труш.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Віряни УПЦ МП у розпал пандемії почали масштабний хресний хід до Почаївської Лаври. ВIДЕО

За його словами, був хороший приклад з греко-католиками в Зарваниці, які влаштували паломництво з мінімальною кількістю людей. А тут під час заборони масових заходів напередодні 24 серпня з Хмельницької області вийшла п'ятитисячна колона.

Труш підкреслює, що жоден з ієрархів УПЦ Московського патріархату не благословляв хресну ходу.

"Вчора у нас було багато там різних таких подій, замість того, щоб зосередитися на іншій роботі, ми полями цих 5 тисяч людей виловлювали, вони там полями бігли на прорив, це неконтрольована маса", - зазначив він і додав, що завтра з цього питання буде рішення Тернопільської обласної ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від коронавірусу помер 40-річний монах Почаївської лаври, - В'ятрович

Автор: 

Почаїв (48) УПЦ МП (1205)


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Топ коментарі
+88
Оце і є п'ята колона кремля
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25.08.2022 20:29
+79
Всі ті хто зараз ходить в мп,або повні дебіли,або ж відверті вороги
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25.08.2022 20:31
+61
вот и проверить весь этот сброд на блокпосту на предмет дрг. телефоны там прошерстить, переписки почитать... много дерьма можно отфильтровать и сберечь жизни украинцев
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25.08.2022 20:32
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Опять же,офис пороха не имел право по Конституции.сунуть нос в дела церкви То была наша Руська цэрква от слова Русь. Москва украла церкву,подмяв под себя, порох новую создал,вместо того,чтоб московских Попов просто выгнать Там же языком Ангелов служба ведетьсь!!!мова тут як раз ни до чого.придурки.у руля
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26.08.2022 08:16 Відповісти
Если бы выгнали московских попов,она ( упц) согласно Устава осталась бы Московского Патриархата ,если бы вышла из УставаРПЦ - попала бы в схизму - была бы не признанной ни одной Православной церковью, ей нужно было бы получить Патриахат( статус) , что не возможно. В данном случае ПЦУ стала Метрополией Константинопольского Патриархата - вернулась домой к материнской Церкви , которая ее благословила и рукоположила , сохранила приемственность. Киевская Метрополия существовала с момента крещения Руси, до 1689 года. А московитская церковь только получив Патриархат( обманом, убийствами, подлогом, взятками ) сразу убила свою мать Константинополь и назвалась ,, Всея Руси,,- хотя Московия не была Русью и в составе московии не было территории Руси. Сразу заняла воинственную, агрессивную политику. Московитская церковь была сектой с 1441 по1589 год , была в схизме. Как московии так ее церкви все дала Украина ( от грамоты до церковных правил)
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26.08.2022 09:31 Відповісти
Я добиваюсь 5 лет признания офисом,что мы Русь,от р.Рось и церковь наша то була Руська.Вы все правильно.написали,спс.но в.итоге руськой церкви не стало.мордобой пошел
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27.08.2022 10:33 Відповісти
Ось це одна із причин чому в Україні зараз війна і якщо ми не почнемо боротись з такими причинами то воювати будемо до останнього українця!
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26.08.2022 09:23 Відповісти
Це ж кацапський патріархат. Вони там усі кончені.
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26.08.2022 09:34 Відповісти
перепнаправити оту колонну прямо в рашку
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26.08.2022 09:43 Відповісти
У рф любе волевиявлення народу сприймається владою як провокація...

А що хоче продемонструвати нам пан Труш, який гоняє і виловлує по полях українців, що вирушили Хресним ходом у велике свято - мабуть повагу до європейської Конвенції щодо захисту прав людини й основних свобод?
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26.08.2022 11:31 Відповісти


https://i0.wp.com/df.news/wp-content/uploads/2022/02/274142688_3102780716658002_6833306426708147216_n.jpg?fit=545%2C404&ssl=1

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26.08.2022 17:02 Відповісти
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