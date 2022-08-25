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Канада перекидає два літаки у Велику Британію для доставки військової допомоги Україні

канада,впс

Канада перекидає з Близького Сходу до Європи два вантажних літаки С-130J для пришвидшення доставки військової допомоги Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Авіаційний підрозділ збройних сил Канади на Близькому Сході, який підтримував антитерористичні операції та миротворчі місії ООН в Африці, переводиться до Сполученого Королівства. Відповідаючи на запитання CBC News, міністерство оборони описало розгортання двох вантажних літаків С-130J та відповідного обслуговуючого персоналу як необхідний крок на тлі зусиль із постачання до України зброї та боєприпасів", - ідеться у публікації CBC News.

Зазначається, що останні кілька років цей авіаційний транспортний підрозділ базувався у Кувейті, звідки здійснював регулярні вильоти у рамках місій НАТО та ООН.

За словами начальника Штабу оборони Канади Вейна Ейрі, це рішення було викликане значними вимогами місії з підтримки України.

"Ми об’єднали у Шотландії наш тактичний підрозділ С-130, аби мати змогу надавати підтримку в Європі Україні та епізодично допомагати на Близькому Сході та в Африці", - сказав Ейрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 90 військових з Канади вирушили до Британії для навчання українців у рамках операції UNIFIER, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Хоча Збройні сили Канади братимуть участь у масштабному навчанні українських захисників на території Великої Британії, два переміщені з Близького Сходу транспортні літаки не будуть залучені до перевезення українців, цю роботу повністю візьмуть на себе британські ВПС.

Автор: 

Велика Британія (5549) Канада (2186)


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Топ коментарі
+13
Пентагон присвоит операции в Украине название и назначит ей командующего генерала.

В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, - Wall Street Journal.

После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.

Присвоение операции собственного названия - формальность, однако оно несет серьезные юридические последствия.

▪️Во-первых, это фактическое признание Вашингтоном того, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях.

▪️Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.

▪️В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.

❗️Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине - то есть переход от единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, рассчитанной на много лет.

🔥 Без преувеличения считаю это главной новостью дня. Даже предлагаю свою версию название для операции: «Россия в говне огне!»
https://t.me/Sharpreview/16549
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25.08.2022 20:36
+11
Байден приказал Саудитам вернуть ракетный комплекс Гром украинским воинам...злые языки кажуть что Байден убедил принца Саудитов Салмана снизить цену на нефть до 50 баксов за бочку...принц согласился помочь Украине...
Реальная политика ужасная
Иранский лидер аятолла Хаменеи согласился выбросить на рынок Европы кучу газа и нефти...
Аятолла..Астанавитесь...путлер сдохнет не приходя в сознание... удар в спину
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25.08.2022 20:48
+11
https://www.dynamomania.com/ru/news/646825-tajvan-peredal-ukraine-800-dronov-bombardirovschikov-blizhnego-radiusa-dejstviya-revolver-860 Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860
показати весь коментар
25.08.2022 20:51
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Пентагон присвоит операции в Украине название и назначит ей командующего генерала.

В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, - Wall Street Journal.

После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.

Присвоение операции собственного названия - формальность, однако оно несет серьезные юридические последствия.

▪️Во-первых, это фактическое признание Вашингтоном того, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях.

▪️Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.

▪️В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.

❗️Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине - то есть переход от единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, рассчитанной на много лет.

🔥 Без преувеличения считаю это главной новостью дня. Даже предлагаю свою версию название для операции: «Россия в говне огне!»
https://t.me/Sharpreview/16549
показати весь коментар
25.08.2022 20:36 Відповісти
https://www.dynamomania.com/ru/news/646825-tajvan-peredal-ukraine-800-dronov-bombardirovschikov-blizhnego-radiusa-dejstviya-revolver-860 Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860
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25.08.2022 20:51 Відповісти
Весь світ, весь притомний світ проти кремлівського сатани.
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25.08.2022 20:57 Відповісти
Я ніколи не розумів, чому Р думає, що "Захід слабкий". Ну реально, група країн з економіками, сумарно на порядок більшими за р, з технічними можливостями, що випереджають р років на 50-60, які брали участь у воєнних операціях набагато складніших за р (згадати ту ж Іракську армію і її розгром).
Реально ж самі собі придумали мантру і в неї повірили.
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25.08.2022 21:02 Відповісти
Бо їм так Х.йло росповів по ТВ.А вони йому свято вірять.От і все.А ще вони вірять в те що в них зайва хромосома(по при те що це ознака божевілля) та в свою особисту місію...
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25.08.2022 21:14 Відповісти
Байден приказал Саудитам вернуть ракетный комплекс Гром украинским воинам...злые языки кажуть что Байден убедил принца Саудитов Салмана снизить цену на нефть до 50 баксов за бочку...принц согласился помочь Украине...
Реальная политика ужасная
Иранский лидер аятолла Хаменеи согласился выбросить на рынок Европы кучу газа и нефти...
Аятолла..Астанавитесь...путлер сдохнет не приходя в сознание... удар в спину
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25.08.2022 20:48 Відповісти
...злые языки кажуть что Байден убедил принца Саудитов Салмана снизить цену на нефть до 50 баксов за бочку...

Напевно язики були занадто злі - https://aussiedlerbote.de/2022/08/predlozhenie-saudovskoj-aravii-privelo-k-podorozhaniyu-nefti/ Пропозиція Саудівської Аравії призвела до подорожчання нафти

https://aussiedlerbote.de/2022/08/predlozhenie-saudovskoj-aravii-privelo-k-podorozhaniyu-nefti/ Саудівська Аравія запропонувала ОПЕК+ знизити видобуток нафти, що призвело до її подорожчання, поки що на один долар за барель .
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26.08.2022 12:07 Відповісти
Згадала нашу Мрію
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25.08.2022 21:03 Відповісти
Я теж. І тут же про 73% нашого наріду за зе.
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25.08.2022 21:12 Відповісти
Майор Чернобаев С.А.

"Якщо було точно відомо про дату нападу, чому "Мрія" не була відправлена в іншу країну?

Тому, що на тому літаку можна було швидко доставляти до України багато зброї."
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25.08.2022 21:33 Відповісти
Shepard

Цеж не літак МАУ.
14 лютого 2022 року
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25.08.2022 21:35 Відповісти
кажется сми выбалтывают кучу военных секретов.... и облегчают работу аналитикам в разведках разных стран....
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26.08.2022 09:53 Відповісти
 
 