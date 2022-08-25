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МЗС України викликало апостольського нунція Кулбокаса, аби висловити розчарування словами Папи про Дугіну

папа,римський

Міністерство закордонних справ запросило апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, аби висловити розчарування словами Папи Римського Франциска про загиблу доньку ідеолога "руского міра" Дар’ю Дугіну.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з італійським колегою Луїджі Ді Майо брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і, по-перше, ухвалили рішення запросити до Міністерства закордонних справ апостольського нунція для висловлення розчарування України цими словами", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України у Ватикані Юраш розкритикував Папу Римського, який назвав пропагандистку Дугіну "безневинною жертвою війни"

Кулеба також поінформував, що сьогодні нунцій був у МЗС, і незабаром з’явиться заява з цього приводу з деталями. Глава української дипломатії зауважив, що саме по собі запрошення нунція до міністерства є випадком доволі безпрецедентним і говорить саме за себе.

"А по-друге, скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заяви РФ щодо нібито причетності України до підрива Дугіної: Це - не наша відповідальність

Автор: 

Дугін Олександр (32) МЗС (4108) Папа Римський (311) Папа Франциск (177)


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Топ коментарі
+38
Млять, развелось посредников между человеком и Творцом. Разные нунции, дьяки, муллы и т.д.
И все они сладко жрут, хорошо спят и мешки не ворочают. Ну, разве что только мешки с деньгами.
К слову, поговаривают что в банке Ватикана Х..ло не малые деньги хранит. Может отсюда и такое отношения папика?
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25.08.2022 21:14
+28
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25.08.2022 21:14
+27
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25.08.2022 21:21
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Млять, развелось посредников между человеком и Творцом. Разные нунции, дьяки, муллы и т.д.
И все они сладко жрут, хорошо спят и мешки не ворочают. Ну, разве что только мешки с деньгами.
К слову, поговаривают что в банке Ватикана Х..ло не малые деньги хранит. Может отсюда и такое отношения папика?
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25.08.2022 21:14 Відповісти
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25.08.2022 21:25 Відповісти
Сколько ещё осталось этому клоуну в рясе ⁉️Какой у них срок
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25.08.2022 22:46 Відповісти
нажаль до смерті, але є і добра новина. Через хворобуніг неможе робити візити докраїн і вже подумовує про резігшнацію з постаю. Он "папереднік" Ратцингер теж захворів і пішов. Ідосі живе собі припіваючи!!!
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25.08.2022 22:56 Відповісти
"Так душевно было - не спасёт тебя твоя каменная базилика".
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26.08.2022 01:23 Відповісти
Богу богове, а Кесарю кесарево. От для чого самому Папі встрявати у такі мирські дискусії. А може він у фейсбуці сидить і моніторить інсайдер ? Куди світ рухається, капец? Чомусь по загибелі людей в Чаплинці не відізвався, а от навіжену кацапку, яка закликали вбивати українців, йому так жаль безневинно убієнную...
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25.08.2022 21:42 Відповісти
Та да. Заплуталась "церква"... Точніше не заплуталась, а затоваришувалась зі світом. Їм би про Ісуса свідкувати так ніт жеж: до політики пруться.
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25.08.2022 21:54 Відповісти
"Не стоит искать черную кошку, в темной комнате, особенно если ее там нет". Был Папа -Иоанн Павел !!, и была его позиция, непримиримая к коммунизму, имперской политике ссср и россии. Будучи с Папским визитом в Латинской Америке, когда его встречали местные кардиналы, прямо там и раскритиковал одного из кардиналов за левацкие взгляды. Может этим кардиналом и был нынешний левак в папской мантии.
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25.08.2022 22:00 Відповісти
Не может , ФАКТ ‼️Прихвостень рашистский 👹 ни разу не упомянул НЕВИННО УБИЕННОГО РЕБЁНКА и ГРАЖДАНИНА Украины
‼️‼️
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25.08.2022 22:44 Відповісти
Ідея Реформації і протестанства якраз і полягала в тому, щоб прибрати весь цей непотріб.
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25.08.2022 23:28 Відповісти
По-моему, Висвалдас Кулбокас - не имя, а какое-то подозрительное заклинание.
Нехорошее колдунство, кароч. Вот скажешь вслух "Висвалдас Кулбокас" - и у тебя на жопе рога вырастут!
)))
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25.08.2022 21:14 Відповісти
Схоже на литовське, якщо ще наші коректори не поправили.
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25.08.2022 21:21 Відповісти
грек
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25.08.2022 22:11 Відповісти
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25.08.2022 21:14 Відповісти
А она хоть померла, им ведь верить нельзя.
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25.08.2022 21:15 Відповісти
Зелена мразь кришує московських попів.Це очевидно.
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25.08.2022 21:15 Відповісти
в сраці вони мали всі обмеження, вони нас не признають, і все, це чужі люди на нашій землі.
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25.08.2022 21:19 Відповісти
Так УПЦ МП працюють на Володю. Тільки цій церкві Володя вручав нагороди і в цю церкву ходив і ходить його дружбан, який недавно був головниим льойтнантом в СБУ.
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25.08.2022 22:19 Відповісти
И куда движется эта пятая колонна украинских гнид?

Сколько уже пролито украинской крови, а в Почаевской лавре , на западной Украине!!! на ивано-франковщине!!! до сих пор правит
РПЦ ФСБ!!!!

Западенцы, вам не стыдно? Почему вы до сих пор это терпите?
Я думал вы патриоты, а вы спокойно терпите эту фсбшную контору.
За что Украина тогда борется?
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25.08.2022 23:45 Відповісти
так этот папа, коммунист, левак, у него наверное и партбилет есть...
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25.08.2022 21:15 Відповісти
Т о хай вже зробить з терористки дугіної міченицею католицької церкви, бо на росії РПЦ в мученики готує володю пуйла.
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25.08.2022 22:50 Відповісти
РЕЛИГИЯ- ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА !
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25.08.2022 21:16 Відповісти
Пап було багато, а Батько лише один
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25.08.2022 21:16 Відповісти
Степан Андрійович.
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25.08.2022 21:21 Відповісти
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25.08.2022 21:16 Відповісти
Что-то не так в той консерватории. И во вторую мировую облизывались с нацистами...
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25.08.2022 21:17 Відповісти
посадить на носарі його
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25.08.2022 21:18 Відповісти
Просто мраZі які повинні зникнути всі без винятку з мапи світу.
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25.08.2022 21:19 Відповісти
Разом з попами та папами!
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25.08.2022 21:49 Відповісти
За "Москвою *****" то не папа то антихрист
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25.08.2022 21:19 Відповісти
пападон трехцветный
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25.08.2022 21:20 Відповісти
Колись читав книгу про царський двір расеї,де карлики намагалися вчинити переворот та захопити владу,їх стратили,однак інші ліліпути зареклися зійти на керівництво росеї,то це може і так,сталося вся мерзота бидлоліліпутськапрокацапська,взяла реванш-.
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25.08.2022 21:20 Відповісти
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25.08.2022 21:21 Відповісти
ЦРУ надо бы разобраться как папу протолкнули на престол и почему предыдущий неожиданно отказался от трона
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25.08.2022 21:32 Відповісти
А тебе вижу неприятно , что выведут рашу на чистую воду .
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25.08.2022 22:06 Відповісти
А зачем ЦРУ или ФБР или Моссаду заниматься этой галиматей? Если что и было-все эти спецслужбы и так все знают. И что это меняет? Или ты хочешь шоб тебе лично доложили?
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25.08.2022 22:15 Відповісти
«зачем ЦРУ или ФБР или Моссаду заниматься этой галиматей?»
ЧТОБЫ УБРАТЬ ПОСОБНИКОВ ХУТИНА
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25.08.2022 22:33 Відповісти
Ты только писатель, или читать то же можешь? Все главные спецслужбы мира все давно знают. Разница лишь в том, что тебе об этом не сообщили. Или должны были?
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26.08.2022 11:17 Відповісти
Должны 🤣🤣🤣
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26.08.2022 11:42 Відповісти
"- Дело в том, что любая исторически сложившаяся религия настолько богата своими многовековым нажитками-традициями, что в ней есть и богословие любви, и богословие ненависти. Можно найти авторитетные цитаты на любой вкус. А раз так, то совсем не сложно найти и цитаты, оправдывающие войну. Тем более что все вроде бы согласны, что защищающийся имеет право на вооруженную защиту перед лицом вооруженного нападения. Осталось только убедить себя и своих собеседников, что мы именно защищаемся. Литературоведы, как известно, установили, что Муму планировала загрызть Герасима за пять минут до того, как он ее утопил." - отець Кураев, десидент РПЦ МП, про виправдання агресії.

Папа з Риму теж лукаво адвокатує державі - терористу. Використовує таку собі солоденьку словесну ХУЦПУ
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25.08.2022 21:23 Відповісти
Нам потрібно брати приклад з англійців,та створювати свою церкву,без папок та мамок.
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25.08.2022 21:23 Відповісти
Та Американців,в справи яких добряче втручався ПАПА.
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25.08.2022 21:52 Відповісти
Если очень просто, то в Англии церковь скажем так---государственная. В смысле административных, финансовых и прочих подобных моментов. Это удобно как бы для самой церкви.
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25.08.2022 21:54 Відповісти
После всех этих гундяевых и прочих педофилов мирового масштаба коммуняцких террористов-палачей можно верить в придуманный театр ⁉️Хорошо , что можно быть атеистом .
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25.08.2022 22:58 Відповісти
Якщо "церква" - своя, то це не Церква, а підробка. Церква належить Ісусу.
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25.08.2022 22:00 Відповісти
Так отож,для чого ці посередники?
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25.08.2022 22:36 Відповісти
Церква має бути, бо ж її Ісус обіцяв створити. Проте не "своя" і вже точно вона не "посередник". Церква це ті, хто будуть з Ісусом в царстві Божому, і вона має свідкувати про нього. Інше - то підробки
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27.08.2022 11:42 Відповісти
У вбивстві нацистки Дугіної Україну звинуватило лише ФСБ і римський Папа...
Совпадєніє?...
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25.08.2022 21:25 Відповісти
Папа просто схоже отримує кацапське криваве бабло тому так і поводиться...
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25.08.2022 21:27 Відповісти
Еынешний папа-латиноамериканский левак и этим все сказано. У католической церкви достаточно денег, что бы папа брал взятки. Дркгое дело, что в банк деньги могли вносить и кремлевские. Но Иоанну Павлу !!-это не мешало бороться с российским империализмом.
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25.08.2022 22:07 Відповісти
дайте ему фотографии других девочек
и мальчиков
которых уже несколько сотен только убитыми

и убили их в том числе из за призывов этой тридцатилетней козы валдайской, которая призывала их уничтожать, призывала вместе со своим папой.

покажите ему детей с ампутированными конечностями.

детей, убитых в эту войну, которые уже родились после начала этой войны.

и пусть сам себе отпускает грехи, НЕПОГРЕШИМЫЙ ПАПА

говорят, лучший памятник жертвам - отсутствие памятника палачу

эта папа римская уже не первый раз приравнивает жертву и палача.

пусть его Бог навернет на пут истинный, раз людскому суду он неподвластен.
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25.08.2022 21:28 Відповісти
Ну, Кулєба, так дєржать. Папа хз що за папа. А Україна це пісня. І того однофамільця виї.. спитай какого хя.
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25.08.2022 21:28 Відповісти
Папа - цука. За тысячами изнасилованных и убитых украинок ОН НЕ СКОРБИЛ ‼️‼️‼️

МЗС надо сделать портфолио зверств раши и передать папе
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25.08.2022 21:28 Відповісти
Он все равно не поймет. И не потому что он старый. Наверняка он всегда был очень неумным.
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25.08.2022 22:21 Відповісти
Но портфолио увидит не только он , а и остальные в Ватикане и может придумают как его убрать
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25.08.2022 22:29 Відповісти
падлюка папська
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25.08.2022 21:29 Відповісти
суку, через яку в тому числі почалась війна, через репортажі якої багато росіян насправді думають щл нас треба рятувати, Папа назвав безвинною жертвою.......
100% це спецоперація фсб через тих хто пише Папі тексти.
ну не міг Папа сам, таку муйню витворити
ін цю дугіну не знав, не чув, і ніколи не знавби за неї якби не здохла
і не було такого резонансу в світі
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25.08.2022 21:32 Відповісти
Почитайте історію життя цього італійця за корінним , котрий у молодості був вишибалою а потім навчався та получав дипломи ДЕ? ТАК-ТАК у Східній Німеччині! Далі додумайте самі
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25.08.2022 21:32 Відповісти
Значит он завербован кгб
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25.08.2022 21:34 Відповісти
Папаша ********* в доску заїбали. (с) Лесь Подервянський
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25.08.2022 21:44 Відповісти
папа мацквабадский pecunia non olet (c) рим
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25.08.2022 21:45 Відповісти
деньги не пахнут, традиция
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25.08.2022 21:46 Відповісти
Цей папка зломився-давайте іншого!
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25.08.2022 21:49 Відповісти
Папа часом не агент ФСБ? У них руки довгі, могли і в Аргентині завербувати. Та і наркотрафік з Аргентиною, як відомо, налагоджений...
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25.08.2022 21:53 Відповісти
папа путінський а не папа римський
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25.08.2022 21:55 Відповісти
папа руський!
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25.08.2022 21:59 Відповісти
-Так может вы, святой отец, партийный?
- Может быть!
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25.08.2022 21:58 Відповісти
Hi, он просто дурак.
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25.08.2022 22:00 Відповісти
***
Звонит в церкви телефон:
- Это партии горком,
Совещанье назревает,
Ну а стульев не хватает,
Нужно срочно к нам прислать
Стульев двадцать - двадцать пять !
- Хрен Вам вместо стульев будет,
Ненадежные Вы люди -
В прошлый раз скамейки дали -
Вы их пошло исписали!
- Раз со стульями отпор
И окончен разговор -
Пионеров хрен получишь
Значит ты в церковный хор !!
- Хрен мне вместо пионеров?
Ах ты *********** скверный,
Не дадим тебе, негодник,
Мы монахов на субботник!
- На субботник нет монахов?
Да иди ты вовсе на хер,
Не получишь в этот год
Комсомол на крестный ход!
- Раз не дашь нам комсомольцев
Нарядить под богомольцев
В бане можешь, стало быть,
О монашках позабыть!
- Загрубил ты, ужас страшен,
Если жалко нам монашек,
Можешь положить, казел
Завтра партбилет на стол…
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25.08.2022 22:09 Відповісти
Війна - в Україні.
Пробачте, святійший, але ви конформіст...
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25.08.2022 22:02 Відповісти
Яке воно кончєне цей папа ...
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25.08.2022 22:02 Відповісти
История повторяется! Нінешний Папа поступает как его предшественник во время Второй мировой - не осудил Гитлера и фашизм, а тупо отмолчался! Этот поступает точно так же!
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25.08.2022 22:10 Відповісти
Пошліть врешті Папу на юх разом з нуцієм і забороніть йому в'їзд в Україну. І після цього хай дадуть йому оцінку католики. Таке враження, що це філіал Кирилка і його сатанінської секти.
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25.08.2022 22:12 Відповісти
У Папы фляга засвистела. Сидел дряхлый старичок на ватиканских хлебах, вспоминал как в церковной молодости охотился за детскими задницами, да мысленно намазывал чёрную кацапскую икру на белый итальянский хлебушек - и тут на тебе! Требуют от него неописуемых вещей - своего благодетеля и такого же педофила надо назвать врагом…. А не хочется… А как же тогда миллиарды ********, что в банке Ватикана лежат?!?!! Пуйло ж их тогда заберёт… Разломали старичку- педофиличку всю его сладкую старость!..
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25.08.2022 22:21 Відповісти
Фсбшные крысы Большие мастаки постановочные видосов..а спалились банально просто..рядом с Дашкой сидел чувак на переднем сидении...чувак сгорел до костей..а Дашка в гробу лежала...без единой царапины на лице. ..
РюZишэ болваны..Вы даже не депилы
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25.08.2022 22:25 Відповісти
Цей «папа» з фабричним дефектом, яки ремонту не підлягає. Потребує заміни на іншого!
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25.08.2022 22:34 Відповісти
Папа Римский клинический идиот и позорит сан.
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25.08.2022 22:34 Відповісти
Наші рагулі так i не можуть зрозуміти що Папа не зобов'язаний вставати на наш бік та вболівати за перемогу України. Що за дурні засуджують Гундяєва за пропагування війни против Украіни та водночас обурюються коли Папа не робить те ж саме, але на на нашому боці. Йолопи.
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25.08.2022 22:55 Відповісти
Самовистругайся, кацапа.
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25.08.2022 23:35 Відповісти
Горы трупов будут только расти, ведь никто никому ничего не должен.
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26.08.2022 10:15 Відповісти
Папа Старий маразматик. і біля нього, мабуть сидить свій Грима Гнилоуст.
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25.08.2022 22:56 Відповісти
20 блин 1 век, как ни как, а до сих пор - папы , попы и.т.д и.т.п . Риторический вопрос : что результативней - озабоченнность и п****жь папы или пару залпов HIMARSов по позициям *****в ?
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25.08.2022 23:11 Відповісти
А хто такий той ПАПА?
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25.08.2022 23:13 Відповісти
Оту ватиканську резиденцію давно пора було б перетворити на суто музейний заклад, де відвідувачі дивились би на запилені експонати. Католицька церква(як і усі церкви взагалі)- це один з найефективніших інструментів влади для управління людськими масами. От взяли колись і сказали шо "папаримський" - то представник Бога на землі..🙄😳 І значить усе що він зробить чи шо брякне своїм патякалом - то типу "божаволя"( чи десь ви у Святому писанні щось побачите про "папуримського", і про те що його Бог призначив своїм намісником??) Будь-яка людина у рясі чи сутані - це така само людська істота як і усі інші, і в нього "свої таргани" у голові та свої "скелети у шафі". І більша частина тих церковних кліриків(безвідносно до конфесій) дуже ********** ті матеріальні вигоди та владу - які їм надає їх церковний сан, і дуже охоче з великим задоволенням ними користуються(зачасту ше й на догоду своїм грошовитим "спонсорам"). Я вже мовчу про кричущі випадки МАСОВОЇ ПЕДОФІЛІЇ серед ватиканських церковників, та про паскудну історію римського не"святого престолу"(інквізиція, розпуста на найвищих рівнях, вишукані отруєння та єзуїтську політику ватиканської церкви, її співпрацю і допомогу німецьким нацистам). То ж шановне панство - чого ж ви чекали від цього "папи"(карло)??? 🤔Все що зригають його несвяті вуста🤑 - це суто брехня і огидне лицемірство!
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25.08.2022 23:17 Відповісти
Я спробував собі уявити, як Іоан-Павло II щось таке сказав би. Ніц не вийшло. Спробував уявити за аналогічним заняттям Бенедикта XVI. З аналогічним успіхом. Одне з двох: або в мене бідна уява (що, між нами, далеко не так), або ж таке неможливо в принципі.
З іншого боку. Що не ляпне це аргентинське непорозуміння, то завше вийде ядерна бздура. То прощення у содомітів просить, то ридає за орко-самицею дугіною...
В мене складається враження, що цей бовдур має знищити Католицьку Церкву. Нє?
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25.08.2022 23:32 Відповісти
пусть горит в аду этот урод
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26.08.2022 00:40 Відповісти
 
 