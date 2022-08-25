Канада перекидає два літаки у Велику Британію для доставки військової допомоги Україні
Канада перекидає з Близького Сходу до Європи два вантажних літаки С-130J для пришвидшення доставки військової допомоги Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.
"Авіаційний підрозділ збройних сил Канади на Близькому Сході, який підтримував антитерористичні операції та миротворчі місії ООН в Африці, переводиться до Сполученого Королівства. Відповідаючи на запитання CBC News, міністерство оборони описало розгортання двох вантажних літаків С-130J та відповідного обслуговуючого персоналу як необхідний крок на тлі зусиль із постачання до України зброї та боєприпасів", - ідеться у публікації CBC News.
Зазначається, що останні кілька років цей авіаційний транспортний підрозділ базувався у Кувейті, звідки здійснював регулярні вильоти у рамках місій НАТО та ООН.
За словами начальника Штабу оборони Канади Вейна Ейрі, це рішення було викликане значними вимогами місії з підтримки України.
"Ми об’єднали у Шотландії наш тактичний підрозділ С-130, аби мати змогу надавати підтримку в Європі Україні та епізодично допомагати на Близькому Сході та в Африці", - сказав Ейрі.
Хоча Збройні сили Канади братимуть участь у масштабному навчанні українських захисників на території Великої Британії, два переміщені з Близького Сходу транспортні літаки не будуть залучені до перевезення українців, цю роботу повністю візьмуть на себе британські ВПС.
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В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, - Wall Street Journal.
После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.
Присвоение операции собственного названия - формальность, однако оно несет серьезные юридические последствия.
▪️Во-первых, это фактическое признание Вашингтоном того, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях.
▪️Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.
▪️В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.
❗️Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине - то есть переход от единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, рассчитанной на много лет.
🔥 Без преувеличения считаю это главной новостью дня. Даже предлагаю свою версию название для операции: «Россия в
говнеогне!»
https://t.me/Sharpreview/16549
Реально ж самі собі придумали мантру і в неї повірили.
Реальная политика ужасная
Иранский лидер аятолла Хаменеи согласился выбросить на рынок Европы кучу газа и нефти...
Аятолла..Астанавитесь...путлер сдохнет не приходя в сознание... удар в спину
Напевно язики були занадто злі - https://aussiedlerbote.de/2022/08/predlozhenie-saudovskoj-aravii-privelo-k-podorozhaniyu-nefti/ Пропозиція Саудівської Аравії призвела до подорожчання нафти
https://aussiedlerbote.de/2022/08/predlozhenie-saudovskoj-aravii-privelo-k-podorozhaniyu-nefti/ Саудівська Аравія запропонувала ОПЕК+ знизити видобуток нафти, що призвело до її подорожчання, поки що на один долар за барель .
"Якщо було точно відомо про дату нападу, чому "Мрія" не була відправлена в іншу країну?
Тому, що на тому літаку можна було швидко доставляти до України багато зброї."
Цеж не літак МАУ.
14 лютого 2022 року