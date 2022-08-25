МЗС України викликало апостольського нунція Кулбокаса, аби висловити розчарування словами Папи про Дугіну

Міністерство закордонних справ запросило апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, аби висловити розчарування словами Папи Римського Франциска про загиблу доньку ідеолога "руского міра" Дар’ю Дугіну.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з італійським колегою Луїджі Ді Майо брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і, по-перше, ухвалили рішення запросити до Міністерства закордонних справ апостольського нунція для висловлення розчарування України цими словами", - сказав він.

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Кулеба також поінформував, що сьогодні нунцій був у МЗС, і незабаром з’явиться заява з цього приводу з деталями. Глава української дипломатії зауважив, що саме по собі запрошення нунція до міністерства є випадком доволі безпрецедентним і говорить саме за себе.

"А по-друге, скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - додав міністр.

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