Канада перекидає два літаки у Велику Британію для доставки військової допомоги Україні

Канада перекидає з Близького Сходу до Європи два вантажних літаки С-130J для пришвидшення доставки військової допомоги Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Авіаційний підрозділ збройних сил Канади на Близькому Сході, який підтримував антитерористичні операції та миротворчі місії ООН в Африці, переводиться до Сполученого Королівства. Відповідаючи на запитання CBC News, міністерство оборони описало розгортання двох вантажних літаків С-130J та відповідного обслуговуючого персоналу як необхідний крок на тлі зусиль із постачання до України зброї та боєприпасів", - ідеться у публікації CBC News.

Зазначається, що останні кілька років цей авіаційний транспортний підрозділ базувався у Кувейті, звідки здійснював регулярні вильоти у рамках місій НАТО та ООН.

За словами начальника Штабу оборони Канади Вейна Ейрі, це рішення було викликане значними вимогами місії з підтримки України.

"Ми об’єднали у Шотландії наш тактичний підрозділ С-130, аби мати змогу надавати підтримку в Європі Україні та епізодично допомагати на Близькому Сході та в Африці", - сказав Ейрі.

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Хоча Збройні сили Канади братимуть участь у масштабному навчанні українських захисників на території Великої Британії, два переміщені з Близького Сходу транспортні літаки не будуть залучені до перевезення українців, цю роботу повністю візьмуть на себе британські ВПС.